Milliós károkat okoztak az online csalók Fejér vármegyében

Az elmúlt napokban több, online csalással összefüggő feljelentés érkezett a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területéről, amelyek során az elkövetők banki adathalász módszerekkel és hamis befektetési ajánlatokkal okoztak jelentős anyagi károkat – számolt be a police.hu.

A figyelmetlenségnek komoly ára lehet. (Forrás: Shutterstock)

Egy dunaújvárosi férfi banki megbízását akarta módosítani, azonban egy, a pénzintézet hivatalos felületére megszólalásig hasonlító oldalon adta meg a belépési adatait. Bár a műveletet időben megszakította, másnap észrevette, hogy számlájáról közel 1,3 millió forintot vontak le jogosulatlan utalások, vásárlások és pénzfelvételek útján.

Egy sárbogárdi nő korábban egy internetes befektetési platformon regisztrált, majd először 100 000 forintot utalt el a gyors haszon ígéretének hatására. Ezt követően egy magát brókernek kiadó ismeretlen személy további befektetésekre ösztönözte, amely során újabb összegeket utalt el. Az ígért kifizetés nem érkezett meg, a kára megközelíti a 2 millió forintot.

Tordason egy nő csaknem 20 millió forintot veszített el, miután egy állítólagosan Londonban működő „tőzsdére” regisztrált. A számára kijelölt „tanácsadó” iránymutatása alapján a teljes megtakarítását átutalta, az összeg a csalóké lett.

A rendőrség az ügyekben nyomozást rendelt el.

Az alábbi tanácsokat érdemes megfogadni annak érekében, hogy ne verjék át: