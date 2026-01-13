Rendkívüli

Ferihegyre is lecsapott az ónos eső – nem fogad és nem indít járatokat a budapesti reptér

Ónos esőre figyelmeztetnek a fővárosban és Pest vármegyében is, kiadták a másodfokú riasztást

Három másik vármegyére is érvényben van a veszélyjelzés.

2026. 01. 13. 9:30
A fővárosra és Pest vármegye egy részére is kiadta a másodfokú, narancs figyelmeztetést HungaroMet, a jelzés szerint a délelőtt folyamán tartós ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladja az egy milliméternyit.

A veszélyjelzés szerint kedd éjfélig Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és Pest vármegyében van érvényben másodfokú figyelmeztetés tartós ónos eső veszélye miatt. Vas, Veszprém, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt.

Az előrejelzés szerint kedden a reggeli órákig a Dunántúl északkeleti területein további legfeljebb két centiméter hó hullhat, miközben a Dél-Dunántúlon az ónos eső gyengül, megszűnik. 

A halmazállapot-váltás határa fokozatosan kelet, északkelet felé tolódik és az Észak-Dunántúl keleti területein is egyre nagyobb területen váltja fel a havazást az ónos eső, illetve a fagyott eső. Tartós ónos esőre elsősorban a Dunántúl északi részén van számottevő esély, akár több milliméternyi csapadékkal.

A tájékoztatás szerint a csapadékzóna kelet felé tolódásával az ország keleti felében is egyre nagyobb területre terjed ki a havazás. A középső országrészben napközben halmazállapot-váltás hatására többfelé fordulhat elő ónos eső, jellemzően 1 milliméternél kevesebb. Az ország északkeleti, keleti harmadán viszont szinte végig havazás valószínű, arrafelé kedd estig nagyobb területen hullhat 4–10 centiméter friss hó.

Borítókép: Kiadták a másodfokú riasztást több vármegyére is, ónos esőre figyelmeztetnek (Fotó: MTI)


