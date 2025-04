Elek Gábor és Szucsánszki Zita különleges fogadtatást kapott a Fradi-szurkolóktól + videó

A Ferencváros vezetőedzőjeként kétszeres bajnok, háromszoros Magyar Kupa-győztes, kétszeres KEK-győztes és Bajnokok Ligája-ezüstérmes Elek Gábor 2023 óta az Esztergom csapatánál dolgozik, amely az idényben újoncként szerepel a női kézilabda NB I-ben. Ősszel már találkoztak a felek – félidei hátrányából fordítva győzött idegenben a Fradi –, szerdán pedig az 54 éves szakember először ült az Elek Gyula Arénában a vendégcsapat kispadján.

Elek Gábor és Szucsánszki Zita két éve elbúcsúzott a Ferencvárostól, ahová az Esztergommal csak hivatalosan, ellenfélként térnek vissza (Fotó: fradi.hu)

Elek Gábort és Szucsánszki Zitát üdvözölték az FTC kézilabdacsapatának szurkolói

A bemelegítés közben lépett be a csarnokba a hazai kispadot köszönteni induló Elek Gábor, akit meglátva a ferencvárosi (és az esztergomi) közönség különösen hangos tapsviharba és a neve skandálásába kezdett, majd a csapatok bemutatásánál is hasonló volt a forgatókönyv. A hazai szurkolók ezzel is bizonyították, hogy nem felejtették el a korábbi évtizedek sikereit.

Az esztergomi vezetőedző mellett Kisfaludy Anett, Ballai Anna, Ballai Borbála, Kármán Luca és Horváth Fanni is ferencvárosi kötődésű a vendégek tagjai közül, míg Elek Gábor felesége, a szintén Esztergomban kézilabdázó Szucsánszki Zita ezúttal a lelátóról tekinti meg a mérkőzést – őt is kiemelten, a nevét skandálva üdvözölte az FTC szurkolótábora.