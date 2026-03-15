ICE: sikeres akciósorozatot hajtottak végre bűnözőkkel szemben

Miközben a liberális politikusok és a fősodratú média továbbra is démonizálja a bevándorlási hivatal munkáját, az Egyesült Államokban végre érvényt szereznek a törvénynek. A belbiztonsági minisztérium (DHS) bejelentése szerint a bevándorlási és vámhivatal (ICE) tisztviselői sikeres akciósorozatot hajtottak végre, amelynek során súlyos bűncselekményekért – köztük gyermekek szexuális bántalmazásáért és emberölésért – elítélt illegális migránsokat vettek őrizetbe.

2026. 03. 15. 6:44
Illusztráció Fotó: OCTAVIO JONES Forrás: AFP
Tettekre váltja ígéreteit a Trump-kormányzat az illegális migrációval kapcsolatban. A belbiztonsági minisztérium (DHS) pénteki közleménye arról számolt be, hogy a bevándorlási és vámhivatal (ICE) tisztviselői több olyan illegális migránst tartóztattak le, akiket korábban súlyos bűncselekmények miatt ítéltek el – írja az Origo.

A belbiztonsági minisztérium az ICE sikeres akcióiról számolt be

A lista döbbenetes: gyermek elleni súlyos szexuális visszaélés, ittas állapotban elkövetett emberölés, halálos fegyverrel elkövetett támadás, rablás és betörés szerepel az elfogottak bűnlajstromán – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.

Miközben a menedékvárosok politikusai démonizálják az ICE bűnüldöző szerveit, tisztviselőink továbbra is az életüket kockáztatják, hogy eltávolítsák a bűnöző illegális idegeneket közösségeinkből

– fogalmazott Lauren Bis, a DHS helyettes államtitkára.

Donald Trump elnök alatt, ha valaki illegálisan érkezik hazánkba és megszegi törvényeinket, meg fogjuk találni és le fogjuk tartóztatni. Az amerikai nép biztonsága az első

– tette hozzá.

A letartóztatások során olyan veszélyes bűnözők kerültek horogra, mint a mexikói Armando Lopez, akit Salt Lake Cityben ítéltek el gyermek elleni súlyos szexuális visszaélés miatt. Szintén rács mögé került Sergio Alonso Rodriguez-Noyola, egy másik mexikói állampolgár, akit a texasi Dallasban ittas állapotban elkövetett emberölésért és halálos kimenetelű baleset okozásáért ítéltek el.

A kaliforniai Santa Rosában az ICE tisztviselői a salvadori Jesus Escobar-Grandét vették őrizetbe, akit halálos fegyverrel elkövetett támadás miatt ítéltek el. Los Angelesben a vietnami Dung Duc Luu-t fogták el, akinek a számláján elsőfokú rablás és betörés szerepel. A hatóságok emellett letartóztatták a mexikói Jose Muniz-Florest is, akit Texasban ítéltek el betörésért.

A DHS adatai szerint az ICE letartóztatásainak közel 70 százaléka olyan illegális bevándorlókat érint, akiket az Egyesült Államokban bűncselekményekkel vádolnak vagy már elítéltek.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Váratlan húzás rombolhatja szét Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát

Felhévizy Félix avatarja

Nem mindennapi dolog történt.

