A Jobbik minden erőforrásával támogatja Magyar Péter kampányát

Radnai Márk vállalkozásai jelentős szerepet játszhatnak Magyar Péter finanszírozásában. Látható cége a Roger Capital Kft., melynek fő tulajdonosa az a Salusinszky család, melynek István nevű tagja a kommunista időkben a Magyar Külkereskedelmi Bank vezérigazgatója volt.

A Jobbik kommunikációs vezetője is Magyart szolgálja

A közösségi média hatékony felhasználása döntő szerepet játszott Magyar felfuttatásában, így hát a Jobbik kommunikációs igazgatót rendelt mellé. A Magyar Jelen szerint Kiss Zoltán Imre „kétségkívül rátermett fiatalember”, aki a nem túl fiatal jobbikosok közül mindig is kitűnt a közösségimédia-platformok ismeretével. Azt is érdemes tudni róla, hogy öt évvel ezelőtt a nagy baloldali összeborulás jelöltjeként, Gyurcsány Ferenccel és a Momentummal a háta mögött már próbálkozott a politikával, igaz mindössze 201 szavazatot sikerült összegyűjtenie.

Aztán mint fiatal káder kinőtte magát a Jobbikban, mindenekelőtt a közösségi médiában bizonyított, egyre inkább kommunikációs főnökként segítette Gyöngyösi Mártont, aki egyik napról a másikra átirányította a segítséget kérő Magyar Péterhez.

A Magyar Jelen kitért arra is, hogy már a „politikai cirkusz” megindulásától Kiss Zoltán Imre kezelte Magyar Péter Facebook-oldalát. Árnyékként követte, folyamatosan videózta, a videókat megvágta, a posztokat kirakta, időzítette, a kommenteket moderálta, szűrte, manipulálta.

A biztonsági szervezet parancsnoka, Kiss Zoltán Imre

Magyar Péter már Kiss Zoltán Imrével együtt ment az ügyészségre is, az élő közvetítésben jól látszott, hogy az autóban ő forgatta a teátrális érkezés felvezető anyagát. Az ügyészségre való bevonuláskor Magyar közeléből el nem mozdulva, egy lépés távolságból filmezett mindent.

Ekkor még látványosan álcázni próbálta magát, nehogy felismerjék. Fekete maszkban követte Magyart.

A háttérben, egy közeli utcában már ekkor ő irányította Magyar Péter nehézsúlyú bodyguardokból álló testőrségét, az alvilág köreiben is jól ismert nehézfiúkat. A fotókon jól látszik, amint az ügyészég előtt várakozva eligazítást tart nekik. Itt már le merte venni magáról a maszkot.

Kiss Zoltán Imre felügyelte március 26-án már az első pesti demonstrációt is. Itt éppen a hangosítást ellenőrzi. Még ekkor is próbálta álcázni magát, továbbra is nagyon félt a lebukástól. Nemcsak maszkot, egy kalapot is felvett. Miután így is többen felismerték, a Kossuth téri nagygyűlésen már nem álcázta magát. Látványosan szervezett, irányított, dirigált.

Rendszeresen tájékoztatják Gyöngyösi Mártont

Azóta is folyamatosan kezeli, moderálja Magyar Péter közösségimédia-felületeit, de ha kell, táskát cipel, Nagy Ervint is kiszolgálja. Mindig „bekálbelezve” irányítja a teljes kampánystábot. A lap információi szerint Kiss Zoltán Imre közben folyamatosan tájékoztatja Gyöngyösi Mártont a Jobbik elnökét.

A legalább húsz emberből álló testőrség irányítása is a jobbikos igazgató dolga. Fotósok rögzítették, amikor például Debrecenben eligazította Magyar Péter alvilági körökben is jól ismert embereit.

Az operatív tiszt és főrendező szerepet szemmel láthatóan előre elkészített, gondosan egyeztetett parancsok, utasítások, tervek alapján látja el. A Magyar Jelennek megszólaló stábtagok szerint Kis Zoltán Imre stílusa ugyanolyan arrogáns, kioktató, mint Magyar Péteré. Bárkin átgázol, nem tűr ellentmondás. Sokakat megalázott már, nem szeretik, a háta mögött kibeszélik.

Mindezek alapján kijelenthető, hogy Magyar Péter háttéremberi között nemcsak a Jobbik árulói, hanem a rendszereken és pártokon átívelő kommunista hálózat bizonyos tagjai is megtalálhatók.

Borítókép: A Jobbik minden erőforrásával támogatja Magyar Péter kampányát (Forrás: Képernyőkép/Videa.hu)