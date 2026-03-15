Az ordító sejk és a gyáva szovjet bíró volt a focivébék legkülönösebb botrányának két szereplője

Június 11-én a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A tizenkettedik részben egy olyan mérkőzést és egy olyan botrány idézünk fel, amelyre ma már nagyon kevesen emlékeznek. A meccs, amely azért szakadt félbe, mert a kuvaiti sejk a díszpáholyból a pályára rontott, s amelyen Kuvait megsértődött. Az egész világra.

Lantos Gábor
2026. 03. 15. 6:35
Az 1982-es labdarúgó-világbajnokságon a francia és a kuvaiti csapat meccsén nagy botrány tört ki
Sem az angol, sem a francia válogatottnak nem kellett idegcsillapító után nyúlnia, amikor megejtették az 1982-es spanyolországi labdarúgó-világbajnokság csoportjainak sorsolását. A 4-es csoportban a két európai sztárcsapat mellé a csehszlovákokat és Kuvait válogatottját húzták be. Ma már furcsán hangzik, de az angol és a francia válogatottnak sokkal nagyobb izgalmakat hoztak a vb-selejtezők. Az angol csapatot épp a magyar nemzeti együttes előzte meg, a franciákat pedig a belga, azaz mind Anglia, mind Franciaország csak csoportmásodikként jutott ki a vb-re. 

Kuvait
Michel Platini (szemben) a Kuvait–Franciaország világbajnoki mérkőzésen 1982-ben Fotó: CHARLES PLATIAU/AFP

Reszkethettek a franciák, jött Kuvait

A világbajnokság csoportkörének első fordulójában Anglia 3-1-re legyőzte a francia válogatottat, míg a lelkes, de nem túl ügyes kuvaiti csapat 1-1-es döntetlent ért el Csehszlovákia ellen. 

Kuvaitban a pontszerzés egészen elképesztő ünneplést váltott ki: a kicsi arab országban úgy örültek a döntetlennek, mintha megnyerték volna a világbajnokságot.

Pedig a csehek a futballtörténelem egyik legismertebb játékosának, Antonín Panenkának köszönhetően tizenegyesből (mi másból) vezettek Kuvait ellen, de aztán Al-Dakhil egyenlíteni tudott. A második forduló előtt tehát az volt a helyzet, hogy a francia csapat pont nélkül a táblázat utolsó helyén szerénykedett, míg Kuvait megelőzte őket a csehek ellen szerzett egy ponttal.

Platini feleségét elcsábították

Ennek a mérkőzésnek már az előzményei is megérnek pár sort. A sors úgy hozta, hogy a meccs napján a francia csapat legjobbja, Michel Platini éppen a 27. születésnapját ünnepelte. Ez még nem lett volna baj, csak közben kiderült, hogy Platini csapattársa, Jean-François Larios elcsábította az ünnepelt feleségét. Hatalmas balhé tört ki. Platini annyira kiborult, hogy nem jelent meg a meccset megelőző francia edzésen. A játékosok persze szolidárisak voltak, össze is ült a csapattanács, amely úgy döntött, hogy a gaz csábítónak azonnal el kell hagynia a francia együttest. A különös ügyről Larios 2017-ben beszélt először. Azt mondta, szerelem volt ez első látásra. Ráadásul kölcsönös, azaz Platini felesége is benne volt a buliban. 

Jean-François Larios, a gaz csábító Fotó: MICHEL GANGNE/AFP

Larios már a világbajnokság előtt megosztotta ezt a titkot a franciák szövetségi kapitányával, Michel Hidalgóval, egyben azt is kérte, hogy a helyzetre való tekintettel Hidalgo ne vigye őt el a vb-re. A szövetségi kapitány azonban erre nem volt hajlandó. Később belátta, hogy nagy hibát követett el.

