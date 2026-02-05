tisza pártvig mórradnai márkMagyar Péter

Radnai Márk százmilliós visszaélés főszereplője lehet

Nyomoznak Radnai Márk tiszás alelnök egyik korábbi cégének kétes ügyletei miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. A hatóság háromszázmillió forint eltüntetése miatt vizsgálódik, Radnaiék súlyos bűncselekményeket követhettek el. Cikkünkben a gyanús pénzmozgások mellett bemutatjuk a Tisza alelnökének szerteágazó kapcsolatrendszerét is.

Munkatársunktól
2026. 02. 05. 5:47
Magyar Péter és Radnai Márk (Fotó: MTI/Máté Krisztián)
Story Chef Kft. – aligha mond sokat bárkinek is ez a cégnév, pedig könnyen meglehet, hogy komoly politikai vihar támad most a vállalkozás miatt. A társaságnál ugyanis a hatóság gyanúja szerint lába kélt nagyjából háromszázmillió forintnak, a körülmények tisztázásáért már nyomozás is indult. A vállalkozást pedig részben nem más alapította, mint Radnai Márk, a Tisza jelenlegi alelnöke, akivel kapcsolatban akár a hűtlen kezelés is felmerülhet. De ne szaladjunk előre, lássuk a részleteket!

Radnai, a csonttörő

Mielőtt rátérnénk a céges ügyre, tegyünk egy kis kitérőt, és elevenítsük fel Radnai Márk életútjának egy részét. A Tisza mai alelnöke – akinek apja, Radnai László, volt SZDSZ-es médiatanácsadóként vett részt a Jobbik balra tolásában – 2012-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen színművész szakon, majd színházrendező szakra is beiratkozott, amit nem fejezett be. Ezzel együtt Radnai rendezhetett, de a botrány gyorsan megtalálta. 2015-ben az Átriumban vitte színpadra a Closer című darabot, ami finoman szólva sem váltott ki egyöntetű elismerést. – Ha már egy fiatal rendező valamely populáris divatdarab utánjátszásával akar feltűnni – ami sokat elmond az ambíciójáról –, elvárható lenne tőle a minimális eredetiségre való törekvés. Valamit oda kellene képzelnie az Átrium színpadára. Mindenekelőtt egy térkompozíciót. A tervező Cseh Renátó fehér ajtósora, homlokzati vetítésekkel kiegészítve erre alkalmatlan – írta sok más mellett 2015 májusában az Élet és irodalom hasábjain Koltai Tamás. Radnai nem maradt adósa, magánüzenetben közölte vele, hogy ha még egyszer meglátja bármelyik előadása közelében, egyesével töri el minden ujját. Radnai akkor interjút adott egy másik újságnak, ám a cikk közléséhez utóbb nem járult hozzá. Itt is üzent, telefonon: ha az újságírónő le meri adni a cikket, eltöri a kezét.

Ez a botrány akkor is szóba került, amikor 2024 júliusában Magyar Péter alelnökké léptette elő Radnait a Tiszában. Magyar akkor azt állította, hogy a dolgok nem is úgy történtek, Radnait 2015-ben „ki akarták nyírni”, és egyébként is kiállt mellette a filmes és színházi szakma. Ezt ugyanakkor egy Telex-cikk erősen árnyalta, jelezve, hogy igencsak arrogánsnak írták le Radnait azok, akik akkoriban együtt dolgoztak vele. Radnai egyébként nem is maradt színházközelben, a televíziózás felé fordult: sorozatokat rendezett és néhány szerepet is elvállalt. Az RTL-en például konkrétan megbukott.

Radnai, a vállalkozó

Így jutottunk el 2019 októberéhez, amikor Radnai Márk egy filmes társával – a Família Kft.-ben gyerekszínészként ismertséget szerző Spáh Dáviddal – megalapította a Story Chef Kft.-t. A nyilvános cégadatokból kiderül, hogy az alkotótevékenységre létrehozott vállalkozás ténylegesen mindössze egy évig működött. A Tisza Párt mostani alelnöke mintegy fél év után, 2020 tavaszán hivatalosan távozott a cégből, és tulajdonrészét Cseh Renátó vette át – az a díszlettervező, akinek fehér ajtósorával a kritikus 2015-ben nemigen volt megelégedve. Pár hónappal később egyébként Spáh Dávid is vette a kalapját és átadta tulajdonrészét másoknak.

