premier leaguearne slotvirgil van dijkszoboszlai dominikékBoxing Day

Van Dijk hét éve vár a karácsonyi ajándékára, most végre megkapja + videó

Angliában hagyományosan karácsonykor is futballoznak, de mivel december 26. idén péntekre esik, a televíziós szerződések szerint pedig a Premier League-ben a hét végi fordulót nem lehet kiiktatni, pénteken csak egy meccset rendeznek. A Liverpool szombaton, 27-én lép pályára, Arne Slot vezetőedző pedig úgy döntött, hogy 24-re és 25-re szabadnapot ad Szoboszlai Dominikéknak, edzés sem lesz. Virgil van Dijk nem is emlékszik rá, hogy ilyen karácsonyi „ajándékot” mikor kapott legutóbb…

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 14:29
Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

December 26-án, pénteken, a hagyományos Boxing Day-en a Premier League 18. fordulójában csak egy mérkőzést rendeznek, a Manchester United és a Newcastle United az Old Traffordon 21 órakor csap össze. Szombaton hét, vasárnap két találkozóra kerül sor. A tabellán címvédőként ötödik Liverpool Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata – szombaton 16 órakor fogadja az utolsó helyen álló Wolverhamptont, ami pedig a folytatást illeti, január 1-jén a Leeds (16.) látogat az Anfieldre, január 4-én pedig Fulham (15.)–Liverpool bajnokit rendeznek majd. Arne Slot vezetőedző úgy döntött, hogy 24-re és 25-re szabadnapot ad Szoboszlai Dominikéknak, edzés sem lesz. Csak 26-án találkozik a csapat az AXA edzőközpontban, ami Virgil van Dijk számára is nagy ajándék.

Virgil van Dijk idén karácsonykor több időt tölthet a családjával
Virgil van Dijk idén karácsonykor több időt tölthet a családjával (Fotó: MI NEWS/NurPhoto)

Virgil van Dijk: Ez most különleges karácsony lesz számomra

– Amióta a Liverpool játékosa vagyok, azt hiszem, ilyen még nem esett meg velem, szóval, ez most különleges karácsony lesz számomra. Kiélvezem minden pillanatát, hogy a családommal, a feleségemmel és a gyermekeimmel tölthetem az ünnepeket – jegyezte meg Virgil van Dijk. A Pool csapatkapitánya 2018-ban igazolt a Vörösökhöz, vagyis nagyon régóta, hét éve várhatott erre a karácsonyi ajándékra.

Van Dijk 2011-ben, 20 évesen ismerkedett meg feleségével, Rike Nooitgedagttal, és 2017 nyara óta házasok. A pár első gyermeke 2014-ben született, s már négy gyermekük van.

 

@vvedits4 cutest ever #fyp #fypシ #virgilvandijk #vandijk #vvd #vvd4 #virgilvandijkedit #vandijkedits #vvdedits #liverpoolfc #Ifc #oranje #oranje #rikenooitgedagt #nilavandijk #jadivandijk #noavandijk #masevandijk #vvedits4 ♬ original sound - vvedits4

A szokatlan karácsonyi szünetnek az AXA edzőközpontban dolgozó személyzet is örülhet, nekik is csak 26-án kell bemenniük dolgozni.

A múlt szombati Tottenham–Liverpool (1-2) találkozó összefoglalója:

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

A fiatalok a digitális zaj helyett az analóg valóságot választották

Szakos Enikő avatarja

A mobiltelefon-korlátozás eszköz arra, hogy visszaadjuk a figyelmet az iskolának, és megerősítsük a közösséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu