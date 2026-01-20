Havazás és ónos eső érkezik, mínusz 22 fok is lehet éjjel + videó

A fagyos éjszaka után napközben is többnyire borús idő lesz – tájékoztatott a keddi időjárásról HungaroMet. Napközben fokozatosan feloszlik a zúzmarás köd és a rétegfelhőzet kiterjedése.

Forrás: HungaroMet

Tartósan borult tájak főleg az Alföldön, a főváros térségében és a Dunántúl keleti részein maradhatnak, másutt várhatóan kisüt a nap.

Hószállingózás, ónos szitálás a borult, ködös területeken fordulhat elő.

Az északnyugati tájakon időnként élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz hét és plusz egy fok között várható.

Késő este többnyire mínusz 13 és mínusz 5 fok közötti értékekre számíthatunk.

Milyen idő lesz a következő napokban?

Szerdán az Alföldön inkább szürke, párás idő valószínű, nyugaton nagyobb eséllyel mutatkozik napsütés. A hideg nem enyhül: egész nap fagypont alatti értékekre kell készülni,

reggel mínusz 22 és mínusz nyolc fok közötti minimumokkal.

Ködös, borult időnk lesz csütörtökön is, elszórtan gyenge hószállingózás is előfordulhat. A hajnali órákban mínusz tíz fok körüli hideg várható, délután pedig nulla fokig emelkedik a hőmérők higanyszála – olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.

Pénteken borús idő ígérkezik, majd a délutáni óráktól szórványosan alakulhat ki csapadék.

A havazást helyenként ónos eső, később havas eső válthatja fel.

Reggel mínusz 6 fok, kora délután pedig nagyjából plusz 1 fok lehet jellemző.

Szombaton felhős égbolt várható, helyenként vegyes csapadék is kialakulhat. A hajnali órákban mínusz 7 és mínusz 2 fok közötti értékekre számíthatunk, míg napközben 0 és plusz 5 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Jut ingyenes tűzifa a rászorulóknak

A rendkívüli hidegben is folyamatosan biztosítják az ingyenes tűzifát a rászorulókak – tájékoztatott az operatív törzs. Felhívták a figyelmet: bár a természetes vizek befagytak, a jégre lépni továbbra is életveszélyes, csak a kijelölt helyen engedélyezett.

Az operatív törzs mindenkit arra kér, hogy ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervek éjjel-nappal hívható diszpécserszolgálatát vagy a 112-es segélyhívó számot.

A várható időjárásról a Magyar Nemzet oldalán is tájékozódhat.