Sokkoló jelölt a Real Madrid kispadjára – ez nagyot szólna

Amíg a Real Madrid nem nevezi meg a következő vezetőedzőjét, addig folyamatosak lesznek a találgatások a lehetséges jelöltekről. Unai Emery, Massimiliano Allegri és a legutóbb éppen Mauricio Pochettino csak néhány az eddig emlegetett trénerek közül, míg Jürgen Klopp merül fel az egyik leggyakoribb opcióként. Abban nagy az egyetértés, hogy a klub vezetősége nem gondolkodik a januárban kirúgott Xabi Alonso helyére beugró Álvaro Arbeloa állandósításában, ezt most a Real Madridra fókuszáló spanyol újságíró, Jorge Picón is megerősítette.

Cesc Fabregas a Real Madridnál? Váratlan párosítás lenne ez. Fotó: NurPhoto

Zidane lenne az álommegoldás

– Nyilvánvaló, hogy a Real Madrid figyelemmel kíséri az edzői piacot. Xabi Alonso tervei nem működtek, és Arbeloát átmeneti megoldásként hozták – a jövő embere, de egy másik projektben számítanak majd rá. Arbeloa a Real Madrid embere, és mindenképpen mindig lesz helye a klubnál, ehhez kétség sem fér – szögezte le az újságíró, majd leszűkítette az utódok lehetséges listáját három főre.

Zidane neve is felmerült. Ha ilyen helyzetbe kerül a klub, Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke szemében mindig ő az álommegoldás, aki mindig eredményeket hoz. Mondhatjuk, hogy ő az első számú opció, de ott van a francia válogatott kérdése.

Zinédine Zidane a Real Madridnál vezetőedzőként eltöltött négy éve alatt két spanyol bajnoki címet söpört be a csapattal, emellé pedig háromszor a BL-t is megnyerte, így érthető, miért hoznák őt vissza a kispadra. Az ilyen irányú próbálkozások azonban mindig kudarcba fulladnak, a hírek szerint azért, mert a francia szakember a szövetségi kapitányi posztra vágyik hazája válogatottjánál, és legalább a nyár közepéig várnia kell, hiszen a világbajnokság után jár le a 2012 óta irányító Didier Deschamps szerződése.

Nem kizárt Klopp érkezése

A már említett Klopp lehetséges kinevezéséről is sokat hallani, azonban a német tréner rendszeresen cáfolja, hogy újra edzősködésre adná a fejét. Klopp 2025 januárjától a Red Bull globális futballigazgatója, és az ellenkezőjét állító osztrák sajtóértesülések ellenére továbbra is ebben a pozícióban képzeli el a jövőjét.