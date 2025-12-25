A Liverpool kultikus hőse eltűnt az olasz süllyesztőben – ő lehet a vészmegoldás a Vörösöknél?

Divock Origi már a Liverpoolnál sem számított alapembernek, ezt jól mutatja, hogy az angoloknál eltöltött – németországi kölcsönszerződését is beleszámítva – nyolc éve alatt 175 mérkőzésen lépett pályára. Egyrészt a félelmetes támadótrió, Mohamed Szalah, Roberto Firmino és Sadio Mané mellett nem volt könnyű labdába rúgnia, másrészt gyakran sérülések hátráltatták, Jürgen Klopp emiatt nem számíthatott rá. A belga labdarúgó mégis kultikus hőssé vált az Anfielden, olykor-olykor még napjainkban is felcsendül a tiszteletére írt szurkolói nóta. Kései góljainak köszönhetően vált közönségkedvenccé Liverpoolban, volt nem egy emlékezetes találata: 2018-ban az Everton drukkerei átkozták a nevét egy fejese miatt, 2019-ben a Barcelona elleni BL-elődöntőben duplával jelentkezett a felejhetetlen meccsen, majd a Tottenham elleni finálét is ő zárta le a Vörösök második góljával.

A liverpooli közönségkedvenc, Divock Origi a Nottingham Forest mezében (Fotó: MI News/NurPhoto)

A 2021/2022-es idényben aztán, részben sérülések miatt is, de nagyrészt a kispadon töltötte, mindössze 18 mérkőzés és 599 játékperc jutott neki az évadban, amelynek végén aztán nem hosszabbította meg a szerződését a klub, és a szurkolóknak ha fájó szívvel is, de búcsút kellett mondaniuk neki.

Divock Origi olaszországi vesszőfutása

Origi az AC Milannál folytatta, ahol első idényében megduplázta a meccsei és a játékpercei számát is az utolsó liverpoolihoz képest, de ott sem vált alapemberré, alig akadt olyan mérkőzés, amikor a kezdőcsapatba került volna, olyan találkozóból még kevesebb jutott neki, amelyet végigjátszott volna. A számai sem voltak fényesek, 36 összecsapáson két gólt és egy gólpasszt hozott össze. Az olaszok gyorsan kölcsön is adták a csatárt, aki a Nottingham Forestnél folytatta, de ugyanolyan számokat produkált, mint Milánóban, ahonnan róla a tavaly nyári visszatérése óta semmit sem lehetett hallani. Már csak azért sem, mert az olasz negyedosztályban szereplő Milan Futuróba száműzték, és még ott sem sikerült megvetnie a lábát.

Origi Isak helyén Liverpoolban?

Origi pályafutásának itáliai fejezete tehát sikertörténetnek nem nevezhető, olyannyira nem, hogy az idő többségében azt találgatták a piros-feketék drukkerei, vajon mikor bontja fel a támadó szerződését a klub. Erre most került sor, az AC Milan rövid közleményében minden jót kívánt a 30 éves játékosnak a jövőre nézve, amikor közös megegyezéssel kiadta az útját.