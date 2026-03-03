radnai márktiszavig mórbudai gyula

Itt a fordulat Radnai Márk céges ügyében: gyanúsított lett az egyik hajléktalan stróman

Kedden újabb bizonyítékot mutatott be Facebook-oldalán Radnai Márk Tisza-alelnök bűncselekménygyanús cégügyével kapcsolatban Budai Gyula. A miniszteri biztos egy olyan jegyzőkönyv-részletet tett közzé, amelyből kiderül, Radnai volt cégével összefüggésben az egyik hajléktalan strómant már meggyanúsította a nyomozóhatóság.

Munkatársunktól
2026. 03. 03. 9:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy gyanúsítotti kihallgatás jegyzőkönyvének részletét tette közzé kedden a Facebook-oldalán Radnai Márk céges botránya ügyében Budai Gyula. Mielőtt ezt ismertetnénk, idézzük fel, mi történt eddig. Nem ez volt ugyanis az első alkalom, hogy a miniszteri biztos információkat hozott napvilágra a Tisza alelnökének céges ügyéről.

Radnai
Radnai és Magyar - Fotó: Facebook

Százmilliók kerülhettek Radnai zsebébe

 Budai eddigi közlései alapján Radnai Márk két hajléktalan stróman ügyvezetőt alkalmazott a Story Chef Kft. nevű korábbi cégénél és rendszeresen találkozott is velük, mégpedig nem is akárhol: a Lánchíd-botrány elhíresült exügyvédjének, Víg Mórnak az irodájában. Az ügyvédi iroda és a Story Chef székhelye is a Keleti Károly utca 48.-ban volt. A céges iratokat Víg Mór szerkesztette és adta be a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságára – hangsúlyozta Budai. Hozzátette azt is: a később átnevezett Story Chef Kasztel Attila (az egyik hajléktalan stróman - a szerk.) ügyvezetősége alatt több száz millió forint értékű fiktív számlát fogadott be egy bizonyos Punto Seguro Kft.-től, majd az így kifizetett pénzt készpénzben visszajuttatták Radnai Márknak. A Punto Segurot ugyanis eleve azért hozhatták létre, hogy a fiktív számlákon szereplő pénzt megszerezzék. A céget 2024-ben felszámolták 150 milliós NAV-tartozás miatt – derült ki a miniszteri biztos korábbi közléseiből.

 A Tisza Párt alelnöke ellen vallott egy tanú

Radnai mindent tagadott, ám Budai Gyula egy tanúvallomás-részletet is közzétett, amely igazolta a Tisza Párt alelnökével kapcsolatos állításait. Többek között azt, hogy a két hajléktalan a Valmiera Plus Kft. eltüntetésében is segédkezett. A Story Chefet ugyanis menet közben Valmiera Plusra nevezték át.

A vallomás szerint a már említett Kasztel Attila Radnai Márkkal és a gyerekszínészként ismertté vált Spáh Dáviddal (ő Radnai mellett egy darabig szintén tulajdonos volt a Story Chef-ben) megjelent Vig Mór ügyvédi irodájában és közösen arról egyeztettek, Vig hogyan tudja majd segíteni a cég működését, majd eltüntetését fiktív alvállalkozói számlák kiállításával és „kreatív“ könyveléssel. Itt jött képbe a másik hajléktalan stróman, Andrási Tamás, aki átvette a Valmiera Plus ügyvezetését, majd a céget eladták egy Szlovákiában bejegyzett vállalatnak, a Rosenweld s.r.o.-nak. A vállalkozás ügyvezetője nem volt más, mint Kasztel Attila, ennek ellenére képviseletében a névlegesen megtett Andrási Tamás járt el. Mint a vallomásból kiderült, Andrásinak fogalma sem volt, hogy mit ír alá.

Budai korábban közölte: a Tisza mostani alelnöke, Radnai Márk korábban maga fizette ki a két hajléktalan strómant. A kormánypárti képviselő szerint a strómanok helyett a döntéseket valójában Radnai Márk hozta. 

A Lánchíd-botrány kulcsfigurája segíthetett lepapírozni az ügyletet

Rátérve a Budai Gyula által ma nyilvánosságra hozott iratra, az Kasztel Attila gyanúsításának jegyzőkönyve. Abban az áll, hogy Kasztel Attila szándékosan rábírta Vig Mórt arra, hogy a Valmiera Plus Kft. .gazdasági társaság adataiként a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2021. október 4. hatállyal Andrási Tamást vezető tisztségviselőként jegyezze be a cégnyilvántartásba. A gyanúsítás szerint Andrási Tamás 2021. szeptember 30.-án nyilatkozó félként aláírta a szükséges dokumentumokat oly módon, hogy a gazdasági társasághoz fűződő jogait és kötelezettségeit a valóságban nem kívánta gyakorolni. „Andrási Tamás a benyújtott okiratokkal ellentétben nem szerzett tényleges irányítási és képviseleti jogot a gazdasági társaság felett, és a gazdasági társaság tényleges működtetésére vonatkozó szándéka sem volt“ - áll a jegyzőkönyveben, amely azt is tartalmazza, hogy az ügyben Vig Mór járt el ügyvédként és az okiratokat a Lánchíd-botrány főszereplője – tudva azok valótlan tartalmáról – 2021. október 1. napon benyújtotta az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálatához.

A gyanúsítás arra is kitért, hogy a cégbíróság a 2021. október 4. napon kelt végzésével a valótlan tartalmú nyilatkozatok és okiratok alapján bejegyezte a gazdasági társaság Andrási Tamás vezető tisztségviselői pozíciójára vonatkozó adatait a cégnyilvántartásba.

Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Fotó: MTI/Máté Krisztián)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekDPK

Hallgass a szívedre, az eszedre, a zsebedre, és hajrá!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Orbán olyan államférfi, amilyentől sajnos Európában már jó ideje elszoktunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu