Washington megduplázta a vérdíjat a venezuelai elnökre

A tárcavezető – aki történelminek nevezte a kitűzött pénzjutalmat, emlékeztetve arra, hogy az a duplája az Oszama Bin Laden egykori terroristavezér kézre kerítéséért járó összegnek – elmondta azt is, hogy az Egyesült Államok kábítószerügyi hivatala (DEA) 30 tonnányi, Maduróhoz és vele kapcsolatban álló emberekhez köthető kokainszállítmányt foglalt le, hozzátéve, hogy a kábítószer jelenti a venezuelai és mexikói bűnbandák elsődleges megélhetési forrását.

Maduro a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedője, és veszélyt jelent a nemzetbiztonságra

– szögezte le.

Trump admin announces $50M reward for capture of Venezuela’s Nicolás Maduro https://t.co/rGdyneyTxk pic.twitter.com/B3bLcLOwG7 — New York Post (@nypost) August 7, 2025

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a bejelentéssel kapcsolatos közleményében azzal vádolta Madurót, hogy 2020 óta megfojtotta a demokráciát Venezuelában.

Az amerikai ügyészség azzal vádolja Madurót, hogy ő áll az Egyesült Államokba több száz tonnányi kábítószert csempésző bűnbandák mögött, a hatóságok pedig azt sem zárják ki, hogy az egyik kartell a Washington által szintén terroristaszervezetnek minősített FARC kolumbiai gerillaszervezettel is összejátszik.

Az Egyesült Államok januárban, Joe Biden előző amerikai elnök hivatali idejének utolsó napjaiban – miután Maduro egy vitatott tisztaságú választás során megkezdte harmadik elnöki ciklusát is – már 25 millió dollárra (8,5 milliárd forint) növelte a vele kapcsolatos információkért járó jutalmat.