UkrajnaFegyír Sándorukrán

Az ukrán nagykövet megtámadta a magyar parlament mai döntését

Figyelemmel kísértük, hogy a magyar Országgyűlés határozatot fogadott el Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának ellenzéséről, valamint az Ukrajnának nyújtott további katonai finanszírozás ellen, továbbá a kormányrendelet és a törvény elfogadását az úgynevezett pénzszállítás ügyben – írta a Facebook-oldalán Ukrajna magyarországi nagykövetsége.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 20:31
Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete Fotó: MTI/Hatházi Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közleményben reagált a magyar parlament döntésére Ukrajna magyarországi nagykövetsége, amelyet Sándor Fegyír vezet.

Sándor Fegyirt, Ukrajna Budapesti nagykövetét Szijjártó Péter bekérette a külügyminisztériumba
Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete. Fotó: AFP

E lépések egyike sem jelent meglepetést az ukrán fél számára: a magyar hatóságok ilyen szégyenletes álláspontjai már régóta ismertek. Úgy véljük, hogy az Ukrajna EU-csatlakozásának támogatásáról való lemondásról szóló szavazás mindenekelőtt az ukrajnai magyar nemzeti kisebbségnek küld üzenetet. Orbán Viktor gyakorlatilag éppen előttük zárja be az Európai Unió kapuját

 – fogalmazott a közlemény.

„Sajnálattal kell megállapítani, hogy a hivatalos Budapest továbbra is trójai faló szerepét játssza az EU-ban, igyekezve blokkolni az orosz agresszió elleni pénzügyi és katonai támogatást, valamint Ukrajna előrehaladását az EU-hoz vezető úton. Az ilyen lépések célja, hogy az Európai Uniót túszul ejtsék. Ezek egybeesnek Oroszország EU-val kapcsolatos politikájával, amely az egységes Európa gyengítésére és megosztására irányul. A magyar parlament ma bizonyosan tapsot aratott – Moszkvában”

– írták, hozzátéve:

Fontos megjegyezni, hogy a szóban forgó határozat nem változtatja meg az EU szabályait, és nincs jogi ereje Ukrajna európai integrációs folyamatának szempontjából. Ez egy politikai lépés, amelyet a választási kampány kontextusában kell értelmezni.

A nagykövetség közleménye úgy fogalmaz:

„Ugyanilyen politikai lépésnek tekintjük a kormányrendelet és a kapcsolódó »törvény« elfogadását is, amelyek célja az ukrán állami Oschadbank pénzeszközei elrablásának »legalizálása«. Hangsúlyozzuk e döntések semmisségét, emlékeztetünk az ukrán fél követelésére a jogtalanul elvett pénzeszközök azonnali visszaszolgáltatására és arra a szándékunkra, hogy minden nemzeti és nemzetközi jogi eszközt igénybe véve igazságot szerezzünk.”

Amint arról korábban beszámoltunk, döntöttek az országgyűlési képviselők a kormánypártok határozati javaslatáról, amely elutasítja az ukrajnai háború finanszírozását és az Európai Unió katonai szövetséggé alakítását. Az indítvány felszólítja a kormányt, hogy ne járuljon hozzá Ukrajna uniós tagságához. 

 

Borítókép: Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhatósági

Semmibe veszik…

Bayer Zsolt avatarja

Íme, semmibe veszik a hatósági tiltást. Felháborító!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu