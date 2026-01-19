Befagy, lemerül, megdermed: a fagyban autózás kihívásai

Januárban hosszú évek óta nem látott, valódi téli időjárás teszi kihívássá az autósok életét. Korábban bemutattunk néhány általános vezetéstechnikai tanácsot, szó esett a téli és négy évszakos gumik előnyeiről-hátrányairól, illetve az ónos esőben közlekedés túlélő praktikáival is foglalkoztunk már. Ezúttal egy nagy hideg, a befagyások és indíthatatlan motorok kihívásaira keressük a megoldásokat.

Nyithatatlan vagy mozdíthatatlan autó

Bár a legtöbb mai autóban már távirányítós központi zár vagy kulcs nélküli rendszer segíti a bejutást, a korosabb járművekben visszatérő gondot okozhat az ajtózárak befagyása. Erre hatásos gyógyír, ha minőségi zárolajozóval még a gondok bekövetkezte előtt lekezeljük a szerkezetet, és örök érvényű tanács, hogy a jégoldó sprayt ne az utastérben tároljuk. Nagy hidegben a behúzott kézifék is foglyul tudja ejteni az autót (ez típus- és karbantartásfüggő), nem túl lejtős területen parkolva célszerű sebességfokozatban vagy automatánál csak P állásban, adott esetben kiékelve rögzíteni.

Fotó: ADAC

További kellemetlen meglepetés lehet, ha teljesen megfagynak az ajtókéderek, amit szilikonos ápolással lehet megelőzni, illetve kemény mínuszokban a kézi autómosással is érdemes körültekintőnek lenni. Természetesen a sózott utak miatt szükség van a rendszeres ápolásra, alkalmanként – még ha nem is a legkíméletesebb a fényezéssel - érdemes elgondolkodni az alváztisztítást, szárítást és konzerválást adó gépi mosón is.

Legfontosabb az akadálytalan kilátás

Szabad ég alatt tárolják legtöbben az autójukat, és reggelente megküzdhetnek az eljegesedett szélvédővel. Mindenkinek megvan a maga koreográfiája, ezek közül a legrosszabb (persze a könnyen repedéshez vezető forró vizes leöntésen kívüli) és egyúttal szabálytalan verzió néhány ablaktörlő-suhintás után félig vakon nekiindulni. Jobb megoldás a – lehetőleg nem fémszálas – jégkaparóval letakarítani a felületet, ennél kíméletesebb és kényelmesebb a jégoldó spray használata. Ahhoz, hogy biztonságosan keljük útra, a szélvédő mellett az oldalablakokról sem szabad megfeledkezni, a hátsó ablak átláthatóbá tételében pedig segítenek a fűtőszálak.