Újabb perrel fenyegetőzik az olasz baloldal a Meloni-kormány ellen

Megszállottan támadja a baloldal a Giorgia Meloni vezette kormányt, a közel-keleti konfliktusért is a jobbközép kabinetet számoltatnák el. A Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége párt vezetői, Angelo Bonelli és Nicola Fratoianni a képviselőházban sajtókonferencián jelentette be, hogy kivizsgálást kezdeményeznek az olasz kormány ellen a Nemzetközi Büntetőbíróságon. Azzal vádolják a kormányfőt és minisztereit, hogy „bűnrészesek a Gázában elkövetett népirtásban”.
A sajtókonferencián elmondták: nem akarják, hogy Olaszország bűnrészes legyen, azt szeretnénk, ha a kormány párbeszédet folytatna. Utaltak arra is, hogy korábban azt kérték, hogy Meloni vonja vissza az Izraellel kötött megállapodásokat, de a kormányfő még a szankciókat sem támogatta. A baloldali pártok azt állítják, hogy az Olaszországgal kötött katonai együttműködési megállapodás erősebbé teszi Netanjahu kormányát a Gáza elleni harcban. A kereskedelmi megállapodások pedig erősítik és segítik az izraeli hadiipart. Arról azonban nem ejtenek szót, hogy Izrael a Hamász terroristái ellen harcol Gázában. Giorgia Melonit tehát azért számoltatnák el a Nemzetközi Büntetőbíróságon, mert nem szakított meg mindenfajta kapcsolatot Izraellel.
Ugyanezek a baloldali politikusok a közelmúltban arra kérték Brüsszelt, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást Olaszország ellen.
Giorgia Meloni három pontban válaszolt a támadásokra.
Elmondta, hogy amikor a baloldal nem tud a választásokon győzni, akkor külföldről kér segítséget, nem törődik az ország jó hírnevével és végső elkeseredésében jogi úton próbálja meg ellehetetleníteni a kormányt.
Az eset főleg azért ellentmondásos, mert az igazságszolgáltatást követelő párt az, aki kiszabadította Ilaria Salist a budapesti börtönből és az európai parlament képviselői közé ültette annak ellenére, hogy az aktivista társaival együtt ártatlan járókelőket vert meg brutálisan a budapesti utcákon. Az Olasz Testvérek párt leleplezte, hogy a baloldal kettős mércét alkalmaz.
A bíróságra vinné a Meloni-kormányt, miközben Salist az európai intézményekbe juttatták és még ők beszélnek az ország jó hírének megrontásáról
– jegyezte be a párt az X-en.
Borítókép: Giorgia Meloni (Fotó: AFP)