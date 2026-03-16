Félmilliárdos keretből lehet pályázni vissza nem térítendő támogatásra hazai innovációk levédésére

Újra megnyitja népszerű pályázatát a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. A vállalkozások, kutatóhelyek és magánszemélyek szellemi termékeik hazai és nemzetközi levédetésére összesen 500 millió forintos keretből pályázhatnak támogatásra – közölte a hivatal.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 15:23
Akár 7,5 millió forint vissza nem terítendő támogatásra pályázhatnak cégek, kutatóhelyek és magánszemélyek innovációk és kutatási eredményeik levédetésére a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) újra megnyíló 500 millió forintos pályázati keretéből – közölte az NKFI Hivatala és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) hétfőn közös közleményben. 

A tájékoztatás szerint a pályázati felhívás 500 millió forintos keretösszegéből a hazai és nemzetközi oltalomszerzéssel kapcsolatos hatósági díjakon felül akár az ezeknél jelentősebb mértékű iparjogvédelmi tanácsadás vagy a kapcsolódó ügyvivői szolgáltatás költségei is fedezhetők.

Az NKFI Hivatal évek óta célzott pályázatokkal támogatja, hogy minél szélesebb réteg oltalmat szerezhessen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál az újonnan kifejlesztett termékeire, technológiáira vagy brandjére, ami biztosíthatja, hogy a befektetett erőforrások megtérüljenek

 – írták.

A program kapcsolódik a Neumann János Program céljaihoz, amelyek között szerepel a hazai vállalkozások és egyetemek szabadalmi aktivitásának növelése.

Farkas Szabolcs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke a közleményben kiemelte, hogy

 az elmúlt években nőtt az iparjogvédelmi aktivitás Magyarországon, és emelkedett a bejelentések száma is a hivatalnál. 

Az egyetemek ezen a területen különösen jól teljesítettek, ami a hazai kutatóhelyeken zajló innováció erősödését mutatja – tette hozzá.

Szabados Zsuzsa, az NKFI Hivatal vállalati innovációs elnökhelyettese tájékoztatása szerint

 2015 óta 920 kérelem kapott összesen csaknem 1,3 milliárd forint támogatást szellemi alkotások védelmére.

A pályázat részletei a hivatal honlapján érhetők el.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

