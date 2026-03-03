Itt a fordulat Radnai Márk céges ügyében: gyanúsított lett az egyik hajléktalan stróman

Egy gyanúsítotti kihallgatás jegyzőkönyvének részletét tette közzé kedden a Facebook-oldalán Radnai Márk céges botránya ügyében Budai Gyula. Mielőtt ezt ismertetnénk, idézzük fel, mi történt eddig. Nem ez volt ugyanis az első alkalom, hogy a miniszteri biztos információkat hozott napvilágra a Tisza alelnökének céges ügyéről.

Radnai és Magyar - Fotó: Facebook

Százmilliók kerülhettek Radnai zsebébe

Budai eddigi közlései alapján Radnai Márk két hajléktalan stróman ügyvezetőt alkalmazott a Story Chef Kft. nevű korábbi cégénél és rendszeresen találkozott is velük, mégpedig nem is akárhol: a Lánchíd-botrány elhíresült exügyvédjének, Víg Mórnak az irodájában. Az ügyvédi iroda és a Story Chef székhelye is a Keleti Károly utca 48.-ban volt. A céges iratokat Víg Mór szerkesztette és adta be a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságára – hangsúlyozta Budai. Hozzátette azt is: a később átnevezett Story Chef Kasztel Attila (az egyik hajléktalan stróman - a szerk.) ügyvezetősége alatt több száz millió forint értékű fiktív számlát fogadott be egy bizonyos Punto Seguro Kft.-től, majd az így kifizetett pénzt készpénzben visszajuttatták Radnai Márknak. A Punto Segurot ugyanis eleve azért hozhatták létre, hogy a fiktív számlákon szereplő pénzt megszerezzék. A céget 2024-ben felszámolták 150 milliós NAV-tartozás miatt – derült ki a miniszteri biztos korábbi közléseiből.

A Tisza Párt alelnöke ellen vallott egy tanú

Radnai mindent tagadott, ám Budai Gyula egy tanúvallomás-részletet is közzétett, amely igazolta a Tisza Párt alelnökével kapcsolatos állításait. Többek között azt, hogy a két hajléktalan a Valmiera Plus Kft. eltüntetésében is segédkezett. A Story Chefet ugyanis menet közben Valmiera Plusra nevezték át.

A vallomás szerint a már említett Kasztel Attila Radnai Márkkal és a gyerekszínészként ismertté vált Spáh Dáviddal (ő Radnai mellett egy darabig szintén tulajdonos volt a Story Chef-ben) megjelent Vig Mór ügyvédi irodájában és közösen arról egyeztettek, Vig hogyan tudja majd segíteni a cég működését, majd eltüntetését fiktív alvállalkozói számlák kiállításával és „kreatív“ könyveléssel. Itt jött képbe a másik hajléktalan stróman, Andrási Tamás, aki átvette a Valmiera Plus ügyvezetését, majd a céget eladták egy Szlovákiában bejegyzett vállalatnak, a Rosenweld s.r.o.-nak. A vállalkozás ügyvezetője nem volt más, mint Kasztel Attila, ennek ellenére képviseletében a névlegesen megtett Andrási Tamás járt el. Mint a vallomásból kiderült, Andrásinak fogalma sem volt, hogy mit ír alá.