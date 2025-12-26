Mohamed Szalahot megpofozták a rangadón, ő nem akárhogy reagált rá

Egyiptom és Dél-Afrika egyaránt 2-1-re megnyerte az első fordulós mérkőzését a marokkói Afrikai Nemzetek Kupája csoportkörében, és mivel péntek délután Angola 1-1-es döntetlent játszott Zimbabwe ellen, biztos volt, hogy a csoportrangadó nyertese bebiztosítja az első helyét és a továbbjutását. A Liverpool játékosa, Mohamed Szalah a zimbabweiek elleni győztes gólja után ismét betalált Agadirban.

A szabálytalanság elszenvedőjeként Mohamed Szalah panenkás büntetőből szerzett vezetést Egyiptomnak (Fotó: AFP/Franck Fife)

Mohamed Szalah góljával nyert Egyiptom

Az első félidő végén a dél-afrikaiak tizenhatosán belül Khuliso Mudau hátralendülő bal keze arcon találta Szalahot, és a játékvezető a VAR segítségével megítélte a büntetőt – a pofon után fájdalmas arccal összeesett egyiptomi szélső panenkás mozdulattal lőtt a kapu közepébe. Még a szünet előtt rossz hír is érte a rekordgyőztest, ugyanis Mohamed Hani megkapta a második sárga lapját, így a második játékrészt tíz emberrel kezdte meg Egyiptom válogatottja.

Az első ANK-trófeájért küzdő Szalah a második félidőben is szinte végig a pályán maradt, a 90. percben cserélték le, az észak-afrikai együttes pedig emberhátrányban is megőrizte a vezetését, és sikerével megszerezte a csoportelsőséget.

Egyiptom hétfőn Angolával szemben zárja a marokkói torna csoportkörét, míg Dél-Afrikának szintén azon a napon Zimbabwe ellen kell bebiztosítania a továbbjutást a nyolcaddöntőbe.