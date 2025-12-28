Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja + galéria

kibervédelemMNBonline csalás

Az ön pénze is veszélyben lehet, mutatjuk mire figyeljen!

Fokozódtak az online csalások az idei esztendőben. Fontos, hogy soha ne adjuk meg személyes vagy banki adatainkat ismeretlen forrásból érkező megkereséseken, linkeken keresztül. A digitális térben való tájékozottság ma már elengedhetetlen.

Kiss Gergely
2025. 12. 28. 16:22
Egyre trükkösebb módon próbálják megszerezni a pénzünket a csalók Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei évben jelentős lépéseket tett a kormány, illetve a magyar állami intézményrendszer is a kibercsalások visszaszorítása ellen. Varga Mihály jegybankelnök még a nyáron jelentette be, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) öt intézkedéssel támogatja a kormány pénzügyi visszaélésekkel szembeni fellépését. Az öt intézkedést öt csapásnak nevezte el az MNB vezetője.

online csalások
Varga Mihály, a jegybank elnöke. A Magyar Nemzeti Bank öt csapással lép fel az online csalások ellen
(Forrás: Facebook / Varga Mihály)

Öt csapás az online csalások ellen

Az első csapás, hogy központi visszaélésszűrő rendszert indítottak, amely a mesterséges intelligencia segítségével a másodperc tört része alatt még a teljesítés előtt megvizsgálja az utalásokat és értesítést küld, ha gyanút érzékel. A júliusban indult új rendszer komoly előrelépést hozhat a csalások megakadályozásában. Második csapásként említette, hogy elvárják, a bankok az eddigieknél jóval aktívabban vegyenek részt a visszaélések kivédésében. A bankoknak azonnal és teljeskörűen végre kell hajtaniuk azokat az ajánlásokat, amelyeket a visszaélések megelőzése érdekében rögzített az MNB. A harmadik csapás, hogy nemcsak elvárják, hanem célzott vizsgálatokkal ellenőrzik is, hogy a bankok minden tőlük elvárható intézkedést megtesznek-e a csalások visszaszorítása érdekében. A negyedik lépésként azt jelölte meg Varga Mihály, hogy törvénymódosítást kezdeményeznek az ügyfelek védelme érdekében. 

Javasolták, hogy a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a bankok viseljék a kárt minden olyan esetben, amikor nem alkalmaztak megfelelő ügyfél-hitelesítést. 

Szorgalmazták a bankok kárfelelősségét kiterjeszteni azokra az esetekre is, amikor az ügyfelet a pénzintézet nevében veszik rá a fizetés kezdeményezésére. Végül az ötödik csapást egy tájékoztató kampány jelentette a visszaélési kockázatokról és a megelőzési lehetőségekről a banki ügyfelek részére.

Nemrégiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) bejelentette, hogy csatlakozik az MNB kibercsalások elleni öt csapás programjához, amelyben célzott kampánnyal hívják fel a vállalkozások figyelmét az online visszaélésekre. Varga Mihály akkor arra is felhívta a figyelmet, hogy idén a második negyedévben 1129 vállalati átutalásos visszaélés történt 2,4 milliárd forint összértékben. Kiemelte: a jegybank és az iparkamara megállapodása elősegíti, hogy az együttműködés egyre több területen hozzon kézzelfogható eredményeket.

Az online csalók egyébként a Magyar Nemzeti Bank nevével is megpróbáltak visszaélni az idei évben. 

Így például piackutatásra, illetve bankkártyás visszaélések kivizsgálására hivatkozva próbáltak bizalmas adatokat kicsalni ügyfelektől a jegybank nevében telefonáló csalók. Az intézmény hangsúlyozta: sem telefonon, sem elektronikus úton nem kérnek bizalmas bankszámla- vagy kártyaadatokat az ügyfelektől. 

A csalók másik módszere az, hogy „piackutatásra” hivatkozva telefonálnak, és azt tudakolják, hallott-e az ügyfél banki csalásokról. A beszélgetés során fokozatosan nyerik el a hívott fél bizalmát, majd végül itt is banki adatokat kérnek tőle. Ilyen hívások esetén az érintettek tegyenek fel pontosító kérdéseket, szakítsák meg a kapcsolatot, és forduljanak az MNB ügyfélszolgálatához. Gyanúra adhat okot az is, ha a telefonáló sürgető vagy fenyegető hangnemet használ. Amennyiben egy ügyfél bizalmas adatokat adott meg, azonnal értesítse bankját és a rendőrséget, tanácsolták, megjegyezve, hogy ezekben az esetekben a jegybank minden esetben büntetőfeljelentést tesz.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság is felvette a harcot, a szervezet figyelmeztetett arra, hogy fokozódnak az online csalások. A többi között 

  • a Netflix előfizetőit, 
  • a WizzAir utasait, 
  • a Google felhasználóit, 
  • valamint az MBH Bank ügyfeleit vették célba. 

Kiemelték, hogy a csalók nem a bankok és szolgáltatók rendszereit törik fel, hanem az emberek bizalmával élnek vissza, különösen aggasztó, hogy az elkövetők egyre professzionálisabban, hiteles megjelenésű üzenetekkel és honlapokkal dolgoznak, így még a tapasztaltabb felhasználók is könnyen áldozatul eshetnek a bűnözőknek. Ezért soha ne adjuk meg személyes vagy banki adatainkat ismeretlen forrásból érkező megkereséseken, linkeken keresztül. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.