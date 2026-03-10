„Sarij most azt mondja: Zelenszkij bajban van, mert a magyar hatóságok által lefoglalt 40 millió dollár, 35 millió euró és kilenc kilogramm arany egyszerű korrupciós pénz volt, és erről Brüsszel is tud, ezért hallgat az unió az ügyben. Sarij emellett arról is beszél, hogy Zelenszkij Brüsszel jóváhagyása mellett támogatja a kétarcú Magyar Pétert az áprilisi választásokon, mert ő lenne az, aki Magyarországot Ukrajna mellé állítaná a háborúban, és támogatni fogja Kijev követeléseit, legyen szó fegyverekről, pénzről vagy katonák küldéséről” – emelte ki az Ellenpont.

Zelenszkij Brüsszel jóváhagyása mellett támogatja a kétarcú Magyar Pétert. Fotó: AFP