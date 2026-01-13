A havazás és az ónos eső miatt országszerte torlódások vannak az utakon

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán felborult egy kisbusz, ezért Hegyeshalom térségében a 168-as km-nél a külső és a leállósávot lezárták.

Sérült járművek az M5-ös autópálya mellett, Inárcsnál (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény irányába egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A 83-as km-nél a belső sávot lezárták.

A havazás miatt lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani az M0-s autóút keleti és északi szektorán, az M2-es autóúton, az M3-as autópályán Bag és Budapest között, valamint az M4-es autóúton Monortól Budapestig, továbbá a főváros felé a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Tahitótfalutól, a 31-es főúton egészen Mendétől, és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.

Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 89-es km-nél, ahol korábban egy kamion kigyulladt, újra megindult a forgalom.

A 2-es főúton az időjárási viszonyok miatt akadozik a forgalom, az M2-es autóút és Szendehely között, mindkét irányban. Jelentősen megnövekedett menetidőre kell számítani!

A 7,5 tonnát meghaladó járművekre vonatkozóan kamionstop került bevezetésre a 2-es főúton, a 42-es km-től, Katalinpusztától, egészen az országhatárig.

A 26-os főúton, Putnok és Dubicsány között felborult egy személyautó. A 35-ös km-nél félpályás korlátozás van érvényben.