310 millió forint

A személyek után forduljunk rá a 2020-as pénzmozgásokra – úgy tudjuk, a hatóság is ezt tette. Az adatok ugyanis azt mutatják, hogy abban az évben a vállalkozásnak közel 310 millió forint árbevétele keletkezett, de elszámoltak 312 millió ráfordítást is, végül a cég több mint négymilliós veszteséggel zárt.

S hogy mi történhetett? Információnk szerint 2020-ban a Story Chef Kft. százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján a Punto Seguro Kft. részére, amelynek ügyvezetője készpénzben fölvette az összegeket és a pénzt a gyanú szerint visszajuttathatta Radnaiékhoz. A Punto Seguro Kft.-t feltehetően kizárólag erre a célra hozták létre az érintettek, a cégnek ugyanis se az eset előtt, se azt követően nem volt más bevétele. A kft. mögött álló személy is tipikus strómannak tűnik. A Punto Segurot azóta felszámolták.

Radnai nem engedte el a céget

A Story Chefet 2020 decemberében átnevezték Valmiera Plus Kft.-re, és ezzel egy időben el is adták egy Szlovákiában bejegyzett vállalatnak, a Rosenweld s.r.o.-nak. Ezzel ugyanakkor a furcsaságok sora még nem ért véget. A szlovák cég kézbesítési megbízottja ugyanis a Rózsadomb aljára, a Keleti Károly utcában bejegyzett Büro Cégkezelő Kft. lett. Erre a szálra még később visszatérünk, a Büro szerepvállalása ugyanis hihetetlen összekapcsolódásról rántja le a leplet.

Ezen a ponton azonban még fontosabb Radnai viselkedése: egy forrásunk szerint annak ellenére, hogy papíron 2020 áprilisában kiszállt a cégből, a Tisza Párt mai alelnöke valamiért aktívan részt vett a vállalkozás elfektetésében. Úgy tudjuk, hogy például még 2021 szeptemberében is ő fizette ki azt a hajléktalan férfit, aki a vállalkozás új stróman-ügyvezetője lett. Ezen felül Radnai Márk volt az, aki a korábbi tulajdonosi kör részéről mindvégig koordinálta a cég eltüntetésének folyamatát.

A cégtemető sem akárkié

Összefoglalva tehát: Radnai és társa megalapított egy céget 2019 őszén, amelyből azonban nem sokkal később 2020 tavaszán, illetve nyarán mégis kiszálltak. Ebben az évben a vállalkozás háromszázmillió forintos árbevételt produkált, de így is veszteséges lett. Legalábbis papíron, a cégbe beszámlázó másik kft. ügyvezetője ugyanis fölvette azt a hatalmas, százmilliós összeget, amit a Tisza Párt mai alelnökének cégéből nekik kifizettek. Radnai Márk pedig még a vállalkozásból való távozása után is részt vett a ténylegesen csak rövid ideig működő társaság eltemetése körüli folyamatban.

És ha már temetés. Mint említettük, Radnaiék vállalkozása lényegében a Keleti Károly utcában található Büro Cégkezelő Kft. közreműködésével lehelte ki lelkét, a társaságot ugyanis azóta törölték. A Büro név ugyanakkor ismerős lehet, azoknak mindenképpen, akik figyelmesen követték a Magyar Nemzet Lánchíd-botrányról szóló cikkeit. A Büro, amely lényegében cégtemetőként is működött, ugyanis nem máshoz, mint ahhoz a Vig Mór exügyvédhez köthető, aki kulcsfigurája a Lánchíd-botránynak.

Kísérteties hasonlóság

A Büroról megírtuk, hogy olyan üzlethelyiségben működik, amely a Vig-családé, a vállalkozást Vig Mór egyik üzlettársa vezette, és az exügyvéd több vállalkozása is itt parkolt.

A Lánchíd-botrány kapcsolatos cikkeben pedig azt írtuk meg, hogy amikor 2019 őszén Karácsony Gergely főpolgármesterré választásával a baloldal átvette Budapest irányítását, új közbeszerzést írtak ki a Lánchíd felújítására. Ismét az A-Híd Zrt. lett a győztes, de ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyert. Később kiderült, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd több részletben 1,4 milliárd forintot utalt Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből továbbítottak kilencszázmilliót az exügyvéd magánszámlájára, és ügyvédi letéti számlájára, amit készpénzben fel is vettek. Egy levél szerint Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott összegekkel, és a hídpénzből kerülhetett a fővárosi baloldalhoz is.

Mint az látható, a két eset – Radniaék céges ügye és a Lánchíd-botrány – a róluk eddig tudható vagy általunk kiderített részletek alapján kifejezetten hasonlítanak egymásra.

