Mohamed Szalahot megpofozták a rangadón, ő nem akárhogy reagált rá

Egyiptom és Dél-Afrika egyaránt 2-1-re megnyerte az első fordulós mérkőzését a marokkói Afrikai Nemzetek Kupája csoportkörében, és mivel péntek délután Angola 1-1-es döntetlent játszott Zimbabwe ellen, biztos volt, hogy a csoportrangadó nyertese bebiztosítja az első helyét és a továbbjutását. A Liverpool játékosa, Mohamed Szalah a zimbabweiek elleni győztes gólja után ismét betalált Agadirban.
Mohamed Szalah góljával nyert Egyiptom
Az első félidő végén a dél-afrikaiak tizenhatosán belül Khuliso Mudau hátralendülő bal keze arcon találta Szalahot, és a játékvezető a VAR segítségével megítélte a büntetőt – a pofon után fájdalmas arccal összeesett egyiptomi szélső panenkás mozdulattal lőtt a kapu közepébe. Még a szünet előtt rossz hír is érte a rekordgyőztest, ugyanis Mohamed Hani megkapta a második sárga lapját, így a második játékrészt tíz emberrel kezdte meg Egyiptom válogatottja.
Az első ANK-trófeájért küzdő Szalah a második félidőben is szinte végig a pályán maradt, a 90. percben cserélték le, az észak-afrikai együttes pedig emberhátrányban is megőrizte a vezetését, és sikerével megszerezte a csoportelsőséget.
Egyiptom hétfőn Angolával szemben zárja a marokkói torna csoportkörét, míg Dél-Afrikának szintén azon a napon Zimbabwe ellen kell bebiztosítania a továbbjutást a nyolcaddöntőbe.
Elhunyt Jean-Louis Gasset
Szintén pénteki hír, hogy 72 éves korában meghalt az egykori francia labdarúgóedző, Elefántcsontpart válogatottjának korábbi szövetségi kapitánya. Jean-Louis Gasset halálhírét korábbi klubja, a Montpellier HSC közölte. Gasset-t az előző, 2023-as Afrikai Nemzetek Kupája közben menesztették – a végül továbbjutott gárda később Emerse Fae irányításával megnyerte a kontinenstornát.
Az MTI megjegyezte, hogy a korábbi középpályás volt az Olympique Marseille és a Montpellier szakvezetője is, korábban tevékenykedett a Saint-Étienne és a Girondins Bordeaux edzőjeként, Laurent Blanc segítőjeként pedig dolgozott a francia válogatott és a Paris Saint-Germain mellett is.
