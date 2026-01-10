Botka EndreFerencvárosHonvédátigazolásSerie A

Újabb magyar válogatott játékos hagyja ott a Fradit

Meglehetősen nagy a mozgás a Fradi csapatában, ráadásul Varga Barnabás távozása és Tóth Alex esetleges eligazolását követően egy újabb magyar válogatott is távozhat a zöld-fehérektől. Botka Endre jóval több játéklehetőségre vágyik, így nem csoda, ha már télen távozna a klubtól. Sajtóhírek szerint vannak külföldi ajánlatai, ugyanakkor az sem kizárt, hogy visszatér az NB I-es tagságért harcoló Honvédba.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 9:55
A harmincszoros magyar válogatott Botka Endre akár a Serie A-ban is folytathatja a pályafutását
A harmincszoros magyar válogatott Botka Endre akár a Serie A-ban is folytathatja a pályafutását Forrás: fradi.hu
A Fradi csütörtök óta Spanyolországban edzőtáborozik, ám Varga Barnabás athéni szerződésének lecsengését követően újra meg újra érkeznek a hírek a zöld-fehérek háza tájáról, hogy ki mehet már a télen, illetve ki jöhet a csapat erősítése céljából. A legtöbb esetben Tóth Alex neve merül fel, akit gőzerővel szeretne a Lazio megszerezni , ám a spanyol edzőtáborba elutazó Botka Endre neve is egyre többször hangzik el a távozó játékosokkal kapcsolatban. A 31 éves hátvéd szerződése a nyáron lejár, így ha a Ferencváros még pénzt akar kapni érte, akkor a téli átigazolási szezonban kell, hogy értékesítse játékosát, aki a jelenlegi idényben bizony nem sok sót evett meg a klubnál.

Botka Endre a télen távozhat a Fradiból
Botka Endre a télen távozhat a Fradiból     Fotó: Fradi.hu

Botka Endre külföldről is kapott ajánlatot, de volt klubja is szóba kerül vele kapcsolatban

A zöld-fehérek védője egy ideje nem tartotik a nélkülözhetetlen játékosok közé a Fradinál, hiszen az előző bajnokság tavaszi hónapjaiban kölcsönben szerepelt a végül kieső kecskemét gárdájánál, míg a nyári visszatérését követően a jelenlegi idényben mindössze három bajnokin lépett pályára, míg az Európa-liga keretből is kimaradt, igaz, két BL-selejtezős párharcban – a Ludogorec és a Qarabag ellen – a kispadig legalább eljutott.

Botka Endre eredményei

  • magyar bajnoki cím: Ferencváros (5), Honvéd (1)
  • Magyar Kupa-győzelem: Ferencváros (2017, 2022)
  • 30-szoros válogatott, részt vett a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon
  • szerepelt a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencialiga főtábláján
  • jelenlegi értéke: négyszázezer euró

Botka mellőzésében az is szerepet játszott, hogy ősszel kisebb sérüléssel bajlódott. Egy biztos, mostanra tökéletesen felépült, és szeretné bizonyítani, hibát követ el a Fradi, hogy nem ad lehetőséget a számára.

A Csakfoci információi szerint azonban nem kell sokáig az oldalvonal mellett, netán a lelátón sínylődnie, ugyanis több helyről is érdeklődtek a 31 éves védő iránt. Botka ráadásul tárgyalhat is a jövőjéről – ugyanúgy, mint a 33 éves szerb csatár, Alekszandar Pesics –, hiszen nyáron lejár a szerződése. Nagy szó lenne, ha összejönne számára a Serie A, hiszen a hírek szerint onnan is megkeresték, illetve az olasz másodosztály is bőven előrelépést jelentene a számára a mostani helyzetében. És ott van a képben a nevelőegyesülete, a Honvéd is, amely az NB II éllovasaként végre szeretne visszakerülni a legjobbak közé. Ebben pedig állítólag számítana Botkára is, igaz, konkrét ajánlattal még nem keresték meg a Fradit. 

Botka győztes gólja a Paks ellen:

