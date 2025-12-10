Kemény kérdések jöttek elő, Robbie Keane mégis csak nevetgélt a sajtótájékoztatón

A pikáns helyzet, miszerint a magyar válogatottnak éppen Írország okozta a vesztét a világbajnoki selejtezőben, még ma is foglalkoztatja a szigetországi sajtót. Egy skót újságíró legalábbis rögtön, első kérdésként arra akart választ kapni Robbie Keane-től a Ferencváros–Glasgow Rangers Európa-liga-mérkőzést megelőző szerdai sajtótájékoztatón, hogyan élte meg a sorsdöntő találkozót.

Robbie Keane őszinte válaszokat adott a Rangersről, a Celticről, az FTC-ről a csütörtöki Európa-liga-mérkőzés előtt (Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU)

– Odahaza a fiaimmal néztem a meccset – ismételte meg a már ismert választ Robbie Keane, ami tételesen igaz, ennél azért több történt, Robbie Keane egy ír kocsmában személyesen vezényelte az ünneplést az ír szurkolóknak.

– Ott boldogság volt, itt kevésbé. A magyar játékosok számára nehéz volt, mert ritkán jön ilyen lehetőség, bár Tóth Alex csak 20 éves, és csak idő kérdése, hogy egy vb-n játsszon – próbált Tóth Alexre hivatkozva kibújni a kínos kérdés alól. Ma már persze ez csupán történelem.

Egykori Celtic-játékosként a Rangers ellen

Közismert, hogy játékosként Robbie Keane a Celticben, a Rangers ősi ellenfelénél, sőt ellenségénél is futballozott. A skót újságírók azt sem mulasztották el megkérdezni, egykori Celtic-játékosként a szokásosnál is édesebb lenne-e a Rangers elleni esetleges győzelem?

– Miért lenne még édesebb? Eddig is nagyon jó meccseket játszottunk az Európa-ligában, nehéz ellenfelekkel szemben, nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Tény, hogy egy győzelem nagy lépést jelentene a továbbjutás felé, de a Rangers jó csapat, amelyiknek most egy lökést adhatott az új edző érkezése. Minden meccset meg akarok nyerni, ilyen a természetem, szóval holnap is nyerni akarunk – válaszolta Keane, hozzátéve, a Rangers új edzője, a német Danny Röhl új lendületet adott a csapatnak.

Röhl érkezése előtt kevés Rangers-meccset néztem, ő nyilván megváltoztatott néhány dolgot, helyreállította a rendet. A csapat azóta négy-öt meccse veretlen a bajnokságban és negyedikek a tabellán.

Cáfolta a pletykát, Sir Alex Fergusonra hivatkozva dicsérte a Fradit

– A fociban soha nem lehet sohát mondani, de csak a jelenre szabad koncentrálni, mert ha nem így tesz valaki, akkor kikap és elveszti az állását – monda általánosságban Robbie Keane, aztán inkább azt ecsetelte, miért szeret a Ferencvárosnál dolgozni, s még Sir Alex Ferguson tanácsára is utalt.