női kézilabda NB IkézilabdaDVSC SchaefflerEsztergom HandballElek Gábor

„Borzasztó volt az egész" – Elek Gábor nem örülhetett igazán felesége tettének

A női kézilabda NB I szombati rangadóján a Debrecen tizenegy góllal nyert a vendég Esztergom ellen. A különbséget a tavalyi bronzérmest irányító Elek Gábor még hízelgőnek is tartotta, és szerinte már nagyon ráfér a pihenés a játékosaira.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 6:43
kézilabda, Esztergom, női kézilabda NB I, Elek Gábor
Elek Gábor nem lehetett boldog Debrecenben Forrás: Esztergomhandball.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A női kézilabda NB I tabellájának harmadik helyezettje a negyediket fogadta Debrecenben, a tavalyi bronzérmes Esztergom azonban nem tudta megnehezíteni a DVSC dolgát. A hajdúságiak a tizedik percben már 8-3-ra, a szünetben pedig hét góllal vezettek, és a különbség a második félidőben tovább nőtt. Végül 36-25-re kapott ki Elek Gábor együttese, amely hátránya a vereséggel hat pontra nőtt a szombati riválissal szemben. A DVSC sikeréhez Jessica Ryde 13 védéssel, Alicia Toublanc 11 találattal járult hozzá.

Az Esztergom súlyos veresége miatt Szucsánszki Zita jubileumának sem örülhetett Elek Gábor
Az Esztergom súlyos veresége miatt Szucsánszki Zita 200. góljának sem örülhetett igazán Elek Gábor. Fotó: Facebook.com/esztergomhandball

Elek Gábor szerint a DVSC és az Esztergom közt még nagyobb különbség volt

Bár Szucsánszki Zita a 200., Szmolek Apollónia pedig az 50. gólját is megszerezte esztergomi színekben, Elek Gábor még felesége mérföldkövének sem igazán tudott örülni, ellenben a játékosai érdekében már várja a soron következő válogatottszünetet.

– Nem reális a különbség, ennél sokkal több volt a két csapat között. Voltak előjelei a héten ennek a teljesítménynek, dinamikában nemhogy a Debrecennel, saját magunkkal sem tudtuk felvenni a versenyt, szembejött velünk a valóság. Kijött a BL és az Európa-liga közti differencia – mondta az Esztergom vezetőedzője, aki az M4 Sportnak és a sajtótájékoztatón ennél is konkrétabban értékelt. – Gratulálok a Debrecennek, a különbség ránk nézve hízelgő. Az első félidőben hét vagy nyolc ziccert hagytunk ki, hét megállító faultunk volt. 

Borzasztó volt az egész. Sajnos ezek is mi vagyunk.

A meccs előtti interjúban próbáltam célozgatni rá, hogy kezdünk egy kicsit kiüresedni, nagyon jól jön a jövő heti válogatottszünet azoknak, akik itthon maradnak. Dolgoznunk kell, az edzések hiányoznak nagyon ebben a feszített tempóban – nyilatkozta Elek Gábor.

Mindkét együttes érintett még az európai kupaporondon: a Debrecen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe jutásért a dán Odensével találkozik, az Esztergom az Európa-liga negyeddöntőjében a Mosonmagyaróvárral csap majd össze.

A Győr és az FTC is nyert

Szombaton a címvédő és éllovas győriek 37-23-as kisvárdai sikerükkel gyűjtötték be a két pontot, Dione Housheer nyolc találattal járult hozzá ehhez. A Magyar Kupában címvédő Ferencváros – mindössze tíz mezőnyjátékossal – Vácott nyert az egyformán nyolc gólig jutó Simon Petra és Darja Dmitrijeva vezérletével. 

A Szombathely otthon két góllal legyőzte az Alba Fehérvárt, a Budaörs kiütéses győzelmet aratott a nyeretlenül sereghajtó Dunaújváros vendégeként, a Vasas pedig három góllal nyert Balatonbogláron.

Női kézilabda NB I, szombati eredmények:

  • Kisvárda Master Good SE–Győri Audi ETO KC 23-37 (14-22)
  • Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC 31-29 (14-13)
  • Váci NKSE–FTC-Rail Cargo Hungaria 28-32 (13-19)
  • Dunaújvárosi Kohász KA–Moyra-Budaörs 23-42 (9-24)
  • NEKA–Vasas SC 28-31 (12-17)
  • DVSC Schaeffler–MOL Esztergom 36-25 (18-11)

Elek Gábor előzetesen többet várt Debrecenben:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekkunhalmi ágnes

Futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes legújabb agymenése, Magyar Péter foghatja a fejét

Felhévizy Félix avatarja

Dübörög a kampány.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu