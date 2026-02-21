A böjt ízei: ételek, amelyek ma már szinte teljesen eltűntek

Ahogy ünnepek előtt kitakarítjuk a házat, húsvét közeledtével régen a lelket és a testet is rendbe tették. Ennek része volt a nagyböjt, amely az önfegyelemről és a lemondásról szólt, de nem a nélkülözésről. A böjti ételeket jó értelemben vett egyszerűség és letisztultság jellemezte. Bár vidékenként és korszakonként akadtak eltérések, voltak közös pontok: a hús helyét zöldségek, gabonák, magvak és aszalványok vették át. Ezekből levesek, kásák, főzelékek és egytálételek készültek, olykor tejtermékekkel vagy halakkal kiegészítve. Az így kialakult böjti ételkultúra változatos, tápláló és meglepően korszerű volt. Mégis, a legtöbb ilyen étel már csak néprajzi gyűjtések és régi szakácskönyvek lapjain él tovább.

A böjti ételeket jó értelemben vett egyszerűség és a letisztultság jellemezte (Fotó: Fortepan/Magyar Földrajzi Társaság/Erdélyi Mór cége)

Cibere – a savanyú leves, ami nevet adott a böjtnek

Kevés étel fonódott össze annyira a böjt fogalmával, mint a cibere. Ez gyakran nem is egyetlen ételt jelölt, hanem általában a savanyú, erjesztett levesek egész világát. Készülhetett korpából, savóból, kásából, aszalt gyümölcsből, sőt még cukorrépából is. A közös bennük a savanykás íz volt, amelyet nem fűszerekkel, hanem erjesztéssel értek el.

A ciberelevest már Reguly Antal is említi palóc ételként (1857):

Korpa kiszi vagy czibere besavanyított korpa [...], melynek vize leszűretik, és úgy tűznél megforralják, és tojással vagy tejföllel meghabarják, néha kását is tesznek bele. Ezt leves gyanánt böjtben szokták főzni.

Istvánffy Gyula néprajzi gyűjtése alapján búzakorpából készül ez az étel, amit meleg vízzel leöntenek, egy kevés kenyérkovászt tesznek hozzá és egy napig pihentetik. A kellemesen savanykás ízű levet aztán leszűrik és tejjel vagy tojással behabarva fölforralják. Nagyon egészségesnek tartották, kifejezetten ajánlották gyomorbajosoknak. Talán az erjedés közben keletkező jótékony baktériumok miatt.

A böjt megszemélyesített alakja sem véletlenül lett Cibere vajda, aki húshagyókedden legyőzi Konc királyt, a húsos, zsíros farsang urát. Amikor cibere került az asztalra, a visszafogottságnak volt ideje.

Kőtés – édesség cukor nélkül

Böjtben sem tűntek el az édes ízek. A kőtés – más néven köttés, kötis, szalados, méra vagy csíramálé – egy csíráztatott búzából készült étel, amelynek édessége nem hozzáadott cukorból, hanem magából a gabonából fakadt.