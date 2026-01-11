Holokauszthasonlattal okozott botrányt a PL-legenda, majd a tudatlanságára fogta

Shay Given hosszú éveken át a Premier League egyik meghatározó kapusa volt, 451 meccsen védett az angol élvonalban, kétszer is bekerült a bajnokság idénybeli álomcsapatába (2002, 2006), pályafutása jelentős részét a Newcastle United kapujában töltötte, de a Manchester City színeiben FA-kupát is nyert 2011-ben. Given most szakértőként került nagyon kínos helyzetbe, miután a BBC műsorában botrányt kavaró holokauszthasonlattal állt elő.

Shay Given bocsánatot kért, miután holokauszthasonlattal állt elő a Celtic edzőjének kirúgása kapcsán (Fotó: MI News/NurPhoto)

A 134-szeres ír válogatott kapust arról kérdezték, hogy mit gondol Wilfried Nancy menesztéséről a skót Celtic éléről, mindössze 33 nap és nyolc mérkőzés után. Given erre azt mondta, hogy az elejétől a végéig borzalmas volt az edző glasgow-i ténykedése, majd egy érzéketlen hasonlattal élve „abszolút holokausztnak” nevezte Nancy munkáját a Celticnél.

Így magyarázkodott Shay Given a holokauszthasonlat miatt

Miután nagy botrány lett Given szavaiból, az egykori legendás kapus bocsánatot kért. Az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy olyan szót használt, amelynek jelentését „nem értette teljes mértékben, és amelyet biztosan soha többé nem fog használni”.

Hozzátette:

Mindannyiunk tudásában vannak hiányosságok, és remélem, ezt az esetet lehetőségként használhatom arra, hogy a jövőben jobban képezzem magam.

– Őszintén megrendültem, és elnézést kérek mindenkitől, akit megsértettem, továbbá a műsorért kapott díjazásomat a Holocaust Educational Trustnek adományozom – tette hozzá Given.

A BBC műsorvezetője, Jason Mohammad, még az adásban bocsánatot kért az elhangzott nem megfelelő nyelvezetért.

A francia Nancyt múlt héten menesztették, miután a Celtic 3-1-re kikapott a Rangerstől, és ez már a hatodik veresége volt az edzőnek mindössze nyolc mérkőzésen. A 33 napos időszaka a Celtic élén a legrövidebb edzői korszak volt a klub történetében.

Robbie Keane mellett az ír futball nagy legendája

Shay Given pályafutása egybeesett honfitársa, a Ferencváros vezetőedzőjéével, akit egyébként Nancy kinevezése előtt sajtóhírekben összeboronáltak a Celtickel. De Robbie Keane maradt a Fradi élén, amellyel nemrég szerződést is hosszabbított.