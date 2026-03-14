A dél-koreai hadsereg részéről csupán annyit közöltek, hogy az eszközt – vélhetően rakétát – Észak-Korea keleti partjáról lőtték ki.
Ballisztikus rakétát indított Észak-Korea a térségben zajló hadgyakorlat idején
Észak-Korea tíz ballisztikus rakétát lőtt ki szombatra virradóra a Japán-tenger irányába a dél-koreai hadsereg szerint. A japán védelmi minisztérium azt közölte, a rakéták a tengerben, a szigetország kizárólagos gazdasági zónáján kívül landoltak.
Koidzumi Sindzsiró japán nemzetvédelmi miniszter a sajtónak azt mondta, károkról nem tudni, valamint hangsúlyozta, hogy hazája szorosan együttműködik Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal „a váratlan incidensek elkerülése érdekében”.
Takaicsi Szanae japán kormányfő az ügyben vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, tegyenek meg mindent a hajók és a repülőgépek védelme érdekében és „készüljenek fel előre nem látható eseményekre is”.
A héten a térségben dél-koreai–amerikai közös hadgyakorlat kezdődött. Az évenként megrendezett, Szabadság pajzsa (Freedom Shield) nevű műveletről Szöul és Washington azt mondta, védelmi célokat szolgál.
A művelet során a felek az észak-koreai katonai fenyegetésekkel szembeni felkészültséget gyakorolják.
További Külföld híreink
Csütörtökön Kim Minszok dél-koreai miniszterelnök Washingtonban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, az egyeztetésen a vezetők a többi között megvitatták, miként lehetne újrakezdeni a 2019-ben felfüggesztett párbeszédet Phenjannal.
Észak-Korea az elmúlt hónapokban – legutóbb januárban – több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát és rakéta-sorozatvetőt tesztelt, amelyeket állítása szerint azért fejlesztett ki, hogy megvédje magát az amerikai és dél-koreai fenyegetésektől.
További Külföld híreink
Nemrég arról írtunk, hogy az észak-koreai hivatalos álláspont szerint az Irán elleni amerikai–izraeli katonai művelet „illegális agresszió”. Az észak-koreai külügyminisztérium szóvivője úgy fogalmazott, hogy az Oroszlán Üvöltése hadművelet a nemzeti szuverenitás megsértése.
Az Irán elleni amerikai katonai művelet „várható volt” – mondta a szóvivő, aki ezt az Egyesült Államok „hegemonikus és gengszterszerű” természetének elkerülhetetlen következményeként jellemezte. Az Egyesült Államok és Izrael „agressziós háborúja” semmilyen körülmények között nem elfogadható – áll a közleményben. A térség országainak és más, közös érdekekkel rendelkező államoknak felelősséget kell vállalniuk a Közel-Kelet békéjének és stabilitásának helyreállításáért – tette hozzá az észak-koreai szóvivő.
Borítókép: Kim Dzsongun észak-koreai vezető (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!