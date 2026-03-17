Marco Rossi meglepő húzása, csak egy FTC-játékos a keretben

Márciusban fájó szívvel figyelhetjük a 2026-os labdarúgó-vb pótselejtezőit, a magyar válogatott azokon nem lesz érdekelt, két felkészülési mérkőzéssel viszont megkezdi az évet. Idén tétmeccsek majd ősszel, a Nemzetek Ligájában várnak Marco Rossi csapatára (Ukrajna, Georgia és Észak-Írország ellen), márciusban két olyan válogatott ellen lépnek pályára a mieink, amelyek hozzánk hasonlóan csalódottan zárták a világbajnoki selejtezőket. A Szlovénia és Görögország elleni találkozókra összeállított keretét Marco Rossi kedden Telkiben hozta nyilvánosságra.

Szoboszlai Dominik a magyar válogatott legutóbbi Görögország elleni mérkőzésén, Dzsudzsák Balázs búcsúmeccsén lett Marco Rossi együttesének csapatkapitánya (Fotó: Mirkó István)

Marco Rossi jó szokásához híven nem forgatta fel a magyar válogatott keretét, a megszokott kulcsemberek közül – Willi Orbán, Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik, Schäfer András, Sallai Roland, Varga Barnabás – senki sem hiányzik, kimaradt viszont a télen Törökországból Lengyelországba igazolt Szalai Attila, ahogy a sérüléséből nemrég visszatért Dibusz Dénes is. Visszatérhetett viszont a keretbe Tóth Balázs, aki jó eséllyel az első számú kapus lehet.

A szövetségi kapitány előre jelezte, hogy négy-öt új név kerülhet a listájára. Abszolút újoncként végül három futballista kapott helyet a keretben: Yaakobishvili Áron, a spanyol másodosztályú FC Andorrában védő húszéves kapus, valamint az NB I-ből a győri Csinger Márk és a debreceni Szűcs Tamás, s újonc lenne Bárány Donát is, aki legutóbbi meghívója után sérülés miatt nem tudott bemutatkozni a nemzeti csapatban. Hosszabb idő után tért vissza Szűcs Kornél, Baráth Péter és Schön Szabolcs.

Utóbbi a három győri egyike, az Európa-liga-nyolcaddöntős Ferencváros viszont csak egy játékost ad a keretbe.