A Liverpool hivatalosan megerősítette a lehető legrosszabb hírt

A nyáron Premier League-rekordot jelentő 125 millió fontért igazolt Alexander Isak sérülten érkezett a Liverpool csapatához, majd október végén is kényszerűségből hagyott ki három találkozót. A svéd válogatott támadó eddig 16 tétmérkőzésen 781 játékpercet kapott, ám miután a Tottenham elleni szombati bajnokin csereként beállva megszerezte az idénybeli harmadik gólját, Micky van de Vennel olyan szerencsétlenül találkozott, hogy le kellett cserélni őt. Isak sérülésével kapcsolatban a következő két napban egyre több hír érkezett, a Liverpool aztán hétfő este megerősítette a hírt a diagnózisról.
Alexander Isak sérüléséről tájékoztatott a Liverpool
Mint a Vörösök honlapja írta, a 26 éves svéd csatárt hétfőn sikeresen megműtötték,
a bokasérülése pedig magában foglalta a szárkapocscsont törését is.
A közleményben áll, hogy Isak rehabilitációja az edzőközpontban folytatódik, a visszatérésének lehetséges időpontját ugyanakkor egyelőre nem tűzték ki.
A The Athletic rendszerint megbízható újságírója, David Ornstein úgy értesült, hogy jó eséllyel
Alexander Isak akár a teljes idényre kidőlhetett, miután egy lábtörés általában legalább négy hónap rehabilitációt igényel, így legkorábban tavasz végén térhetne vissza.
A támadósorban az ő kiesésével az előző három bajnokin öt gólt szerzett Hugo Ekitiké maradt tulajdonképpen az egyetlen bevethető csatár a Liverpoolnál, amely a téli átigazolási időszakban pótolhatja Isakot – a legfrissebb hírek szerint a Bournemouth 25 éves ghánai támadója, Antoine Semenyo az egyik fő kiszemelt.
A tabellán ötödik Liverpool legközelebb szombaton lép pályára, akkor a sereghajtó Wolverhampton együttesét fogadja az Anfielden.
Premier League, 17. forduló:
hétfőn játszották:
- Fulham–Nottingham Forest 1-0 (1-0)
vasárnap játszották:
- Aston Villa–Manchester United 2-1 (1-1)
szombaton játszották:
- Everton–Arsenal 0-1 (0-1)
- Leeds United–Crystal Palace 4-1 (2-0)
- Tottenham Hotspur–Liverpool FC 1-2 (0-0)
- Manchester City–West Ham United 3-0 (2-0)
- Bournemouth–Burnley 1-1 (0-0)
- Brighton–Sunderland 0-0
- Wolverhampton Wanderers–Brentford 0-2 (0-0)
- Newcastle United–Chelsea 2-2 (2-0)
A tabella állása ide kattintva tekinthető meg.