Szovjet bíróbelharc után kapta meg Sztupar a nagy lehetőséget

1982. június 21-én Valladolidban került sor a Kuvait–Franciaország mérkőzésre. A francia sajtó reszketve írt az összecsapás előtt, hiszen Platiniék nyakán tényleg ott volt a kés. A FIFA egy szovjet bírót, Miroszlav Sztupart küldte játékvezetőnek. Sztupar nem volt a korszak legismertebb és legfoglalkoztatottabb játékvezetője. Már az is meglepetést okozott, hogy a Szovjet Labdarúgó-szövetség bíróbizottságának vezetője, Nyikolaj Latisev (jaj, ez a név nekünk, magyaroknak is de ismerős) Sztupart jelölte az 1982-es vb bírói közé. Sztupar csak oroszul és lengyelül beszélt, nyugati nyelven nem tudott megszólalni. Ennek a döntésnek s Sztupar Spanyolországba küldésének a hátterében a szovjet bírók közötti belharc állt. Mert a vb-re utazás nem Sztupart, hanem Valerij Butenkót illette volna meg. Akkoriban ő volt a legjobb szovjet bíró. 

Csakhogy elkövette azt a hibát, hogy egyszer a Dinamo Kijev ellen fújt, ami miatt Valerij Lobanovszkij éktelen haragra gerjedt. 

Amikor pedig Latisevnek arról kellett dönteni, hogy melyik szovjet bíró utazzon Spanyolországba, kapott Kijevből egy telefont. A vonal végén Lobanovszkij. A nagy hatalmú kijevi futballvezér csak annyit mondott, jó lesz oda, mármint a vb-re Sztupar is. Aki – nem mellesleg – a mai Ukrajna területén született. 

A meccs:
XII. labdarúgó-világbajnokság, 4-es csoport, 2. forduló: Franciaország–Kuvait 4-1 (2-0)
Valladolid, Nuevo Estadio Jose Zorilla, 18 ezer néző. Vezette: Sztupar (szovjet).
Franciaország: Ettori – Amoros, Trésor, Janvion, Bossis – Giresse, Platini, Genghini – Soler, Lacombe, Six.
Kuvait: Al-Tarabulszi – N. Mubarak, Majuf, M. Mubarak, V. Mubarak – Al-Bulusi, Al-Dahil, Al-Huti, Ahmad Karam, Al-Anbari – Szultan.
Gólszerzők: Genghini (30.), Platini (43.), Six (48.), Bossis (96.), illetve Al-Bulusi (75.)

Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy békés lesz ez a délután Valladolidban. A kuvaiti csapat az első fél órában hősiesen védekezett, de látszott, hogy a két együttes között osztálykülönbség van. Amikor Giresse a 30. percben belőtte a francia csapat vezető gólját, az araboknak váltaniuk kellett. Megpróbáltak támadni, de ez már a francia együttesnek kedvezett. Még a szünet előtt Platini is lőtt egy gólt, majd Six a 48. percben három gólra növelte a franciák előnyét. Minden eldőlt. 

Sípszó harsant, világbotrány lett belőle

Gondoltuk mi, meg a franciák, meg a világ, amely ezt a meccset már elintézettnek vélte. 3-0 után a kuvaiti válogatott szépített ugyan, de ez sem változtatott semmit a játék képén. A meccs lassan csordogált, mígnem elérkezett a 79. perc, s olyan botrány tört ki, amelyet nem látott még a futballvilág. Ekkor Platini középről indított, a balösszekötő helyén érkező Giresse kilépett – csak egy centin múlt, de nem volt leshelyzet –, és 10 méterről, nagy erővel a kapu jobb oldalába továbbította a labdát. 4-1, ezzel tényleg minden eldőlt. Csakhogy a kuvaiti csapat játékosai őrült reklamálásba kezdtek. 

Megrohanták a szovjet bírót, aki ijedtében a felezővonal felé szaladt. 

Az arab játékosok meg mentek utána. Mégis les lett volna? Ezért bőszültek fel a kuvaiti játékosok?

