Giorgia MeloniOlaszországbaloldal

Újabb perrel fenyegetőzik az olasz baloldal a Meloni-kormány ellen

Giorgio Melonit küldené a Nemzetközi Büntetőbíróságra az Ilaria Salis szélsőbaloldali aktivistát is szárnyai alá vevő párt. A baloldal a közel-keleti krízis miatt vinné bíróság elé a kormányt, bűnrészességgel vádolják a kormányfőt és minisztereit. Meloni szerint a baloldal azért viszi a bíróságra, mert nem tudják legyőzni őket a választásokon.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 08. 08. 13:50
Fotó: TIZIANA FABI Forrás: AFP
Megszállottan támadja a baloldal a Giorgia Meloni vezette kormányt, a közel-keleti konfliktusért is a jobbközép kabinetet számoltatnák el. A Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége párt vezetői, Angelo Bonelli és Nicola Fratoianni a képviselőházban sajtókonferencián jelentette be, hogy kivizsgálást kezdeményeznek az olasz kormány ellen a Nemzetközi Büntetőbíróságon. Azzal vádolják a kormányfőt és minisztereit, hogy „bűnrészesek a Gázában elkövetett népirtásban”. 

Meloni szerint a baloldal azért viszi a bíróságra, mert nem tudják legyőzni őket a választásokon
(Fotó: AFP)

A sajtókonferencián elmondták: nem akarják, hogy Olaszország bűnrészes legyen, azt szeretnénk, ha a kormány párbeszédet folytatna. Utaltak arra is, hogy korábban azt kérték, hogy Meloni vonja vissza az Izraellel kötött megállapodásokat, de a kormányfő még a szankciókat sem támogatta. A baloldali pártok azt állítják, hogy az Olaszországgal kötött katonai együttműködési megállapodás erősebbé teszi Netanjahu kormányát a Gáza elleni harcban. A kereskedelmi megállapodások pedig erősítik és segítik az izraeli hadiipart. Arról azonban nem ejtenek szót, hogy Izrael a Hamász terroristái ellen harcol Gázában. Giorgia Melonit tehát azért számoltatnák el a Nemzetközi Büntetőbíróságon, mert nem szakított meg mindenfajta kapcsolatot Izraellel. 

Ugyanezek a baloldali politikusok a közelmúltban arra kérték Brüsszelt, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást Olaszország ellen. 

Giorgia Meloni három pontban válaszolt a támadásokra. 

Elmondta, hogy amikor a baloldal nem tud a választásokon győzni, akkor külföldről kér segítséget, nem törődik az ország jó hírnevével és végső elkeseredésében jogi úton próbálja meg ellehetetleníteni a kormányt. 

Az eset főleg azért ellentmondásos, mert az igazságszolgáltatást követelő párt az, aki kiszabadította Ilaria Salist a budapesti börtönből és az európai parlament képviselői közé ültette annak ellenére, hogy az aktivista társaival együtt ártatlan járókelőket vert meg brutálisan a budapesti utcákon. Az Olasz Testvérek párt leleplezte, hogy a baloldal kettős mércét alkalmaz. 

A bíróságra vinné a Meloni-kormányt, miközben Salist az európai intézményekbe juttatták és még ők beszélnek az ország jó hírének megrontásáról 

– jegyezte be a párt az X-en.

Borítókép: Giorgia Meloni (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

