A balhéi után jó útra tért a bombagólokkal jelentkező magyar futballista

A Vasas vezérévé vált, nem csak a bombagóljaival
Urblík tehetsége ellenben vitathatatlan. A csapatkapitány többször bizonyította már kivételes rúgótechnikáját, legutóbb ezt épp múlt vasárnap tette meg.
A győriek ellen talán a teljes évad legszebb gólját lőtte, ami akár még Szoboszlai Dominiknek is dicséretére válhatott volna.
A Puskás Akadémia labdarúgójaként ugyanakkor a Videotonnak lőtt már egyszer hasonlóan nagy bombagólt, ez szintén a képességeit dicséri.
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