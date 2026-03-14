Észak-Koreaközös hadgyakorlatWashingtonSzöülballisztikus rakéta

Ballisztikus rakétát indított Észak-Korea a térségben zajló hadgyakorlat idején

Észak-Korea tíz ballisztikus rakétát lőtt ki szombatra virradóra a Japán-tenger irányába a dél-koreai hadsereg szerint. A japán védelmi minisztérium azt közölte, a rakéták a tengerben, a szigetország kizárólagos gazdasági zónáján kívül landoltak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 8:05
Kim Dzsongun, észak-koreai vezető (Fotó: AFP)
A dél-koreai hadsereg részéről csupán annyit közöltek, hogy az eszközt – vélhetően rakétát – Észak-Korea keleti partjáról lőtték ki.

Észak-Korea, Phenjan – Hwasong–20 interkontinentális ballisztikus rakéta
Észak-Korea, Phenjan – Hwasong–20 interkontinentális ballisztikus rakéta Fotó: AFP

Koidzumi Sindzsiró japán nemzetvédelmi miniszter a sajtónak azt mondta, károkról nem tudni, valamint hangsúlyozta, hogy hazája szorosan együttműködik Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal „a váratlan incidensek elkerülése érdekében”.

Takaicsi Szanae japán kormányfő az ügyben vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, tegyenek meg mindent a hajók és a repülőgépek védelme érdekében és „készüljenek fel előre nem látható eseményekre is”.

A héten a térségben dél-koreai–amerikai közös hadgyakorlat kezdődött. Az évenként megrendezett, Szabadság pajzsa (Freedom Shield) nevű műveletről Szöul és Washington azt mondta, védelmi célokat szolgál.

A művelet során a felek az észak-koreai katonai fenyegetésekkel szembeni felkészültséget gyakorolják.

Csütörtökön Kim Minszok dél-koreai miniszterelnök Washingtonban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, az egyeztetésen a vezetők a többi között megvitatták, miként lehetne újrakezdeni a 2019-ben felfüggesztett párbeszédet Phenjannal.

Észak-Korea az elmúlt hónapokban – legutóbb januárban – több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát és rakéta-sorozatvetőt tesztelt, amelyeket állítása szerint azért fejlesztett ki, hogy megvédje magát az amerikai és dél-koreai fenyegetésektől.

Nemrég arról írtunk, hogy az észak-koreai hivatalos álláspont szerint az Irán elleni amerikai–izraeli katonai művelet „illegális agresszió”. Az észak-koreai külügyminisztérium szóvivője úgy fogalmazott, hogy az Oroszlán Üvöltése hadművelet a nemzeti szuverenitás megsértése.

Az Irán elleni amerikai katonai művelet „várható volt” – mondta a szóvivő, aki ezt az Egyesült Államok „hegemonikus és gengszterszerű” természetének elkerülhetetlen következményeként jellemezte. Az Egyesült Államok és Izrael „agressziós háborúja” semmilyen körülmények között nem elfogadható – áll a közleményben. A térség országainak és más, közös érdekekkel rendelkező államoknak felelősséget kell vállalniuk a Közel-Kelet békéjének és stabilitásának helyreállításáért – tette hozzá az észak-koreai szóvivő.

Borítókép: Kim Dzsongun észak-koreai vezető (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu