Mit ettek a márciusi ifjak? Petőfi csigája, Jókai lakomái, Kossuth süteményei

Az arisztokraták kaszinókban és vadászatokon találkoztak. A városi és vidéki polgárság kávéházakban vitatta meg a híreket. A költők és utazók pedig csárdákban és kocsmákban fordultak meg. A reformkor mindennapjai ezek között az asztalok körül teltek. Ha tehát azt keressük, mit ettek a márciusi ifjak, ezeken a helyeken kell szétnéznünk.

Kaszinók és vadászbálok: az arisztokrácia asztalai

A reformkor társasági életének egyik fontos találkozóhelye a gróf Széchenyi István kezdeményezésére létrejött Nemzeti Casino volt. Az 1827-ben alapított klub az angol mintát követte: a tagok itt újságot olvastak, beszélgettek, és hosszú vitákat folytattak az ország jövőjéről. Az épületben nagyobb vendéglői termek is működtek, így időről időre ünnepélyes ebédeket rendeztek itt. Ezeket olykor magánszemélyek, máskor különböző egyletek szervezték és a vendéglátásba a város mesterei is bekapcsolódtak: az édességekről például egy pesti cukrász, Fischer Ferenc gondoskodott.

Arról, hogy Széchenyi mit szeretett itt enni, sajnos kevés feljegyzés maradt fenn. Egy apró epizódot azonban ismerünk: egy alkalommal öt nagy fánkot evett meg egymás után. A legnagyobb magyart az italok világa is érdekelte, 1822-ben barátjával, Wesselényi Miklóssal Franciaországba utazott, és meglátogatták a híres pezsgőházat, a Moët & Chandon birtokát. A látogatás fontos inspiráció volt a magyar pezsgőkészítés történetében. (Erről bővebben itt írtunk.)

S ha már Wesselényi, ő szenvedélyes vadász volt, a nagy vadászatokat pedig rendszerint lakomák követték. A vadételek és borok mellett ezek az alkalmak gyakran politikai eszmecserék helyszínei voltak.

A Pilvax kávéház – a márciusi ifjak találkozóhelye

A reformkor másik fontos színtere a kávéház volt. Itt találkozott a város és a vidék világa: kereskedők, hivatalnokok, diákok és utazók ültek egy asztalhoz. Üzletek köttettek, hírek terjedtek, újságok cseréltek gazdát. A legismertebb közülük a Pilvax Kávéház lett. A hely 1838-ban nyílt meg Café Renaissance néven. A korabeli beszámolók szerint a fiatal joghallgatók itt biliárdoztak, újságokat olvastak, jogi kérdésekről vitatkoztak.