Súlyos összegeket tehetett zsebre hajléktalanok segítségével Radnai Márk, Budai Gyula feljelentést tett

Hajléktalan strómanok, fiktív számlák, készpénzben felvett sokmilliós tételek fémjelezhetik Radnai Márk Tisza-alelnök egyre gyűrűző céges botrányát, amely miatt Budai Gyula szerdán büntetőfeljelentést tett az adóhatóságnál. Az ügyben súlyos bűncselekmények vetődtek fel, ráadásul a szálak a Lánchíd-botrány kulcsfigurájáig, Vig Mórig vezetnek.

2026. 02. 18. 12:20
Költségvetési csalás, közokirat-hamisítás és más bűncselekmény miatt szerdán feljelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) Radnai Márk ellen Budai Gyula. A miniszteri biztos az elmúlt napokban több videóban is beszélt a Tisza Párt alelnökének céges botrányáról.

Hajléktalan ügyvezető

Budai feljelentésében leírta, hogy 2019-ben a Story Chef Kft. tagja és ügyvezetője Spáh Dávid és Radnai Márk volt. – Radnai a másfél millió forintos üzletrészét papíron ötszázezerért adta el egy bizonyos Cseh Renátónak, azaz fiktív üzletrész-átruházás történt – írta feljelentésében Budai Gyula, hozzátéve, hogy a cégiratok alapján 350 százalékos törzstőkét jegyeztek be Cseh nevére, amelyet vélhetően soha nem fizettek ki. Később Radnaiék volt cégének élére egy hajléktalan, K. Attila került – szerepel a feljelentésben.

Vagyonokat tehetett zsebre Radnai Márk

A hatóságnak átadott dokumentum szerint a Story Chef Kft. ezután százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján egy bizonyos Punto Seguro Kft. részére, amelynek ügyvezetője készpénzben fölvehette az összegeket, amiket a gyanú szerint visszajuttathatott Radnaiékhoz. Budai a hatóságnak azt is megemlítette, hogy a Punto Segurót feltehetően kizárólag erre a célra hozták létre, a cégnek ugyanis se az eset előtt, se utána nem volt más bevétele.

Rejtélyes taopénz

A Punto Seguro Kft.-t 2024-ben felszámolták, a cégadatok alapján az ügyvezető igazgatót öt évre eltiltották a cégvezetéstől, mert 145 millió forint NAV-tartozása volt és a vállalkozás a székhelyén nem volt található – tette hozzá a miniszteri biztos, aki az adóhatóságnak arra is utalást tett, hogy a Story Chefet 2020-ban átnevezték Valmiera Plus Kft.-re, aminek oka a cég eltüntetése és eltemetése volt, a cégadatok alapján ugyanis elmulasztotta a több mint tízmillió forint tao befizetését.

Lefizetett hajléktalan Vig Mór ügyvédi irodájában

A feljelentés szerint ezt követően újabb stróman ügyvezetőt választottak a Valmiera Plus élére A. Tamás személyében, aki szintén hajléktalan volt. Radnai Márk a hírek szerint százezer forintot adott A. Tamásnak a sok száz milliós számlagyár működtetésével gyanúsított, a Lánchíd-botrány egyik főszereplőjének tartott Vig Mór ügyvédi irodájában, hogy papíron legyen a cég ügyvezetője – írta Budai Gyula.

A feljelentés fontos része, hogy a Valmiera Plus Kft. székhelyhasználati szerződést kötött Vig Mór ügyvédi irodájával. A sajtóból és a cégadatokból megállapítható, hogy fiktív alvállalkozói számlákkal akarták megoldani a tartozások kifizetését, majd a Valmiera Plus Kft.-t egy későbbi szlovák cégbe, a Rosenweld s.r.o.-ba akarták eltüntetni – állította a miniszteri biztos, hangsúlyozva, hogy Story Chef Kft., a Valmiera Plus Kft., a Rosenweld s.r.o. cégek mind összefüggenek egymással és az a közös bennük, hogy Radnai Márk hajléktalan strómanokat, K. Attilát és A. Tamást tette ügyvezetői pozícióba.

Több bűncselekmény gyanúja is felmerül

Ráadásul – a feljelentés szerint – mindegyik szerződést Vig Mór budapesti ügyvédi irodájában íratták alá a strómanokkal, százezer forintért. Érdekes módon, a cégadatok szerint a Rosenweld s.r.o. ügyvezetését K. Attila látta el ekkor, ennek ellenére képviseletében a névlegesen megtett A. Tamás írt alá – nyomatékosította Budai Gyula, aki szerint ezekben az ügyekben fölmerül a közokirat-hamisítás, a fiktív üzletrész-átruházás és a költségvetési csalás bűncselekménye. A miniszteri biztos a feljelentéséhez bizonyítékokat is mellékelt.

A Magyar Nemzet elsőként írt Radnaiék céges botrányáról, annak részleteiről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak. Az ügyhöz kapcsolódó Vig Mór viselt dolgairól pedig ebből az írásunkból tudhatnak meg többet.

Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás: Facebook)

