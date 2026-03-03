Észak-Korea is beszáll a háborúba?

Az észak-koreai hivatalos álláspont szerint az Irán elleni amerikai–izraeli katonai művelet „illegális agresszió”. Az észak-koreai külügyminisztérium szóvivője hozzátette, hogy az Oroszlán Üvöltése hadművelet a nemzeti szuverenitás megsértése – számolt be róla a Reuters.

Phenjan elítélte az Irán elleni amerikai katonai műveletet

(Fotó: AFP)

Az Irán elleni amerikai katonai művelet „várható volt” – mondta a szóvivő, aki ezt az Egyesült Államok „hegemonikus és gengszterszerű” természetének elkerülhetetlen következményeként jellemezte. Az Egyesült Államok és Izrael „agressziós háborúja” semmilyen körülmények között nem elfogadható – áll a közleményben. A térség országainak és más, közös érdekekkel rendelkező államoknak felelősséget kell vállalniuk a Közel-Kelet békéjének és stabilitásának helyreállításáért – tette hozzá az észak-koreai szóvivő.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton vette kezdetét az Oroszlán Üvöltése névre keresztelt, amerikai–izraeli közös hadművelet, amelynek célja a teheráni nukleáris és rakétaprogram visszavetése. Magyarics Tamás lapunknak elmondta, hogy a legfontosabb kérdés, hogy lesz-e rezsimváltás az országban.

Borítókép: Kim Dzsong Un, észak-koreai vezető (Fotó: AFP)