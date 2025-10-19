Két hírmondó maradt az FTC BL-csapatából, azóta van, aki vissza is vonult

Ma, azaz október 19-én, vasárnap az NB I legnagyobb presztízsű rangadóján, az Újpest FC vendégeként lép pályára a magyar bajnokcsapat. Az FTC öt éve ilyenkor is nagy mérkőzésre, méghozzá BL-meccsre készült, 2020. október 20-án ugyanis az FC Barcelona stadionjában vendégszerepelt a Bajnokok Ligája 20/21-es csoportkörének nyitányán.

Eldar Civic (balra) Lionel Messi ellen – Barcelonában kezdődött meg az FTC 2020-as Bajnokok Ligája-szereplése (Fotó: AFP/Lluis Gene)

Ilyen út vezetett az FTC-nek a BL-főtáblára

Az akkori BL-idény a koronavírus-világjárvány megjelenése miatt a szokásosnál később kezdődött. Tavasszal világszerte leálltak a bajnokságok, az NB I küzdelmei is a megszokottnál tovább elhúzódtak. Ez hatással volt az új évad megkezdésére is.

A pandémia miatt a következő selejtezősorozatban nézők nélkül rendezték meg a meccseket, az oda-vissza vágós formátum helyett pedig egymeccses párharcokat játszottak a csapatok. A Ferencváros akkoriban még a kvalifikáció első fordulójából indult, és a svéd Djurgardens 2-0-s hazai legyőzésével kezdett augusztusban.

A folytatásban két komoly skalpot is begyűjtött a magyar bajnok, hiszen előbb Skóciában a Celtic, majd Budapesten a Dinamo Zagreb ellen is nyerni tudott. Így érkezett meg a selejtező rájátszásába, ahol a norvég Molde otthonában elért 3-3 után a budapesti 0-0 azt jelentette, hogy az akkor még érvényben lévő idegenben szerzett gólos szabálynak köszönhetően a Fradi 1995 után másodjára is kvalifikálta magát a BL főtáblájára.

A sikeredző Rebrov azóta ukrán kapitány

A csoportkör menetrendjének sorsolásán alaposan belehúzott a Ferencváros, amely a Juventus, a Barcelona és a Dinamo Kijev csapatát kapta ellenfeléül, ráadásul úgy alakult, hogy az első összecsapást a katalánok világhírű otthonában, a Camp Nouban vívhatta. A meccsnapot megelőző esti edzésen nem is nagyon volt olyan Fradi-futballista vagy stábtag, aki ne kért volna fotót a legendás arénával a háttérben…

Másnap, a meccsen Ferencváros 5-1-re kikapott a Lionel Messi-vezette Barcától, ennek ellenére sem sült fel, még 0-0-nál például Tomac Nguen révén hatalmas, ám utóbb érvénytelenített gólt szerzett, Isael pedig kapufát lőtt. Így állt fel az azon a meccsen fehér-aranyban pályára lépett zöld-fehér gárda: Dibusz – Botka (Lovrencsics G., 77.), Blazic, Kovacevic, Civic (Heister 63.) – Haratin, Sigér, Laidouni (Somália, 63.) – Isael, Zubkov (Mak, 71.) – Tokmac (F. Boli, 71.).