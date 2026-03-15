Az ordító sejk és a gyáva szovjet bíró volt a focivébék legkülönösebb botrányának két szereplője

Sem az angol, sem a francia válogatottnak nem kellett idegcsillapító után nyúlnia, amikor megejtették az 1982-es spanyolországi labdarúgó-világbajnokság csoportjainak sorsolását. A 4-es csoportban a két európai sztárcsapat mellé a csehszlovákokat és Kuvait válogatottját húzták be. Ma már furcsán hangzik, de az angol és a francia válogatottnak sokkal nagyobb izgalmakat hoztak a vb-selejtezők. Az angol csapatot épp a magyar nemzeti együttes előzte meg, a franciákat pedig a belga, azaz mind Anglia, mind Franciaország csak csoportmásodikként jutott ki a vb-re.

Michel Platini (szemben) a Kuvait–Franciaország világbajnoki mérkőzésen 1982-ben Fotó: CHARLES PLATIAU/AFP

Reszkethettek a franciák, jött Kuvait

A világbajnokság csoportkörének első fordulójában Anglia 3-1-re legyőzte a francia válogatottat, míg a lelkes, de nem túl ügyes kuvaiti csapat 1-1-es döntetlent ért el Csehszlovákia ellen.

Kuvaitban a pontszerzés egészen elképesztő ünneplést váltott ki: a kicsi arab országban úgy örültek a döntetlennek, mintha megnyerték volna a világbajnokságot.

Pedig a csehek a futballtörténelem egyik legismertebb játékosának, Antonín Panenkának köszönhetően tizenegyesből (mi másból) vezettek Kuvait ellen, de aztán Al-Dakhil egyenlíteni tudott. A második forduló előtt tehát az volt a helyzet, hogy a francia csapat pont nélkül a táblázat utolsó helyén szerénykedett, míg Kuvait megelőzte őket a csehek ellen szerzett egy ponttal.

Platini feleségét elcsábították

Ennek a mérkőzésnek már az előzményei is megérnek pár sort. A sors úgy hozta, hogy a meccs napján a francia csapat legjobbja, Michel Platini éppen a 27. születésnapját ünnepelte. Ez még nem lett volna baj, csak közben kiderült, hogy Platini csapattársa, Jean-François Larios elcsábította az ünnepelt feleségét. Hatalmas balhé tört ki. Platini annyira kiborult, hogy nem jelent meg a meccset megelőző francia edzésen. A játékosok persze szolidárisak voltak, össze is ült a csapattanács, amely úgy döntött, hogy a gaz csábítónak azonnal el kell hagynia a francia együttest. A különös ügyről Larios 2017-ben beszélt először. Azt mondta, szerelem volt ez első látásra. Ráadásul kölcsönös, azaz Platini felesége is benne volt a buliban.