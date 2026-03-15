Szoboszlai a jó emlékei helyett a dühét idézte fel, a Liverpool edzőt buktathat

A Liverpool a hatodik helyen kezdte meg a Premier League 30. fordulóját, a dobogó azonban csupán három pontra van Arne Slot vezetőedző együttesétől. A címvédés már messzinek tűnik, de az FA-kupát és a Bajnokok Ligáját még megnyerhetik a Vörösök. Kedden a BL nyolcaddöntőjében Szoboszlai Dominikék 1-0-ra kikaptak a török Galatasaray otthonában, ám még mindig jobban jártak, mint a spanyol Atlético Madrid vendégeként 5-2-es vereséget szenvedett Tottenham Hotspur. A Liverpool vasárnap (17.30, tv: Spíler1) éppen az Európa-liga címvédőjét fogadja, mielőtt (szerdán) mindkét csapatnak következhet a hazai BL-visszavágó.

A Liverpool edzőjeként Arne Slot az eddigi öt, Tottenham elleni mérkőzéséből négyet is megnyert, többet Szoboszlai Dominik teljesítményének is köszönhetően Fotó: AFP/Glyn Kirk

A Tottenham rossz formában készül a Liverpool ellen

A Spurs az elmúlt öt bajnokijának mindegyikét elvesztette, így csupán egy pontra van a kiesőzónától. Igor Tudor vezetőedző irányításával még nem szereztek pontot a londoniak, és az sem mellettük szól, hogy 2011 májusa óta nem tudtak nyerni az Anfielden (akkor Luka Modric is betalált).

– Sok problémánk van. Elkezdünk valamit építeni, aztán történik valami, például egy piros lap az utolsó mérkőzésen vagy három-négy sérülés. Soha nem volt ilyen helyzetem a karrierem során. Nagyon szokatlan, de el kell fogadni ezt, és meg kell próbálni megváltoztatni azokat a dolgokat, amiket meg tudunk változtatni – nyilatkozta a horvát szakember, aki angol sajtóhírek szerint egy újabb vereség esetén máris, egy hónap után távozhat a kispadról.

Karácsony előtt Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a 2-1-es liverpooli sikerrel zárult fővárosi bajnokit, de egyébként is mindkét magyar futballistának pozitív a mérlege a Tottenham ellen.

Kerkez még Bournemouth-játékosként gólpasszt is adott, Szoboszlai pedig két gólnál és három gólpassznál jár a vasárnapi ellenféllel szemben.

A magyar válogatott csapatkapitánya is hozzájárult tehát ahhoz, hogy a Liverpool–Tottenham párosítás legyen az, amelyik a Premier League történetében a legtöbb (209) gólt hozta. Ráadásul az elmúlt hét bajnokijuk mindegyikén legalább három találat született.