Marco Rossimagyar labdarúgó válogatottSzoboszlai Dominik

Marco Rossi meglepő húzása, csak egy FTC-játékos a keretben

Március végén két hazai felkészülési mérkőzéssel kezdi meg az évet a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden kihirdette keretét a Szlovénia és Görögország elleni meccsekre. A Marco Rossi által felolvasott névsorból természetesen ezúttal sem hiányzik Szoboszlai Dominik, az FTC sérülésből nemrég visszatért kapusa, Dibusz Dénes viszont nem kapott meghívót, a húszéves Yaakobishvili Áron került a keretbe.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 13:08
Marco Rossi kihirdette keretét: a magyar válogatott márciusban Szlovénia és Görögország ellen is a Puskás Arénában lép pályára Fotó: Polyák Attila
Márciusban fájó szívvel figyelhetjük a 2026-os labdarúgó-vb pótselejtezőit, a magyar válogatott azokon nem lesz érdekelt, két felkészülési mérkőzéssel viszont megkezdi az évet. Idén tétmeccsek majd ősszel, a Nemzetek Ligájában várnak Marco Rossi csapatára (Ukrajna, Georgia és Észak-Írország ellen), márciusban két olyan válogatott ellen lépnek pályára a mieink, amelyek hozzánk hasonlóan csalódottan zárták a világbajnoki selejtezőket. A Szlovénia és Görögország elleni találkozókra összeállított keretét Marco Rossi kedden Telkiben hozta nyilvánosságra.

Szoboszlai Dominik a magyar válogatott legutóbbi Görögország elleni mérkőzésén, Dzsudzsák Balázs búcsúmeccsén lett Marco Rossi együttesének csapatkapitánya
Szoboszlai Dominik a magyar válogatott legutóbbi Görögország elleni mérkőzésén, Dzsudzsák Balázs búcsúmeccsén lett Marco Rossi együttesének csapatkapitánya (Fotó: Mirkó István)

Marco Rossi jó szokásához híven nem forgatta fel a magyar válogatott keretét, a megszokott kulcsemberek közül – Willi Orbán, Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik, Schäfer András, Sallai Roland, Varga Barnabás – senki sem hiányzik, kimaradt viszont a télen Törökországból Lengyelországba igazolt Szalai Attila, ahogy a sérüléséből nemrég visszatért Dibusz Dénes is. Visszatérhetett viszont a keretbe Tóth Balázs, aki jó eséllyel az első számú kapus lehet.

A szövetségi kapitány előre jelezte, hogy négy-öt új név kerülhet a listájára. Abszolút újoncként végül három futballista kapott helyet a keretben: Yaakobishvili Áron, a spanyol másodosztályú FC Andorrában védő húszéves kapus, valamint az NB I-ből a győri Csinger Márk és a debreceni Szűcs Tamás, s újonc lenne Bárány Donát is, aki legutóbbi meghívója után sérülés miatt nem tudott bemutatkozni a nemzeti csapatban. Hosszabb idő után tért vissza Szűcs Kornél, Baráth Péter és Schön Szabolcs.

Utóbbi a három győri egyike, az Európa-liga-nyolcaddöntős Ferencváros viszont csak egy játékost ad a keretbe.

Marco Rossi keretet hirdetett

  • Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)
  • Védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha), Kerkez Milos (Liverpool), Loic Nego (Le Havre), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (FTC), Szűcs Kornél (Vojvodina)
  • Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Szűcs Tamás (Debrecen), Tóth Alex (Bournemouth), Vitális Milán (ETO FC)
  • Támadók: Bárány Donát (Debrecen), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Redzic Damir (Red Bull Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén)

A magyar válogatott 2026-os programja

  • Március 28., 18.00 Magyarország–Szlovénia (felkészülési mérkőzés)
  • Március 31., 19.00 Magyarország–Görögország (felkészülési mérkőzés)
  • Június 5., 19.45 Magyarország–Finnország (felkészülési mérkőzés)
  • Június 9., 14.00 Kazahsztán–Magyarország (felkészülési mérkőzés)
  • Szeptember 25., 20.45 Magyarország–Ukrajna (Nemzetek Ligája)
  • Szeptember 28., 20.45 Észak-Írország–Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • Október 2., 20.45 Magyarország–Georgia (Nemzetek Ligája)
  • Október 5., 20.45 Ukrajna–Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • November 14., 18.00 Georgia–Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • November 17., 20.45 Magyarország–Észak-Írország (Nemzetek Ligája)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu