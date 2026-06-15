A Liverpoolban gyengélkedő sztár mellett Gyökeres is villant, remek svéd nyitány a vb-n

A hajrában még kétszer betaláló svédek – a néhány másodperccel korábban beálló Mattias Svanberg gólját a VAR-ozás után megadták, majd Ayari már megünnepelte a második találatát – különösebb nehézségek nélkül begyűjtötték a három pontot (5-1), a második fordulóban viszont keményebb feladat vár rájuk Hollandia révén, Tunézia pedig Japán ellen próbálhat meg javítani.

Labdarúgó-világbajnokság, F-csoport, 1. forduló: Svédország–Tunézia 5-1 (2-1), gólszerzők: Ayari (7., 90+6.), Isak (30.), Gyökeres (59.), Svanberg (84.), illetve Rekik (43.) Korábban

Hollandia–Japán 2-2 (0-0), gólszerzők: Van Dijk (51.), Summerville (64.), illetve Nakamura (57.), Kamada (89.) A csoportok állását megtekintheti ide kattintva!