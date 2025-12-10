Rendkívüli

Kemény kérdések jöttek elő, Robbie Keane mégis csak nevetgélt a sajtótájékoztatón

Kellemetlen kérdések is szóba kerültek, az FTC edzője azonban jó kedvében volt, nem hogy állta a sarat, többször nevetgélve felelt. Robbie Keane a Ferencváros–Glasgow Rangers Európa-liga mérkőzés előtt elismerte, előnyt jelent neki, hogy Stephen Glass személyében skót segítője van. A Fradi ír edzője cáfolta a Celtickel kapcsolatos pletykákat, s Sir Alex Ferguson tanácsát megfogadva elmondta, miért érzi jól magát a magyar csapatnál.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 15:26
Robbie Keane vezérletével a Fradi menetel az Európa-ligában Fotó: Molnár Ádám Forrás: Fradi.hu
A pikáns helyzet, miszerint a magyar válogatottnak éppen Írország okozta a vesztét a világbajnoki selejtezőben, még ma is foglalkoztatja a szigetországi sajtót. Egy skót újságíró legalábbis rögtön, első kérdésként arra akart választ kapni Robbie Keane-től a Ferencváros–Glasgow Rangers Európa-liga-mérkőzést megelőző szerdai sajtótájékoztatón, hogyan élte meg a sorsdöntő találkozót.

Robbie Keane őszinte válaszokat adott a Rangersről, a Celticről, az FTC-ről a csütörtöki Európa-liga-mérkőzés előtt
Robbie Keane őszinte válaszokat adott a Rangersről, a Celticről, az FTC-ről a csütörtöki Európa-liga-mérkőzés előtt (Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU)

– Odahaza a fiaimmal néztem a meccset – ismételte meg a már ismert választ Robbie Keane, ami tételesen igaz, ennél azért több történt, Robbie Keane egy ír kocsmában személyesen vezényelte az ünneplést az ír szurkolóknak.

– Ott boldogság volt, itt kevésbé. A magyar játékosok számára nehéz volt, mert ritkán jön ilyen lehetőség, bár Tóth Alex csak 20 éves, és csak idő kérdése, hogy egy vb-n játsszon – próbált Tóth Alexre hivatkozva kibújni a kínos kérdés alól. Ma már persze ez csupán történelem.

Egykori Celtic-játékosként a Rangers ellen

Közismert, hogy játékosként Robbie Keane a Celticben, a Rangers ősi ellenfelénél, sőt ellenségénél is futballozott. A skót újságírók azt sem mulasztották el megkérdezni, egykori Celtic-játékosként a szokásosnál is édesebb lenne-e a Rangers elleni esetleges győzelem?

– Miért lenne még édesebb? Eddig is nagyon jó meccseket játszottunk az Európa-ligában, nehéz ellenfelekkel szemben, nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Tény, hogy egy győzelem nagy lépést jelentene a továbbjutás felé, de a Rangers jó csapat, amelyiknek most egy lökést adhatott az új edző érkezése. Minden meccset meg akarok nyerni, ilyen a természetem, szóval holnap is nyerni akarunk – válaszolta Keane, hozzátéve, a Rangers új edzője, a német Danny Röhl új lendületet adott a csapatnak.

Röhl érkezése előtt kevés Rangers-meccset néztem, ő nyilván megváltoztatott néhány dolgot, helyreállította a rendet. A csapat azóta négy-öt meccse veretlen a bajnokságban és negyedikek a tabellán.

 

Cáfolta a pletykát, Sir Alex Fergusonra hivatkozva dicsérte a Fradit

– A fociban soha nem lehet sohát mondani, de csak a jelenre szabad koncentrálni, mert ha nem így tesz valaki, akkor kikap és elveszti az állását – monda általánosságban Robbie Keane, aztán inkább azt ecsetelte, miért szeret a Ferencvárosnál dolgozni, s még Sir Alex Ferguson tanácsára is utalt.

– Nagyon boldog vagyok itt, nagyszerű csapatom van, nagyon sikeres szezon van mögöttünk, bajnoki címmel, európai kupaszerepléssel.

Sir Alex Ferguson sok mindent mesélt nekem, jó tanácsokkal látott el, például azzal, ne csak az eredményekre figyeljek, hanem nézzem meg azt is, milyen emberek vesznek körül egy klubnál, márpedig itt az elnökig és a sportigazgatóig bezárólag csupa nagyszerű ember van

– mondta Keane, majd hozzátette:

Nem szeretnék a továbbiakban spekulációkkal foglalkozni.

Skót segítője sokat segít Robbie Keane-nek

Érdekes helyzet, hogy a nyár óta – amikor Rory Delap távozott – egy skót szakember, Stephen Glass Robbie első számú segítője. 

– Stephen Glasszal ugyanaz a menedzserünk, így követtem a munkáját. Már akartunk együtt dolgozni korábban, de nem volt jó az időzítés. Most Rory távozása után ez összejött. Nagyon jó edző, kiegészít engem, talán nyugodtabb, mint én és a pályán kívül is remek ember. Bízom benne, hogy sokáig dolgozunk együtt. Hogyne segítene, hogy ismeri a skót bajnokságot, sokat videóztunk közösen – felelte Robbie Keane.

A Fradi edzője tehát felkészülten várja a Rangers elleni találkozót. Az újabb sikerrel végleg bebiztosíthatná a Fradi továbbjutását.

 

