Ahol nem az időjárás, ott egy lángoló kamion okoz gondot az utakon

Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében, ezért az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem kedden.

Kigyulladt kamion oltásán dolgoznak tűzoltók (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

A közlemény szerint a kecskeméti hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a tüzet a 89-es kilométerszelvénynél.

Az útzár viszont még mindig érvényben van, így az Útinform azt kéri, a kialakult torlódás miatt, aki teheti, térjen le a 91-es jelű Kecskemét/Baja csomópontnál és mellékutakon kerüljön.

Az időjárás is gondot okoz

Közölték azt is, hogy a reggeli erősödő forgalom és az intenzív havazás miatt lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani az M0-s autóút keleti és északi szektorán, az M2-es autóúton, az M3-as autópályán Bag és Budapest között, valamint az M4-es autóúton Monortól Budapestig, továbbá a főváros felé a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Tahitótfalutól, a 31-es főúton egészen Mendétől, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.