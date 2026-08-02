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A balhéi után jó útra tért a bombagólokkal jelentkező magyar futballista

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Vasárnap 17.30-tól már 174. alkalommal lép pályára egymás ellen a labdarúgó NB I-ben a Ferencváros és a Vasas. Az angyalföldiek a nyitóforduló után előrébb állnak a tabellán az FTC-nél, ez a zöld-fehérek 4-2-es paksi veresége mellett elsősorban Urblík József teljesítményének köszönhető. A Vasas 29 éves csapatkapitánya a Fradi ellen folytatná a remeklését.

Wiszt Péter
2026. 08. 02. 7:40
Vasas, Urblik, Urblík József
Urblík József góllal és gólpasszal tért vissza az NB I-be Fotó: Csudai Sándor
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A Vasas vezérévé vált, nem csak a bombagóljaival

Urblík tehetsége ellenben vitathatatlan. A csapatkapitány többször bizonyította már kivételes rúgótechnikáját, legutóbb ezt épp múlt vasárnap tette meg. 

A győriek ellen talán a teljes évad legszebb gólját lőtte, ami akár még Szoboszlai Dominiknek is dicséretére válhatott volna. 

A Puskás Akadémia labdarúgójaként ugyanakkor a Videotonnak lőtt már egyszer hasonlóan nagy bombagólt, ez szintén a képességeit dicséri.

A győriek ellen gólpasszt is adott Urblík József, aki ezután kiemelte: amíg az NB II-ben mélyen védekeztek ellenük, addig az NB I-ben lesz területük támadni. Ezt akár már vasárnap, a Ferencváros otthonában újra bizonyíthatják az angyalföldiek.

A most 29 éves középpályás száz bajnokin van túl Vasas-mezben. Ha balhék helyett gólokkal villog, akár sokszor ennyi is lehet benne. Év végén ráadásul megszületik a második fia, aki testvéréhez hasonlóan később segítheti majd az Urblík-futballdinasztia fennmaradását.

 

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