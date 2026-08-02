Lionel Messi magyar futballistát ölelgetett az első meccsén a vb-döntő után
Két magyar futballista is pályára lépett azon a meccsen az Egyesült Államokban, amelyen Lionel Messi visszatért a pályára a világbajnokság döntője után. Sőt, a nyolcszoros aranylabdás argentin klasszis épp Pintér Dániel helyére állt be csereként az Inter Miami csapatába, amely 2-2-es döntetlent ért el a Columbus Crew ellen az MLS-ben. Az ellenfélnél Gazdag Dániel szűk tíz percet töltött a pályán Messi ellen, mielőtt őt is lecserélték a meccsen.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!