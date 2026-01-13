ónos esőbalesetmegelőzéstéli vezetés

Tíz tanács azoknak, akik ónos esőben ülnek kormány mögé

Még a rutinos autóvezetőket is kihívás elé állítja a hirtelen korcsolyapályává váló úttest. Íme, a fő túlélőtippek!

2026. 01. 13. 14:36
Hókotró az ónos esõtõl jeges úton Nagykanizsán (Fotó: MTI/Varga György)
Mind gyalogosként, mind járművezetőként a legkellemetlenebb téli meglepetések közé tartozik – a többé-kevésbé kiszámítható havas útfelületek után is – a gyanúsan csillogó, veszélyesen csúszós bevonatot képző ónos eső. Ez a csapadékforma általában a nagyobb hidegek utáni enyhülés időszakában szokott megjelenni, és úgy alakul ki, hogy a felső légrétegből aláhulló jeges csapadék vagy hó a középső, melegebb zónában olvadásnak indul, majd az alsó, ismét hideg rétegen áthaladva a földre hullva megfagy. Ilyenkor minimálisra csökken a tapadás, és a járdán gyalog útnak indulni is kihívás (amit jelez a végtagtörések megnövekvő száma), a közutakon pedig a koccanásoktól a súlyos karambolokig megnő a balesetek száma. 

20240123 Zalaegerszeg Zalában is érezhető volt az ónos eső miatti síkosság az utakon, járdákon is. Fotó: Pezzetta Umberto pu Zalai Hírlap
Kihívás megítélni a tapadást: a jól járható burkolatot felüljárón vagy mellékutcában tükörjég válthatja. Fotó: Pezzetta Umberto/Zalai hírlap/MW

Évről évre hangoztatják a szakemberek, hogy mindenki csak a legszükségesebb esetekben induljon útnak autóval, illetve fontolja meg a tömegközlekedés használatát. Aki kormány mögé ül, számítson arra, hogy a tervezettnél később fog célba érni, és az esetleges késést semmiképp se próbálja sietséggel behozni. Valamint fogadja meg az alábbi tanácsokat: 

  1. Legyen téli gumi az autón, méghozzá megfelelő profilmélységgel (legalább 4 mm) és 8–10 évnél semmiképp régebbi gyártásból – utóbbi adat a DOT-számból olvasható le. A nyári abroncs ilyenkor tabu, és a négy évszakos is csak kompromisszumnak tekinthető.
  2. Fontos az elegendő téli ablakmosó folyadék és a jó ablaktörlő lapát, illetve a szélvédő fűtése, párátlanítása. Ha ráfagy a csapadék, álljunk mielőbb félre letakarítani!
  3. Visszafogott sebességgel, óvatos gyorsításokkal, egyenletesen vezessünk ónos esőben, az előttünk haladótól a megszokottnál nagyobb követési távolságot tartva!
  4. Elindulás után próbáljuk kis tempó mellett egy-két kis fékezéssel felmérni az útfelület tapadását (ez később meg is ismételhetjük), ehhez igazítsuk a vezetési stílust!
  5. Ha csúszik az út, nagy féktávokat hagyva, visszaváltással a motorféket is használva, óvatosan lassítsunk, a hirtelen erős fékezés még ABS-szel is megcsúszáshoz vezethet.
  6. Finom kormánymozdulatokkal kell irányítani az autót, kanyarban a megszokottnál kisebb tempóval. Ha netán kitörne az autó fara, gyors ellenkormányzással szükséges korrigálni.
  7.  Nem győzik hangsúlyozni a közútkezelők, hogy tilos megelőzni a csúszásmentesítést végző járműveket!
  8. Fokozott óvatossággal kell megközelíteni a gyalogátkelő helyeket, arra számítva, hogy lassabban tudnak átkelni (vagy akár előttünk eleshetnek) a gyalogosok.
  9.  Parkolásnál érdemes ügyelni a jég súlya alatt esetleg letörő faágakra, villanyvezetékekre, illetve arra, hogy befagyhat a kézifék vagy az ajtózár (a jégoldó ne az utastérben legyen). 
  10. Hosszabb útra tanácsos feltöltött üzemanyagtankkal és telefonnal, a közlekedési helyzetről tájékozódva elindulni. Ha baj van, ne feledjük a 112-es segélyhívó számot! 


 

