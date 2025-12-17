Több csapattal is összeboronálták Robbie Keane-t, most eldőlt a jövője

Sokan ír szövetségi kapitányként látták már Robbie Keane-t, de miután hazája válogatottja a mieink kárára kijutott a vb pótselejtezőjére, nincs edzőkérdés a szigetországban. Ezután arról szóltak a pletykák, hogy a Ferencváros vezetőedzője visszatérhet korábbi klubjához, és a Celtic egykori játékosa a csapat menedzsere lesz. Alig egy hete történt, hogy Keane elutasította ezeket a pletykákat:

Robbie Keane-ben megbíznak a Ferencvárosnál Fotó: fradi.hu

– A futballban soha nem lehet sohát mondani, de csak a jelenre szabad koncentrálni, mert ha nem így tesz valaki, akkor kikap és elveszti az állását – figyelmeztetett. – Nagyon boldog vagyok itt, nagyszerű csapatom van, nagyon sikeres szezon van mögöttünk, bajnoki címmel, európai kupaszerepléssel. Sir Alex Ferguson sok mindent mesélt nekem, jó tanácsokkal látott el, például azzal, ne csak az eredményekre figyeljek, hanem nézzem meg azt is, milyen emberek vesznek körül egy klubnál, márpedig itt az elnökig és a sportigazgatóig bezárólag csupa nagyszerű ember van. Nem szeretnék a továbbiakban spekulációkkal foglalkozni.

A Ferencváros hosszabbított Robbie Keane-nel

Nos, mostantól valószínűleg nem is kell, ugyanis a Ferencváros szerdán bejelentette, hogy szerződést hosszabbított az ír szakemberrel, akit 2025 januárjában nevezett ki a posztra, az Egyesült Államokba távozott Pascal Jansen helyére. Keane azóta bajnoki címet nyert a gárdával, és bár a Bajnokok Ligájába nem jutott be a Fradi, az Európa-ligában a várakozásokon felül teljesít, hat forduló után veretlen, négy győzelemmel és két döntetlennel, ennek köszönhetően a hatodik hely illeti meg.

– Ez valami olyasmi, amit szeretek csinálni, mert élvezem az itteni munkát, jó ide tartozni. Kiválóak a szurkolóink, a stábom, örülök, hogy folytatódik ez az utazás. Remek a kapcsolatom a klub elnökével, ahogy mindenkivel a Fradinál. Természetesen jó munkát kell végeznünk, őszintén szólva, ezzel azt hiszem, nincs gond – fogalmazott a szerződéshosszabbítása kapcsán Robbie Keane.