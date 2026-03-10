Real MadridBarcelonaCesc Fabregas

Sokkoló jelölt a Real Madrid kispadjára – ez nagyot szólna

Napról napra új pletykák kapnak szárnyra arról, hogy ki lehet a Real Madrid következő vezetőedzője. A királyi gárdára és annak várható transzfereire fókuszáló spanyol újságíró, Jorge Picón megnevezte a három fő kiszemeltet. Közülük kettő személye nem jelent meglepetést, ám a Real Madrid nagy riválisához, a Barcelonához kötődő Cesc Fabregas kinevezése nagyot szólna.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 18:48
Továbbra is kérdés, hogy hosszú távon ki irányítja majd a Real Madrid edzéseit Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amíg a Real Madrid nem nevezi meg a következő vezetőedzőjét, addig folyamatosak lesznek a találgatások a lehetséges jelöltekről. Unai Emery, Massimiliano Allegri és a legutóbb éppen Mauricio Pochettino csak néhány az eddig emlegetett trénerek közül, míg Jürgen Klopp merül fel az egyik leggyakoribb opcióként. Abban nagy az egyetértés, hogy a klub vezetősége nem gondolkodik a januárban kirúgott Xabi Alonso helyére beugró Álvaro Arbeloa állandósításában, ezt most a Real Madridra fókuszáló spanyol újságíró, Jorge Picón is megerősítette.

Cesc Fabregas is the head coach of Como 1907 during the Serie A football match between AC Milan and Como 1907 in Milan, Italy, on February 18, 2026, at Giuseppe Meazza Stadium. (Photo by Emanuele Comincini/NurPhoto) (Photo by Emanuele Comincini / NurPhoto via AFP)
Cesc Fabregas a Real Madridnál? Váratlan párosítás lenne ez. Fotó: NurPhoto

Zidane lenne az álommegoldás

– Nyilvánvaló, hogy a Real Madrid figyelemmel kíséri az edzői piacot. Xabi Alonso tervei nem működtek, és Arbeloát átmeneti megoldásként hozták – a jövő embere, de egy másik projektben számítanak majd rá. Arbeloa a Real Madrid embere, és mindenképpen mindig lesz helye a klubnál, ehhez kétség sem fér – szögezte le az újságíró, majd leszűkítette az utódok lehetséges listáját három főre. 

Zidane neve is felmerült. Ha ilyen helyzetbe kerül a klub, Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke szemében mindig ő az álommegoldás, aki mindig eredményeket hoz. Mondhatjuk, hogy ő az első számú opció, de ott van a francia válogatott kérdése.

Zinédine Zidane a Real Madridnál vezetőedzőként eltöltött négy éve alatt két spanyol bajnoki címet söpört be a csapattal, emellé pedig háromszor a BL-t is megnyerte, így érthető, miért hoznák őt vissza a kispadra. Az ilyen irányú próbálkozások azonban mindig kudarcba fulladnak, a hírek szerint azért, mert a francia szakember a szövetségi kapitányi posztra vágyik hazája válogatottjánál, és legalább a nyár közepéig várnia kell, hiszen a világbajnokság után jár le a 2012 óta irányító Didier Deschamps szerződése.

 

Nem kizárt Klopp érkezése

A már említett Klopp lehetséges kinevezéséről is sokat hallani, azonban a német tréner rendszeresen cáfolja, hogy újra edzősködésre adná a fejét. Klopp 2025 januárjától a Red Bull globális futballigazgatója, és az ellenkezőjét állító osztrák sajtóértesülések ellenére továbbra is ebben a pozícióban képzeli el a jövőjét.

– Népszerű opció Jürgen Klopp is – folytatta Picón. – A klub már felvette a kapcsolatot a képviselőivel, a Real Madridon belül ugyanis vannak, akik szívesen látnák őt a klubnál. Egy olyan edzőről van szó, akit sokan kedvelnek, és már egyeztettek is vele. Nem zárnám ki ezt a lehetőséget.

 

A Barcelona egykori játékosa a Real Madridnál?

A spanyol újságíró harmadikként sokkoló nevet dobott be a kalapba, méghozzá Cesc Fabregasét, aki a Barcelona nevelése, és felnőttként is eltöltött három évet a Real Madrid fő riválisánál. A spanyol edző jelenleg az olasz élvonalban BL-helyen álló Comót vezeti, és a szerződése alapján ez 2028 nyaráig így is marad.

– Van egy edző, akiről eddig kevesebbet beszéltek. Azt hallottam, hogy 

a Real Madridon belül több befolyásos személy is nagyra tartja Cesc Fabregast. Ő egy fiatal edző, akiről úgy gondolják, hogy megvannak benne a vezetői képességek. A Real már játékosként is szerette volna megszerezni őt, és bár végül az FC Barcelonához került, Madridból figyelemmel kísérik az edzői pályafutását. Úgy vélik, karizmatikus, és van akkora tudása, hogy a jövőben képes legyen a Real Madrid irányítására. Mindenképpen felvenném a nevét a szűkített listára

szögezte le Picón.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Huth Gergely
idezojelekmigráció

Igazunk volt, van és lesz!

Huth Gergely avatarja

A TUDATOS POLGÁR – A Willkommenskultur? című dokumentumfilm szerint Orbán Viktor kimagasló európai tehetség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.