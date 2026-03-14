Ballisztikus rakétát indított Észak-Korea a térségben zajló hadgyakorlat idején

Koidzumi Sindzsiró japán nemzetvédelmi miniszter a sajtónak azt mondta, károkról nem tudni, valamint hangsúlyozta, hogy hazája szorosan együttműködik Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal „a váratlan incidensek elkerülése érdekében”.

Takaicsi Szanae japán kormányfő az ügyben vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, tegyenek meg mindent a hajók és a repülőgépek védelme érdekében és „készüljenek fel előre nem látható eseményekre is”.

A héten a térségben dél-koreai–amerikai közös hadgyakorlat kezdődött. Az évenként megrendezett, Szabadság pajzsa (Freedom Shield) nevű műveletről Szöul és Washington azt mondta, védelmi célokat szolgál.

A művelet során a felek az észak-koreai katonai fenyegetésekkel szembeni felkészültséget gyakorolják.