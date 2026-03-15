Gombola András megjárta a börtönt is, a vívótehetség élete fenekestül felfordult

A poklot is megjárta, de az elmúlt évtizedekben jó útra tért a Halásztelki BSE vívószakosztályának vezetője. Gombola András a Hír TV-nek beszélt egykori nehézségeiről és jelenlegi állapotáról.

2026. 03. 15. 6:58
Gombola András vívóedző Fotó: Nemzeti Sport/Vasas Attila
A Szatmárnémetiben magyarként felnőtt Gombola András fiatalon rendkívül tehetséges vívónak számított. „Bandika, a kiskirály” korosztálya egyik legjobbja volt Romániában, sorra (arany)érmes volt az utánpótlásversenyeken, ám tinédzserévei végén az alkohol, a kábítószer és egyéb kalandok hatására megváltozott az élete. Húszévesen áttelepült Magyarországra, innen hamis útlevéllel Kanadába szeretett volna szökni, Costa Ricában a börtönt is megjárta. Többször kísérelt meg öngyilkosságot is, mielőtt a vallásnak, Istennek köszönhetően sikerült visszatérnie a jó útra. A fordulatokkal teli életútját édesapaként több könyvben is megörökítette, és visszatért a víváshoz is. Jelenleg Gombola András a Halásztelki BSE 2015 szeptemberében létrehozott vívószakosztályának vezetőjeként – és egyre sikeresebb tőredzőjeként – dolgozik: fiatalokat, valamint parasportolókat edz.

Fotó: Nemzeti Sport/Vasas Attila

– Lementem teljesen a „csöves” szintig, laktam utcán is. Olyan szinten átvette az alkohol az irányítást, hogy teljes filmszakadás is volt. 

Több ilyen periódus volt, hogy elestem, felálltam, újrakezdtem, de minél többet játszottam ezt, annál mélyebbre süllyedtem

– nyilatkozta a Hír TV Lelátó című műsorában Gombola András, aki megjegyezte: amikor már a cipőt is lelopták a lábáról, reggelente sokszor a saját halálát kívánta a fájdalmai miatt.

Sikertelen Kanadába szökéséről a vívóedző elárulta: nagyjából tíz napot töltött a Costa Rica-i börtönben, majd egy évre kiutasították az országból. Miután rátalált a hitre, külföldről is kapott ajánlatokat, de végül Szigetszentmiklóson maradt, ahol a helyi lelkésszel közösen keresett edzőtermet – így került a Halásztelki BSE-hez.

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

– A jelenben úgy élek, hogy nincsenek titkaim. Nagyon sokszor nyers vagyok, de tudok bocsánatot kérni. Viszont ha este lefekszem, nem kell azon agyalnom, hogy milyen rosszaságot vagy sunyiságot csináltam, mert ilyenek már nincsenek. Nem is tudnám már felvállalni, mert félnék attól, hogy visszajön az az ego, ami volt. „Bandika, a kiskirály” most be van zárva egy kicsi kalitkába, az istenhit van helyette, és ezt nem  szívesen cserélném vissza – mondta a 49 éves szakember.

Ha segítségre van szüksége, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a +36-80/20-55-20-as számon!

