Washington megduplázta a vérdíjat a venezuelai elnökre

Megduplázta, azaz 50 millió dollárra (17 milliárd forint) emelte az Egyesült Államok igazságügyi és külügyi tárcája a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását segítő információkért járó pénzjutalmat. Erről szóló csütörtöki bejelentésében Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter történelminek nevezte az összeget.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 15:58
Nicolas Maduro venezuelai elnök Fotó: FEDERICO PARRA Forrás: AFP
Videóüzenetében Bondi azt vetette a Washington által kábítószer-kereskedelemmel vádolt Maduro szemére, hogy a Tren de Aragua és a Sinaloa nevű külföldi, az Egyesült Államok által terroristának minősített kábítószerbandák közreműködésével erőszakhullámot indított el az Egyesült Államokban.

Washington megduplázta a pénzjutalmat Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását segítő információkért (Fotó: AFP/Juan Barreto)

A tárcavezető – aki történelminek nevezte a kitűzött pénzjutalmat, emlékeztetve arra, hogy az a duplája az Oszama Bin Laden egykori terroristavezér kézre kerítéséért járó összegnek – elmondta azt is, hogy az Egyesült Államok kábítószerügyi hivatala (DEA) 30 tonnányi, Maduróhoz és vele kapcsolatban álló emberekhez köthető kokainszállítmányt foglalt le, hozzátéve, hogy a kábítószer jelenti a venezuelai és mexikói bűnbandák elsődleges megélhetési forrását.

Maduro a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedője, és veszélyt jelent a nemzetbiztonságra

– szögezte le.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a bejelentéssel kapcsolatos közleményében azzal vádolta Madurót, hogy 2020 óta megfojtotta a demokráciát Venezuelában.

Az amerikai ügyészség azzal vádolja Madurót, hogy ő áll az Egyesült Államokba több száz tonnányi kábítószert csempésző bűnbandák mögött, a hatóságok pedig azt sem zárják ki, hogy az egyik kartell a Washington által szintén terroristaszervezetnek minősített FARC kolumbiai gerillaszervezettel is összejátszik.

Az Egyesült Államok januárban, Joe Biden előző amerikai elnök hivatali idejének utolsó napjaiban – miután Maduro egy vitatott tisztaságú választás során megkezdte harmadik elnöki ciklusát is – már 25 millió dollárra (8,5 milliárd forint) növelte a vele kapcsolatos információkért járó jutalmat.

Az Egyesült Államok 2019 óta nem hajlandó elismerni Maduro elnökségét.

A washingtoni döntést Yvan Gil venezuelai külügyminiszter a közösségi médiában közzétett üzenetében durva propagandaműveletnek nevezte, amely szerinte sem morálisan, sem jogilag nem megalapozott, és csak az amerikai és a venezuelai szélsőjobboldal érdekeit szolgálja. 

Egyúttal azt vetette Washington szemére, hogy destabilizálni igyekszik Venezuelát, kiemelve, hogy Caracas több, szerinte az Egyesült Államok által irányított terrorista-összeesküvést hiúsított már meg.

Mint mondta, az újabb jutalom csak arra szolgál, hogy elvonja a figyelmet az Egyesült Államok valódi belső problémáiról.

Borítókép: Nicolás Maduro venezuelai elnök (Fotó: AFP)

