Az ukrán nagykövet megtámadta a magyar parlament mai döntését

A nagykövetség közleménye úgy fogalmaz:

„Ugyanilyen politikai lépésnek tekintjük a kormányrendelet és a kapcsolódó »törvény« elfogadását is, amelyek célja az ukrán állami Oschadbank pénzeszközei elrablásának »legalizálása«. Hangsúlyozzuk e döntések semmisségét, emlékeztetünk az ukrán fél követelésére a jogtalanul elvett pénzeszközök azonnali visszaszolgáltatására és arra a szándékunkra, hogy minden nemzeti és nemzetközi jogi eszközt igénybe véve igazságot szerezzünk.”

Amint arról korábban beszámoltunk, döntöttek az országgyűlési képviselők a kormánypártok határozati javaslatáról, amely elutasítja az ukrajnai háború finanszírozását és az Európai Unió katonai szövetséggé alakítását. Az indítvány felszólítja a kormányt, hogy ne járuljon hozzá Ukrajna uniós tagságához.

Borítókép: Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete (Fotó: MTI)