Van Dijk hét éve vár a karácsonyi ajándékára, most végre megkapja + videó

December 26-án, pénteken, a hagyományos Boxing Day-en a Premier League 18. fordulójában csak egy mérkőzést rendeznek, a Manchester United és a Newcastle United az Old Traffordon 21 órakor csap össze. Szombaton hét, vasárnap két találkozóra kerül sor. A tabellán címvédőként ötödik Liverpool – Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata – szombaton 16 órakor fogadja az utolsó helyen álló Wolverhamptont, ami pedig a folytatást illeti, január 1-jén a Leeds (16.) látogat az Anfieldre, január 4-én pedig Fulham (15.)–Liverpool bajnokit rendeznek majd. Arne Slot vezetőedző úgy döntött, hogy 24-re és 25-re szabadnapot ad Szoboszlai Dominikéknak, edzés sem lesz. Csak 26-án találkozik a csapat az AXA edzőközpontban, ami Virgil van Dijk számára is nagy ajándék.

Virgil van Dijk idén karácsonykor több időt tölthet a családjával (Fotó: MI NEWS/NurPhoto)

Virgil van Dijk: Ez most különleges karácsony lesz számomra

– Amióta a Liverpool játékosa vagyok, azt hiszem, ilyen még nem esett meg velem, szóval, ez most különleges karácsony lesz számomra. Kiélvezem minden pillanatát, hogy a családommal, a feleségemmel és a gyermekeimmel tölthetem az ünnepeket – jegyezte meg Virgil van Dijk. A Pool csapatkapitánya 2018-ban igazolt a Vörösökhöz, vagyis nagyon régóta, hét éve várhatott erre a karácsonyi ajándékra.

Van Dijk 2011-ben, 20 évesen ismerkedett meg feleségével, Rike Nooitgedagttal, és 2017 nyara óta házasok. A pár első gyermeke 2014-ben született, s már négy gyermekük van.