A balhéi után jó útra tért a bombagólokkal jelentkező magyar futballista

A győriek ellen gólpasszt is adott Urblík József, aki ezután kiemelte: amíg az NB II-ben mélyen védekeztek ellenük, addig az NB I-ben lesz területük támadni. Ezt akár már vasárnap, a Ferencváros otthonában újra bizonyíthatják az angyalföldiek.

A most 29 éves középpályás száz bajnokin van túl Vasas-mezben. Ha balhék helyett gólokkal villog, akár sokszor ennyi is lehet benne. Év végén ráadásul megszületik a második fia, aki testvéréhez hasonlóan később segítheti majd az Urblík-futballdinasztia fennmaradását.