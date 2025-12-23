A Liverpool hivatalosan megerősítette a lehető legrosszabb hírt

A nyáron Premier League-rekordot jelentő 125 millió fontért igazolt Alexander Isak sérülten érkezett a Liverpool csapatához, majd október végén is kényszerűségből hagyott ki három találkozót. A svéd válogatott támadó eddig 16 tétmérkőzésen 781 játékpercet kapott, ám miután a Tottenham elleni szombati bajnokin csereként beállva megszerezte az idénybeli harmadik gólját, Micky van de Vennel olyan szerencsétlenül találkozott, hogy le kellett cserélni őt. Isak sérülésével kapcsolatban a következő két napban egyre több hír érkezett, a Liverpool aztán hétfő este megerősítette a hírt a diagnózisról.

Alexander Isak góljánál megsérült a Liverpool svéd támadójának bokája (Fotó: AFP/Justin Tallis)

Alexander Isak sérüléséről tájékoztatott a Liverpool

Mint a Vörösök honlapja írta, a 26 éves svéd csatárt hétfőn sikeresen megműtötték,

a bokasérülése pedig magában foglalta a szárkapocscsont törését is.

A közleményben áll, hogy Isak rehabilitációja az edzőközpontban folytatódik, a visszatérésének lehetséges időpontját ugyanakkor egyelőre nem tűzték ki.

A The Athletic rendszerint megbízható újságírója, David Ornstein úgy értesült, hogy jó eséllyel

Alexander Isak akár a teljes idényre kidőlhetett, miután egy lábtörés általában legalább négy hónap rehabilitációt igényel, így legkorábban tavasz végén térhetne vissza.

A támadósorban az ő kiesésével az előző három bajnokin öt gólt szerzett Hugo Ekitiké maradt tulajdonképpen az egyetlen bevethető csatár a Liverpoolnál, amely a téli átigazolási időszakban pótolhatja Isakot – a legfrissebb hírek szerint a Bournemouth 25 éves ghánai támadója, Antoine Semenyo az egyik fő kiszemelt.

A tabellán ötödik Liverpool legközelebb szombaton lép pályára, akkor a sereghajtó Wolverhampton együttesét fogadja az Anfielden.