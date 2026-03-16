Tárkányi ZsoltTisza Pártnáci

Magyar Péteréknek ki kell állniuk a nyilvánosság elé a náci karlendítéssel kapcsolatban

Csercsa Balázs szerint egy ilyen tettet el kell ítélni, bármikor történt is.

2026. 03. 16. 15:13
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„A náci karlendítés, bármilyen kontextusban történik, elfogadhatatlan. Minden körülményben érthető módon a karlendítés alkalmas arra, hogy a köznyugalmat megzavarja, és félelmet keltsen. Különösen elfogadhatatlan a karlendítés a történelem ismeretében akkor, ha valaki magyar hazafinak nevezi magát, és ne adj’ Isten, a köz szolgálatára jelentkezik. És épp ezt teszi Tárkányi Zsolt, akiről karlendítős fotó került elő a múltból” – írja a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetője. 

Tárkányi Zsolt karlendítése
Debrecenben (Forrás: Hetek)

Az Index tette közzé Csercsa Balázs publicisztikáját, amelyben a kiugrott tiszás vezető arról ír: fiatalon az ember tehet olyat, amiről később belátja, hogy nem jól tette, az idősebbek tudják, hogy az ilyen vadhajtásokat némi toleranciával kell fogadni. 

A karlendítés azonban mindenképp túlmegy a tolerancia határán. El kell ítélni, bármikor történt is

– szögezte le Csercsa, aki szerint ha Tárkányi Zsolt valaha az életében karlendítésre vetemedett, akkor „méltatlan a közszereplésre, méltatlan a magyar polgárok képviseletére, és azonnal távoznia kell a közéletből”.

Csercsa kiemelte: látványos, hogy a Tisza belső vezetői köre, amelynek tagjait a Fidesz kivetette magából, megcsalja és átveri a támogatói közösségét, miközben ugyanezt a közösséget, amely a konkrét munka oroszlánrészét elvégzi, továbbra is kizárja a pártvezetésből és a mozgalom irányításából. 

A Tisza vezetése önző és ködös céljai elérése érdekében kihasználja a közösséget. Valódi arcuk azonban egészen más, mint amit kifelé megmutatnak.

Csercsa szerint mégis, a legérdekesebb az, ahogyan Magyar Péter reagál az esetre: a Tisza-vezér dorogi fórumán a Hír TV világos kérdésére gyakorlatilag semmit nem válaszolt. Ugyanerre a kérdésre Radnai Márk alelnöktől gyenge próbálkozást hallottunk arra, hogy az ügyet elkenje.

A magyar polgárok, tiszások és nem tiszások egyértelmű állásfoglalást érdemelnének ebben az ügyben attól, aki egy hónap múlva miniszterelnökük szeretne lenni.

Mi kell még, hogy lássuk, Magyar Péter alkalmatlan és méltatlan arra, hogy a közösséget és az országot vezesse? – vetette fel a publicisztikájában a kérdést Csercsa Balázs.


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