France's coach Michel Hidalgo (C) is pictured during the World Cup football match between France and Kuwait on June 21, 1982, in Valladolid. (Photo by Georges BENDRIHEM / AFP)
Michel Hidalgo, a franciák szövetségi kapitánya   Fotó: GEORGES BENDRIHEM/AFP

Nem! Kiderült ugyanis, hogy a kuvaiti játékosok Platini indításának pillanatában sípszót hallottak, amely minden bizonnyal a lelátóról érkezett. Ezért álltak le, mert azt hitték, hogy Sztupar sípolt. A lelátón addig békésen ülő Fahd al-Ahmed al-Sabah sejk, a kuvaiti szövetség elnöke (nem mellesleg a FIFA tagja és a kuvaiti emír testvére) egy ideig dühösen nézte, mi folyik odalent, majd egyszer csak fogta magát és lement a pályára. (Ma ez már elképzelhetetlen, ugye?) A fűre lépve, általános megdöbbenésre addig integetett, míg fiai megindultak a pálya széle felé. 

Egyre azonban nagyon vigyáztak: az oldalvonalat nem lépték át. 

Ilyet még nem látott a világ. A spanyol rendezők, de a helyi rendőrség sem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel. Ráadásul Fahd al-Ahmed al-Sabah nem volt akárki, mert sok címe és rangja mellett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjaként is ismert volt. Nyolc percen keresztül állt a játék. A kuvaiti sportvezető ott ordított az addigra teljesen megrémült szovjet bíróval. Sztupar is érezte, hogy nagy a baj, s valószínűleg a nagyobb botrányt megelőzendő úgy döntött, hogy visszavonja Giresse amúgy szabályos gólját.

A példátlan döntés után a feldühödött kuvaiti sportvezető visszament a díszpáholyba, a kuvaiti játékosok meg hajlandóak voltak tovább focizni. Hamarosan újabb kuvaiti gól következett, de ezt les miatt elvették a bírók. Félő volt, hogy újra elszabadulnak az indulatok, főleg akkor, amikor a 91. percben a sárga lapot kapó Marzuk nekiment a szovjet játékvezetőnek. Mindenki azt várta, hogy vége legyen, de a franciák a 96. percben még berámoltak egyet, így alakult ki a 4-1-es végeredmény.

Brazilian coach Carlos Parreira is thrown up in the air by his players after Brazil defeated Italy 3-2 in the shoot-out session (0-0 after extra time) at the end of the World Cup final 17 July 1994 at he Rose Bowl in Pasadena. AFP PHOTO/GABRIEL BOUYS (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)
Carlos Alberto Parreira, a kuvaiti csapat szövetségi kapitánya  Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

A kuvaiti csapat szövetségi kapitánya a brazil Carlos Alberto Parreira volt. Igen, az a Parreira, aki 1994-ben világbajnoki aranyéremre vezette a brazil válogatottat. A meccs utáni sajtótájékoztatón a brazil tréner magából kikelve szidta a bírót és a FIFA-t. Majd ezt mondta: „Szó sem volt arról, hogy játékosaink le akartak vonulni a pályáról. 

Csak kérlelték a bírót, hogy kérdezze meg a partjelzőt.

 Az eset előtt ugyanis a kapu mögül a nézők közül valaki fütyült, s erre játékosaim leálltak, így Giresse-nek már nem volt nehézsége, hogy gólt érjen el.”

Egy szürreális sajtótájékoztató

Parreira bölcsen hallgatott arról, mi a véleménye a kuvaiti sejk nagyjelenetéről. Az újságírók persze erre voltak a leginkább kíváncsiak, de a brazil tréner jól tudta, hogy minden szavára vigyázni kell. A botrány azonban azzal nem ért véget, hogy a szovjet bíró lefújta az összecsapást. A francia szövetségi kapitány, Michel Hidalgo annyira kiborult, hogy nem ment el a sajtótájékoztatóra, miközben a botrányt okozó sejk a stadion előtt spontán sajtóértekezletet hívott össze. Az itt elhangzott mondatokat érdemes szó szerint felidézni.

