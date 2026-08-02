Azért bukott meg a FIFA elnöke, mert maffiafőnök akart lenni?

Sami Kolamo leszögezte, hogy Infantino 10 évvel ezelőtti megválasztásakor tett ígéretei a FIFA megtisztítására és az átláthatóság növelésére nem teljesültek.

Ezt egy ideig eltűrte a világ, talán éppen azért, mert az olasz-svájci elnök gazdaságilag elképesztő módon megerősítette a FIFA-t.

Ennek azonban súlyos ára volt. A pohárban pedig most csordult túl a víz. Pedig a mestertervet minden részletében alaposan kidolgozta. Az első lépésként pénzzel vásárolta meg a tagországok egy részének támogatását. Utána 2031-ig ő maradt volna a FIFA elnöke (megjegyzendő, hogy a történtek ellenére az sincs kizárva, hogy a FIFA jövő évi elnökválasztó kongresszusán ismét bizalmat kap), majd 2031-től vezérigazgatóként ül át annak a vállalatnak az élére, ahová a jogokat kiszervezte.

Annak idején Joao Havelange és Sepp Blatter is maffiafőnökként irányította a FIFA-t

– olvasható a finn professzor elemzésében. „Infantino is erre törekedett, ő akart lenni a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség új maffiafőnöke. Olyan ember, aki érinthetetlen, akit nem lehet leváltani.”

Most gyengének tűnik a FIFA elnöke

A legnagyobb kérdés most az, hogy mi lesz a sorsa a bukott sportvezetőnek. Az biztos, hogy meggyengült. De magától esze ágában nincs lemondani. „Teljesen értelmetlen azt várni Infantinotól, hogy bocsánatot kérjen a tetteiért, majd lemondjon. Valószínűleg azt gondolja, hogy ez a botrány csak azért tört ki, mert mások nem ismerték fel tervének nagyszerűségét. Ez a gondolkodásmód mutatja meg a legjobban, milyen arrogáns ember vezeti ma a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget.”

A FIFA székháza Zürichben - elnök kerestetik - Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

Mit lép most Gianni Infantino? – tette fel a kérdést elemzésében Sami Kolamo. „Egyrészt egészen biztos, hogy visszavesz a stílusából. Számára most az a legfontosabb feladat, hogy a 2027 márciusi elnökválasztó kongresszuson újabb négy évre meghosszabbítsa mandátumát.

Vissza kell szereznie az ázsiai és az amerikai konföderáció országainak bizalmát. Európával nem foglalkozik, mert tudja, hogy az 55 UEFA-tagország nem lenne képes leváltani őt.

Az is Infantino malmára hajthatja a vizet, hogy a botrány ellenére az afrikai konföderáció országai nem fordultak ellene és Dél-Amerikából sem érkezett olyan jelzés, amely kiváltotta volna az ottani futballfőnökök haragját.”