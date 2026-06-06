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A japán autógyártás gyöngyszemei Pécsett adtak randevút egymásnak + galéria

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Harmadik alkalommal, de egy új, a korábbinál szebb helyszínen rendezték meg Japanese Classic Cars Show-t, amelyen a Honda NSX-től a Toyota Suprákon át a Nissan Skyline GT-R-ekig felvonult a szigetország régi autóinak a legjava.

2026. 06. 06. 10:24
Fotó: Löffler Péter
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Japanese Classic Car Show
A Nissan Stagea kombi különlegessége a Skyline-ból átemelt hajtáslánc 
Fotó: Gulyás Péter

De az ínyencek is találhattak magunknak látnivalót, itt volt például egy meseszép, citromsárga példány az utolsó Mazda RX-7 generációból, amelyet sokan a valaha volt legszebb japán autónak tartanak. A veterános szekció ékköve a közel ötven éves, fehér Mazda Cosmo AP volt, ezzel a luxuskupéval a 70-es években a prémium szegmensben próbált szerencsét a hirosimai gyártó. Egy szép állapotban megőrzött, 1976-os évjáratú, harmadik generációs Toyota Corolla képviselte a népautókat, ennek különlegessége a mindössze kétfokozatú automata váltó volt. 

Japanese Classic Car Show
A veterános szekcióban volt látható az igen ritka, balkormányos Mazda Cosmo AP
Fotó: Gulyás Péter

Természetesen felvonultak a 90-es években a homologizációs követelmények miatt gyártásba vett utcai raliautók, a Mitsubishi Lancer Evók és Subaru Impreza WRX-ek is, de a kevésbé ismert Toyota Celica generációk és a brutális megjelenésű Nissan Sunny GTi-R is nosztalgikus érzéseket kelthetett azokban, akik a 90-es években megfordultak a magyar raliversenyeken. 

Japanese Classic Car Show
Ebből a Colt generációból alig maradtak fenn példányok, de ezt az 1983-as, német piacos autót szépen restaurálták
Fotó: Gulyás Péter

De a személyes kedvencemet nem a több száz lóerős utcai harcosok között, hanem a veterános szekcióban találtam meg egy tüneményes, 1983-as Mitsubishi Colt képében, amelynek különlegessége kétkarú Super Shift kézi váltó volt. Az egyik karral a négy hagyományos fokozat, a másikkal a hosszú vagy a rövid végáttétel közül lehet választani, tehát tulajdonképpen nyolc fokozat áll a sofőr rendelkezésére – ilyet még a Porsche sem tud, náluk ma hét a maximum.

Japanese Classic Car Show
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