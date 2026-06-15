A Liverpoolban gyengélkedő sztár mellett Gyökeres is villant, remek svéd nyitány a vb-n

A hajrában még kétszer betaláló svédek – a néhány másodperccel korábban beálló Mattias Svanberg gólját a VAR-ozás után megadták, majd Ayari már megünnepelte a második találatát – különösebb nehézségek nélkül begyűjtötték a három pontot (5-1), a második fordulóban viszont keményebb feladat vár rájuk Hollandia révén, Tunézia pedig Japán ellen próbálhat meg javítani.
Labdarúgó-világbajnokság, F-csoport, 1. forduló:
Svédország–Tunézia 5-1 (2-1), gólszerzők: Ayari (7., 90+6.), Isak (30.), Gyökeres (59.), Svanberg (84.), illetve Rekik (43.)
Korábban
A csoportok állását megtekintheti ide kattintva!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!