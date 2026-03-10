„Sarij most azt mondja: Zelenszkij bajban van, mert a magyar hatóságok által lefoglalt 40 millió dollár, 35 millió euró és kilenc kilogramm arany egyszerű korrupciós pénz volt, és erről Brüsszel is tud, ezért hallgat az unió az ügyben. Sarij emellett arról is beszél, hogy Zelenszkij Brüsszel jóváhagyása mellett támogatja a kétarcú Magyar Pétert az áprilisi választásokon, mert ő lenne az, aki Magyarországot Ukrajna mellé állítaná a háborúban, és támogatni fogja Kijev követeléseit, legyen szó fegyverekről, pénzről vagy katonák küldéséről” – emelte ki az Ellenpont.
Zelenszkij Brüsszel jóváhagyása mellett támogatja a kétarcú Magyar Pétert
Megint megszólalt az ukrán sztárvlogger, Anatolij Sarij, aki már többször leleplezte Zelenszkij kormányát – írta az Ellenpont.
Anatolij Sarij népszerű ukrán vlogger rendszeresen leplezi le a kijevi kormányt, ezúttal a március 5-én feltartóztatott ukrán aranykonvoj kapcsán osztott meg kevésbé ismert információkat – emlékeztetett a portál, hozzátéve: „Sarij szerint a szállítmány lefoglalásával a magyar kormány nemcsak Zelenszkijre mért csapást, hanem Brüsszelre is, a lefoglalt pénz ugyanis nem az ukrán bank vagyona, ahogy azt a mainstream sajtó állítja, hanem egyszerű kenőpénz, amely feltételezhetően az Ukrajnának szánt uniós támogatásokból származik és korrupciós célokat szolgál.”
Orbán nemcsak Zelenszkijre üt, hanem Brüsszelre is, mert pontosan érti, milyen pénzek ezek, és hogy ezek sima, banális visszaosztások. Készpénzben vitték, egyszerűen teletömött autóval. Természetesen az ukrán fél ordítani kezd: »Ez emberrablás, rablás, fosztogatás!« De nagyon be van rezelve, mert a helyzet rossz, mivel az EU-ban is tudják, milyen pénzek ezek, és ők is befogják a szájukat. Szeretnének éles nyilatkozatokat tenni, de mindenki érti, kinek a pénze ez
– idézte a portál Sarijt, hozzátéve:
Figyelemre méltó, hogy a szállítmány feltartóztatása kapcsán az EU nem fogalmazott meg kritikát Magyarországgal szemben, mivel Sarij szerint pontosan tudják, hogy milyen pénzekről van szó.
További Külföld híreink
Az Ellenpont kiemelte: „Sarij a videójában arról is beszél, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárása nem egy a vezetéket ért támadás miatt történt, hanem Szlovákia és Magyarország az ukrajnai háborúval kapcsolatos békepárti álláspontja miatt. Hozzáteszi azt is, hogy Magyarországon április 12-én választások is lesznek, ezekbe pedig egyértelműen be akar avatkozni Zelenszkij.”
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
