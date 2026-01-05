időjárásPintér SándorOrbán Viktorhavazásoperatív törzs

Az ítéletidő miatt operatív törzset állított fel Orbán Viktor + videó

A feladatuk a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálása.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 17:14
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatók. Orbán Viktor miniszterelnök ezért úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Przemysl, 2025. november 21. Hóesés a délkelet-lengyelországi Przemyslben 2025. november 21-én. Az erős havazás fennakadásokat okoz a térség közlekedésében. MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz
A tél legkeményebb napjai előtt állunk (Fotó: MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz)

Az operatív törzs tagja: a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMet, az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV–Volán-csoport vezető munkatársai.

A következő napokban érdemes fokozott figyelemmel kísérni a meteorológiai riasztásokat a HungaroMet honlapján, az aktuális útviszonyokat az Útinform honlapján, a hatóságok közleményeit, valamint a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t.

Részletek a várható időről a Magyar Nemzet időjárás oldalán.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Alessandro Della Valle)

