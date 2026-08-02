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Gianni InfantinoUEFAFIFA

Azért bukott meg a FIFA elnöke, mert maffiafőnök akart lenni?

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A finnországi Tampere városának egyetemi tanára, Sami Kolamo a sok elemző közül talán a legjobban magyarázza el, miként dőlt össze a FIFA elnökének, Gianni Infantinónak a légvára, s hogyan vesztette el öt nap alatt a futballvilág bizalmát az addig rettenthetetlen vezető. Hogy véglegesen elvesztette-e? Ebben nem lehetünk biztosak. Gianni Infantino most gyenge ember, de 2027 márciusára újra nagyon erős lehet.

Lantos Gábor
2026. 08. 02. 9:44
Gianni Infantino: Hol a kihívóm? Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
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Sami Kolamo leszögezte, hogy Infantino 10 évvel ezelőtti megválasztásakor tett ígéretei a FIFA megtisztítására és az átláthatóság növelésére nem teljesültek. 

Ezt egy ideig eltűrte a világ, talán éppen azért, mert az olasz-svájci elnök gazdaságilag elképesztő módon megerősítette a FIFA-t.

Ennek azonban súlyos ára volt. A pohárban pedig most csordult túl a víz. Pedig a mestertervet minden részletében alaposan kidolgozta. Az első lépésként pénzzel vásárolta meg a tagországok egy részének támogatását. Utána 2031-ig ő maradt volna a FIFA elnöke (megjegyzendő, hogy a történtek ellenére az sincs kizárva, hogy a FIFA jövő évi elnökválasztó kongresszusán ismét bizalmat kap), majd 2031-től vezérigazgatóként ül át annak a vállalatnak az élére, ahová a jogokat kiszervezte.

Annak idején Joao Havelange és Sepp Blatter is maffiafőnökként irányította a FIFA-t

 – olvasható a finn professzor elemzésében. „Infantino is erre törekedett, ő akart lenni a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség új maffiafőnöke. Olyan ember, aki érinthetetlen, akit nem lehet leváltani.”

Most gyengének tűnik a FIFA elnöke

A legnagyobb kérdés most az, hogy mi lesz a sorsa a bukott sportvezetőnek. Az biztos, hogy meggyengült. De magától esze ágában nincs lemondani. „Teljesen értelmetlen azt várni Infantinotól, hogy bocsánatot kérjen a tetteiért, majd lemondjon. Valószínűleg azt gondolja, hogy ez a botrány csak azért tört ki, mert mások nem ismerték fel tervének nagyszerűségét. Ez a gondolkodásmód mutatja meg a legjobban, milyen arrogáns ember vezeti ma a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget.”

ZURICH, SWITZERLAND - NOVEMBER 20: The FIFA logo is seen outside the FIFA headquarters prior to the FIFA World Cup 26 play-offs draws on November 20, 2025 in Zurich, Switzerland. Mustafa Yalcin / Anadolu (Photo by MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP)
A FIFA székháza Zürichben - elnök kerestetik - Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

Mit lép most Gianni Infantino? – tette fel a kérdést elemzésében Sami Kolamo. „Egyrészt egészen biztos, hogy visszavesz a stílusából. Számára most az a legfontosabb feladat, hogy a 2027 márciusi elnökválasztó kongresszuson újabb négy évre meghosszabbítsa mandátumát. 

Vissza kell szereznie az ázsiai és az amerikai konföderáció országainak bizalmát. Európával nem foglalkozik, mert tudja, hogy az 55 UEFA-tagország nem lenne képes leváltani őt.

Az is Infantino malmára hajthatja a vizet, hogy a botrány ellenére az afrikai konföderáció országai nem fordultak ellene és Dél-Amerikából sem érkezett olyan jelzés, amely kiváltotta volna az ottani futballfőnökök haragját.”

Sami Kolamo most azt jósolja, hogy Infantino e nagy botrány után is képes lesz megőrizni a hatalmát a FIFA élén. Mégpedig azért, mert jelen pillanatban nincs olyan hiteles személyiség, aki kihívója lehetne. „Ez a helyzet persze nagyon könnyen megváltozhat” – jegyezte meg a tamperei egyetem tanára. „De 2027 márciusa nagyon közel van. Infantino ellenzékének igyekeznie kell, ha labdába akarnak rúgni.”

 

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