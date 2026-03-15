Szoboszlai a jó emlékei helyett a dühét idézte fel, a Liverpool edzőt buktathat

Magyar idő szerint vasárnap 17.30-tól ismét sor kerül a labdarúgó Premier League történetének legtöbb gólt hozó párosítására. Az angol bajnokság címvédője, a Liverpool odahaza fogadja a kiesés elől menekülő Tottenham csapatát, amely hét közben szintén vereséggel hangolt a Bajnokok Ligájában. Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is fontos szerepet kaphat a Spurs ellen, utóbbi játékos a liverpooli klubhonlapnak adott interjúban beszélt is a várakozásairól.

Wiszt Péter
2026. 03. 15. 6:22
Kerkez Milos (balra) és Szoboszlai Dominik (jobbra) is jó emlékeket idézhet fel a Tottenham elleni párharcokból Fotó: AFP/Darren Staples
A Liverpool a hatodik helyen kezdte meg a Premier League 30. fordulóját, a dobogó azonban csupán három pontra van Arne Slot vezetőedző együttesétől. A címvédés már messzinek tűnik, de az FA-kupát és a Bajnokok Ligáját még megnyerhetik a Vörösök. Kedden a BL nyolcaddöntőjében Szoboszlai Dominikék 1-0-ra kikaptak a török Galatasaray otthonában, ám még mindig jobban jártak, mint a spanyol Atlético Madrid vendégeként 5-2-es vereséget szenvedett Tottenham Hotspur. A Liverpool vasárnap (17.30, tv: Spíler1) éppen az Európa-liga címvédőjét fogadja, mielőtt (szerdán) mindkét csapatnak következhet a hazai BL-visszavágó.

A Liverpool edzőjeként Arne Slot az eddigi öt, Tottenham elleni mérkőzéséből négyet is megnyert, többet Szoboszlai Dominik teljesítményének is köszönhetően
A Liverpool edzőjeként Arne Slot az eddigi öt, Tottenham elleni mérkőzéséből négyet is megnyert, többet Szoboszlai Dominik teljesítményének is köszönhetően Fotó: AFP/Glyn Kirk

A Tottenham rossz formában készül a Liverpool ellen

A Spurs az elmúlt öt bajnokijának mindegyikét elvesztette, így csupán egy pontra van a kiesőzónától. Igor Tudor vezetőedző irányításával még nem szereztek pontot a londoniak, és az sem mellettük szól, hogy 2011 májusa óta nem tudtak nyerni az Anfielden (akkor Luka Modric is betalált). 

– Sok problémánk van. Elkezdünk valamit építeni, aztán történik valami, például egy piros lap az utolsó mérkőzésen vagy három-négy sérülés. Soha nem volt ilyen helyzetem a karrierem során. Nagyon szokatlan, de el kell fogadni ezt, és meg kell próbálni megváltoztatni azokat a dolgokat, amiket meg tudunk változtatni – nyilatkozta a horvát szakember, aki angol sajtóhírek szerint egy újabb vereség esetén máris, egy hónap után távozhat a kispadról.

Karácsony előtt Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a 2-1-es liverpooli sikerrel zárult fővárosi bajnokit, de egyébként is mindkét magyar futballistának pozitív a mérlege a Tottenham ellen. 

Kerkez még Bournemouth-játékosként gólpasszt is adott, Szoboszlai pedig két gólnál és három gólpassznál jár a vasárnapi ellenféllel szemben.

A magyar válogatott csapatkapitánya is hozzájárult tehát ahhoz, hogy a Liverpool–Tottenham párosítás legyen az, amelyik a Premier League történetében a legtöbb (209) gólt hozta. Ráadásul az elmúlt hét bajnokijuk mindegyikén legalább három találat született. 

Szoboszlai Dominik a szurkolóknak üzent

Az ezúttal várhatóan középpályásként szerephez jutó Szoboszlai is ismét betalálna, ehhez a szurkolók segítségét is kérte: – Vasárnap mindenképpen szükségünk van rájuk. Mindenki, aki el tud jönni, jöjjön el! Szerintem ez soha nem jelent problémát, de 

szükségünk van rájuk, hogy a lehető leghangosabban szurkoljanak, ahogy jövő szerdán is.

Isztambulban megtapasztaltuk, milyen egy ilyen hangos stadionban, ilyen nagyszerű szurkolók előtt játszani, de szerintem otthon is meg tudjuk mutatni ugyanezt. Mindenkire szükségünk lesz – nyilatkozta a klubhonlapnak a 25 éves magyar játékos, aki kiemelte: a következő idényben is a Bajnokok Ligájában szeretnének játszani, szóval van miért küzdeniük, hiszen ahhoz (ha nem nyerik meg a BL-t), a PL-tabella első öt helyének valamelyikén kell végezniük. Szoboszlai Dominik az interjúban a Galatasaray elleni odavágóra is visszaemlékezett:

A mérkőzés után elég dühös voltam az eredmény miatt, de nemcsak emiatt, hanem mert úgy érzem, nem úgy játszottunk, ahogyan kellett volna és ahogyan tudunk.

Már annyiszor bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk legyőzni bármelyik csapatot és felvenni a versenyt bárkivel a bajnokságban és az európai porondon egyaránt – mondta.

Kerkez Milos ismét bizonyíthat

Honfitársához hasonlóan Kerkez is alighanem pályán lesz, balhátvédként a Galatasaray elleni találkozó után ő kapott negatív kritikákat, de Slot a pénteki sajtótájékoztatón kiállt játékosa mellett: – Jó meccset játszott, de sárga lapot kapott olyan környezetben, amelyben a játékvezető könnyen fújta be a szabadrúgásokat az ellenfélnek. A Galatasaray ezt okosan ki is használta, túl nagy kockázat lett volna Milost a pályán hagyni a sárgája birtokában, figyelembe véve, hogy ő mindig agresszív a párharcokban, míg a törökök előző BL-ellenfelük, a Juventus ellen mindkét meccsen kiharcoltak kiállítást, ráadásul az egyik alkalommal éppen a rivális balhátvédjének – mondta a holland tréner.

Slotnak a bajnokságban nem kell ilyen elővigyázatosnak lennie a magyar védővel szemben, akinek eddig négy sárga lapja van a Premier League-idényben, vagyis nem fenyegeti az eltiltás. Ugyanez igaz Szoboszlaira is, aki decemberben épp a Tottenham ellen kapta meg az ötödik lapját, amely miatt ki kellett hagynia egy bajnokit – azóta viszont csak egyszer kapott sárgát a bajnokságban. A magyar szurkolók alighanem abban bíznak, hogy vasárnap egyiküknek sem a lapok miatt marad emlékezetes a találkozó.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Váratlan húzás rombolhatja szét Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát

Felhévizy Félix avatarja

Nem mindennapi dolog történt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu