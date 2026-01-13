Rendkívüli

A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

Ahol nem az időjárás, ott egy lángoló kamion okoz gondot az utakon

Több helyen is torlódásra kell számítaniuk a közlekedőknek a főváros környékén.

2026. 01. 13. 8:13
Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében, ezért az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem kedden.

Kecskemét, 2018. augusztus 16. Kigyulladt kamion oltásán dolgoznak tűzoltók az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, a 94-es kilométernél, Kecskemét közelében 2018. augusztus 16-án. A tűzben senki nem sérült meg, az oltási munkálatok idejére az érintett szakaszt lezárták. MTI Fotó: Donka Ferenc
Kigyulladt kamion oltásán dolgoznak tűzoltók (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

A közlemény szerint a kecskeméti hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a tüzet a 89-es kilométerszelvénynél.

Az útzár viszont még mindig érvényben van, így az Útinform azt kéri, a kialakult torlódás miatt, aki teheti, térjen le a 91-es jelű Kecskemét/Baja csomópontnál és mellékutakon kerüljön.

Az időjárás is gondot okoz

Közölték azt is, hogy a reggeli erősödő forgalom és az intenzív havazás miatt lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani az M0-s autóút keleti és északi szektorán, az M2-es autóúton, az M3-as autópályán Bag és Budapest között, valamint az M4-es autóúton Monortól Budapestig, továbbá a főváros felé a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Tahitótfalutól, a 31-es főúton egészen Mendétől, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. 

Borítókép: Kigyulladt kamion oltásán dolgoznak tűzoltók az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, a 94-es kilométernél, Kecskemét közelében 2018. augusztus 16-án (Fotó: MTI/Donka Ferenc)