Kérdés: A páholyból lehívta a csapatát, aztán amikor lement a pályára közéjük, a játékosok folytatták a játékot. Mit mondott nekik?
Fahd al-Ahmed al-Sabah: Természetesen azt, hogy játsszanak tovább.
Kérdés: De előtte mi történt?
Fahd al-Ahmed al-Sabah: Előtte minden más volt, de mire leértem a pályára, a bíró belátta, hogy tévedett.
Kérdés: Ne haragudjon, de itt valami félreértés történhetett. Tucatszámra estek ugyanis ilyen gólok szerte a világon, mert mindenütt vannak sportszerűtlen emberek, akik sípot visznek magukkal, s ezzel zavarják a játékosokat. A játékvezetőknek ilyenkor kötelességük gólt ítélni! Aligha hihető, hogy Sztupar felülbírálta volna önmagát.
Fahd al-Ahmed al-Sabah: A világon lehet, hogy ez megtörténhet, Kuvaitban azonban ilyesmi még nem fordult elő, és nem vagyunk hajlandók ilyen szempontból alkalmazkodni a külföldhöz.
Kérdés: Őszintén mondja meg: ha nem vonja vissza Sztupar a gólt, levonultak volna?
Fahd al-Ahmed al-Sabah: A mi sportolóink még soha nem sértették meg ilyen durván a szabályokat, de az is igaz, hogy még ilyen sérelem sem érte a válogatottunkat.
Kérdés: A világbajnokságok történetében ez volt eddig a legnagyobb botrány. A levonulás pedig hasonlatos lett volna ahhoz, hogy valaki fütyül a templomban. Ez még maguknál sem illik, ugye?
Fahd al-Ahmed al-Sabah: Mi nem fütyülünk a templomunkban, de el tudom képzelni, hogy olyan fickók, akik belesípolnak a lelátóról a játékba, a templomot is megszentségtelenítenék. A pálya is templom! A sport temploma! A FIFA pedig? Az egy maffia.

Mindezt azonban a FIFA sem hagyta szó nélkül. A fegyelmi bizottság példátlanul súlyos, 25 ezer svájci frankos büntetést szabott ki a Kuvaiti Labdarúgó-szövetségre.

Ugyanakkor a botrányt okozó Fahd al-Ahmed al-Sabah sejket csak írásbeli figyelmeztetésben részesítette.

A legnagyobb vesztes azonban a szovjet bíró, Miroszlav Sztupar volt, akit a FIFA azonnal felfüggesztett és hazaküldött a világbajnokságról. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szemében ugyanis az volt a legnagyobb bűn, hogy a berezelt szovjet elvett egy szabályos gólt a francia csapattól. 

A szovjet bíró nemzetközi karrierje véget ért

Ez a szerencsétlen szovjet bíró egyetlen egyszer beszélt a számára rémálomszerű végjátékot hozó vb-meccsről. „3-1 volt az állás, amikor a franciák megszerezték a negyedik gólt. 

Ám engem megrohant a kuvaiti csapat, mert azt mondták, valaki sípolt és ezért álltak le. Próbáltam segítséget kérni a két partjelzőtől, de a svéd Fredriksson és a jugoszláv Matovinovics elfordította a fejét és semmit sem tett azért, hogy ebből az ügyből jól jöjjek ki. 

Mintha azt mondták volna, edd meg, amit főztél. Sok év telt el a meccs óta, de az emberek még mindig azon vitatkoznak, mit kellett volna tennem. Visszavontam a gólt, lehet, hogy hibáztam. A legnagyobb baj persze az volt, hogy 8 percen át állt a játék és a botrányt a tévéközvetítés miatt az egész világ láthatta. És ez volt az a dolog, amelyet a FIFA nem tűrhetett el.”

Portrait taken on June 20, 1994 shows Joseph Blatter, general secretary of FIFA, during an interview in Dallas. Blatter was Secretary General of FIFA, from 1981 to 1998, before to be the 8th President of FIFA, from 1998 to 2015. (Photo by Vincent AMALVY / AFP)
1982-ben a FIFA bíróbizottságát Sepp Blatter felügyelte és vezette Fotó: VINCENT AMALVY/AFP

Miroszlav Sztuparnak nem járt kegyelem. Soha többet nem vezethetett egyetlen nemzetközi mérkőzést sem. Kuvait meg a csoportkör harmadik fordulójában 1-0-ra kikapott Angliától, és – a csehszlovákokkal karöltve – búcsúzott a világbajnokságtól.

A cikket az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével írtuk meg.

