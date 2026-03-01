„Borzasztó volt az egész" – Elek Gábor nem örülhetett igazán felesége tettének

A női kézilabda NB I tabellájának harmadik helyezettje a negyediket fogadta Debrecenben, a tavalyi bronzérmes Esztergom azonban nem tudta megnehezíteni a DVSC dolgát. A hajdúságiak a tizedik percben már 8-3-ra, a szünetben pedig hét góllal vezettek, és a különbség a második félidőben tovább nőtt. Végül 36-25-re kapott ki Elek Gábor együttese, amely hátránya a vereséggel hat pontra nőtt a szombati riválissal szemben. A DVSC sikeréhez Jessica Ryde 13 védéssel, Alicia Toublanc 11 találattal járult hozzá.

Az Esztergom súlyos veresége miatt Szucsánszki Zita 200. góljának sem örülhetett igazán Elek Gábor. Fotó: Facebook.com/esztergomhandball

Elek Gábor szerint a DVSC és az Esztergom közt még nagyobb különbség volt

Bár Szucsánszki Zita a 200., Szmolek Apollónia pedig az 50. gólját is megszerezte esztergomi színekben, Elek Gábor még felesége mérföldkövének sem igazán tudott örülni, ellenben a játékosai érdekében már várja a soron következő válogatottszünetet.

– Nem reális a különbség, ennél sokkal több volt a két csapat között. Voltak előjelei a héten ennek a teljesítménynek, dinamikában nemhogy a Debrecennel, saját magunkkal sem tudtuk felvenni a versenyt, szembejött velünk a valóság. Kijött a BL és az Európa-liga közti differencia – mondta az Esztergom vezetőedzője, aki az M4 Sportnak és a sajtótájékoztatón ennél is konkrétabban értékelt. – Gratulálok a Debrecennek, a különbség ránk nézve hízelgő. Az első félidőben hét vagy nyolc ziccert hagytunk ki, hét megállító faultunk volt.

Borzasztó volt az egész. Sajnos ezek is mi vagyunk.

A meccs előtti interjúban próbáltam célozgatni rá, hogy kezdünk egy kicsit kiüresedni, nagyon jól jön a jövő heti válogatottszünet azoknak, akik itthon maradnak. Dolgoznunk kell, az edzések hiányoznak nagyon ebben a feszített tempóban – nyilatkozta Elek Gábor.

Mindkét együttes érintett még az európai kupaporondon: a Debrecen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe jutásért a dán Odensével találkozik, az Esztergom az Európa-liga negyeddöntőjében a Mosonmagyaróvárral csap majd össze.

A Győr és az FTC is nyert

Szombaton a címvédő és éllovas győriek 37-23-as kisvárdai sikerükkel gyűjtötték be a két pontot, Dione Housheer nyolc találattal járult hozzá ehhez. A Magyar Kupában címvédő Ferencváros – mindössze tíz mezőnyjátékossal – Vácott nyert az egyformán nyolc gólig jutó Simon Petra és Darja Dmitrijeva vezérletével.