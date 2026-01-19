téli autózásjeges útbefagyásakkumulátorhűtővíz

Befagy, lemerül, megdermed: a fagyban autózás kihívásai

Sok autótulajdonost érnek kellemetlen meglepetések a kemény mínuszok beköszöntével. Íme, néhány túlélőpraktika!

2026. 01. 19. 15:19
Fotó: Polyák Attila
Januárban hosszú évek óta nem látott, valódi téli időjárás teszi kihívássá az autósok életét. Korábban bemutattunk néhány általános vezetéstechnikai tanácsot, szó esett a téli és négy évszakos gumik előnyeiről-hátrányairól, illetve az ónos esőben közlekedés túlélő praktikáival is foglalkoztunk már. Ezúttal egy nagy hideg, a befagyások és indíthatatlan motorok kihívásaira keressük a megoldásokat.

Nyithatatlan vagy mozdíthatatlan autó

Bár a legtöbb mai autóban már távirányítós központi zár vagy kulcs nélküli rendszer segíti a bejutást, a korosabb járművekben visszatérő gondot okozhat az ajtózárak befagyása. Erre hatásos gyógyír, ha minőségi zárolajozóval még a gondok bekövetkezte előtt lekezeljük a szerkezetet, és örök érvényű tanács, hogy a jégoldó sprayt ne az utastérben tároljuk. Nagy hidegben a behúzott kézifék is foglyul tudja ejteni az autót (ez típus- és karbantartásfüggő), nem túl lejtős területen parkolva célszerű sebességfokozatban vagy automatánál csak P állásban, adott esetben kiékelve rögzíteni. 

Fotó: ADAC

További kellemetlen meglepetés lehet, ha teljesen megfagynak az ajtókéderek, amit szilikonos ápolással lehet megelőzni, illetve kemény mínuszokban a kézi autómosással is érdemes körültekintőnek lenni. Természetesen a sózott utak miatt szükség van a rendszeres ápolásra, alkalmanként – még ha nem is a legkíméletesebb a fényezéssel - érdemes elgondolkodni az alváztisztítást, szárítást és konzerválást adó gépi mosón is.    

Legfontosabb az akadálytalan kilátás 

Szabad ég alatt tárolják legtöbben az autójukat, és reggelente megküzdhetnek az eljegesedett szélvédővel. Mindenkinek megvan a maga koreográfiája, ezek közül a legrosszabb (persze a könnyen repedéshez vezető forró vizes leöntésen kívüli) és egyúttal szabálytalan verzió néhány ablaktörlő-suhintás után félig vakon nekiindulni. Jobb megoldás a – lehetőleg nem fémszálas – jégkaparóval letakarítani a felületet, ennél kíméletesebb és kényelmesebb a jégoldó spray használata. Ahhoz, hogy biztonságosan keljük útra, a szélvédő mellett az oldalablakokról sem szabad megfeledkezni, a hátsó ablak átláthatóbá tételében pedig segítenek a fűtőszálak. 

Fotó: ADAC

Sokan az indulás előtti hosszú percekig tartó motorjáratásra esküdnek, ami ugyan nem túl környezetbarát megoldás, és kopás szempontjából sem ideális, de kétségtelenül hatásos, és ki ne szeretne átmelegedett utastérben helyet foglalni. Nagyon hasznos, ugyanakkor ritka extra az állófűtés, az elterjedt klímaberendezés pedig a páramentesítésben segít.

Két folyadékra mindenképp ügyelni kell

Mostanra valószínűleg a legtöbb autó tartályából eltűnt téli-nyári ablakmosófolyadék-koktél, és a rendszerint kék színű jégtűrő dominál, ám ez elmúlt napok latyakos útviszonyai miatt sokszor minimum jelzést alatt van a szint. Érdemes ezt ellenőrizni, és szükség esetén utántölteni, már csak azért is, mert ha van, a fényszórómosó is gyorsan tudja apasztani az ablakmosót. Nélkülözhetetlen ilyenkor a jó állapotú ablaktörlő is, és fontos, hogy ne feszegessük fel lefagyott lapátot, vagy indítsuk el így a berendezést.  

Fotó: ADAC

Kényes, és nagyon drága károsodáshoz vezethet a nem elég hidegtűrő hűtőfolyadék, ugyanis a -10 fokos vagy az alatti hidegekben tönkreteheti a vízpumpát, túlmelegedéshez vezethet, és károkat okozhat a motorban (ennek elkerülésére építik be a fagydugókat). Itt is ellenőrizni kell a szintet, sőt célszerű benzinkúton vagy szervizben refraktométerrel beméretni: legalább -20-25 fokos fagytűrés elvárható, amire esetleges utántöltésnél is ügyelni kell. Ne feledjük, két-háromévente a teljes hűtőközeg cseréje ajánlott.

Az örök mumus akkumulátor 

Aki régóta és rendszeresen autózik, bizonyára járt már úgy, hogy télen néhány erőtlen nyekkenés után síri csendet hallott az indítómotor felől. Kemény mínusz fokokban bizony könnyen elhaláloznak az akkumulátorok, amire természetesen fel lehet előre készülni a telep, illetve a generátor töltésének beméretésével, ám a kész helyzetet meg kell oldani valahogy. Erre alapvetően három megoldás adódik, melyből az első kettő kiszereléssel jár. Az egyik az akku töltőre helyezése, a másik pedig – főleg korosabb daraboknál – új darabra lecserélése. 

Fotó: ADAC

Vásárlás során nagyon kell ügyelni a típushoz előírt minimális kapacitásra, a méretre, polaritásra (jobb vagy bal pozitív?), a start-stopos autóknál pedig az AGM kivitelre is. Gyorssegélyként sokan a bikázást választják, ami után a töltés kedvéért célszerű megtenni néhány kilométert a kocsival, ugyanakkor még az indítási procedúra előtt érdemes felidézni a lehetőleg jó minőségű kábel felhelyezésének pontos menetét (a levétel fordított sorrendben történik): 

  • piros kábel egyik csíptetője az indítóautó akkujának pozitív pólusára
  • piros kábel másik vége a lemerült akku pozitív pólusára
  • fekete kábel egyik vége az indítóautó akkujának negatív pólusára
  • fekete kábel másik végét a segítendő autó testpontjára (alapvetően motoron) csíptetni

 

 



 

