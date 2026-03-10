Közleményben reagált a magyar parlament döntésére Ukrajna magyarországi nagykövetsége, amelyet Sándor Fegyír vezet.
Az ukrán nagykövet megtámadta a magyar parlament mai döntését
Figyelemmel kísértük, hogy a magyar Országgyűlés határozatot fogadott el Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának ellenzéséről, valamint az Ukrajnának nyújtott további katonai finanszírozás ellen, továbbá a kormányrendelet és a törvény elfogadását az úgynevezett pénzszállítás ügyben – írta a Facebook-oldalán Ukrajna magyarországi nagykövetsége.
E lépések egyike sem jelent meglepetést az ukrán fél számára: a magyar hatóságok ilyen szégyenletes álláspontjai már régóta ismertek. Úgy véljük, hogy az Ukrajna EU-csatlakozásának támogatásáról való lemondásról szóló szavazás mindenekelőtt az ukrajnai magyar nemzeti kisebbségnek küld üzenetet. Orbán Viktor gyakorlatilag éppen előttük zárja be az Európai Unió kapuját
– fogalmazott a közlemény.
„Sajnálattal kell megállapítani, hogy a hivatalos Budapest továbbra is trójai faló szerepét játssza az EU-ban, igyekezve blokkolni az orosz agresszió elleni pénzügyi és katonai támogatást, valamint Ukrajna előrehaladását az EU-hoz vezető úton. Az ilyen lépések célja, hogy az Európai Uniót túszul ejtsék. Ezek egybeesnek Oroszország EU-val kapcsolatos politikájával, amely az egységes Európa gyengítésére és megosztására irányul. A magyar parlament ma bizonyosan tapsot aratott – Moszkvában”
– írták, hozzátéve:
Fontos megjegyezni, hogy a szóban forgó határozat nem változtatja meg az EU szabályait, és nincs jogi ereje Ukrajna európai integrációs folyamatának szempontjából. Ez egy politikai lépés, amelyet a választási kampány kontextusában kell értelmezni.
A nagykövetség közleménye úgy fogalmaz:
„Ugyanilyen politikai lépésnek tekintjük a kormányrendelet és a kapcsolódó »törvény« elfogadását is, amelyek célja az ukrán állami Oschadbank pénzeszközei elrablásának »legalizálása«. Hangsúlyozzuk e döntések semmisségét, emlékeztetünk az ukrán fél követelésére a jogtalanul elvett pénzeszközök azonnali visszaszolgáltatására és arra a szándékunkra, hogy minden nemzeti és nemzetközi jogi eszközt igénybe véve igazságot szerezzünk.”
Amint arról korábban beszámoltunk, döntöttek az országgyűlési képviselők a kormánypártok határozati javaslatáról, amely elutasítja az ukrajnai háború finanszírozását és az Európai Unió katonai szövetséggé alakítását. Az indítvány felszólítja a kormányt, hogy ne járuljon hozzá Ukrajna uniós tagságához.
Borítókép: Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete (Fotó: MTI)
Felgyújtottak egy luxusautót Komáromban, teljesen kiégett
Az éjszaka folyamán egy BMW kapott lángokra.
Lövések dördültek a torontói amerikai konzulátusnál, Kanada megerősíti a védelmet + videó
Több épületet is lőttek Torontóban, mióta február 28-án megkezdődött az amerikai–izraeli hadművelet Irán ellen.
Ukrajna akár Moszkvára is csapást mérhet az új fegyverrel
Az új ballisztikus rakéta nyár végére készülhet el.
Orbán Viktor: Az európai vezetők jelezzék Zelenszkijnek, hogy hagyja abba az olajblokádot!
A kormányfő szerint vissza kell engedni az olcsó orosz energiát az európai energiapiacra is.
Felgyújtottak egy luxusautót Komáromban, teljesen kiégett
Az éjszaka folyamán egy BMW kapott lángokra.
Lövések dördültek a torontói amerikai konzulátusnál, Kanada megerősíti a védelmet + videó
Több épületet is lőttek Torontóban, mióta február 28-án megkezdődött az amerikai–izraeli hadművelet Irán ellen.
Ukrajna akár Moszkvára is csapást mérhet az új fegyverrel
Az új ballisztikus rakéta nyár végére készülhet el.
Orbán Viktor: Az európai vezetők jelezzék Zelenszkijnek, hogy hagyja abba az olajblokádot!
A kormányfő szerint vissza kell engedni az olcsó orosz energiát az európai energiapiacra is.
