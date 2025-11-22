Robbie KeaneFTCírmagyar válogatott

Most örüljünk? Robbie Keane büszkén, mosolyogva beszélt a magyar válogatottról

A Ferencváros három olyan válogatott játékossal a kezdőcsapatban áll ki a Nyíregyháza elleni bajnoki mérkőzésen, akik szerepeltek az írek elleni vb-selejtezőn, igaz, Varga Barnabás csak csere. Robbie Keane, az FTC vezetőedzője beszélt arról, mit jelent neki Írország sikere, és a magyar válogatottról is elmondta az véleményét.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 20:10
Tóth Alex játszik a Nyíregyháza ellen
Tóth Alex játszik a Nyíregyháza ellen Fotó: Mirkó István
Robbie Keane, ne szépítsük, hatalmas ünneplést csapott az Írország–Magyarország vb-selejtező után. A Nyíregyháza elleni mérkőzés előtti napon csak az ellenfélről beszélt, felelevenítve a tavaszi 7-0-s, kiütéses győzelmet, s megjegyezte, tele van energiával a csapata. Közvetlenül a találkozó előtt aztán az M4 Sportnak arról is beszélt, őt hogyan érintette az ír–magyar vb-selejtező, az írek sikere.

Robbie Keane, az FTC edzője büszke az ír válogatottra és együtt érez a magyar válogatott játékosaival.
Robbie Keane, az FTC edzője büszke az ír válogatottra és együttérez a magyar válogatott játékosaival  Fotó: Fradi.hu

Robbie Keane szerint is a munka a legjobb terápia, hiszen három olyan játékost is a kezdőcsapat jelölt (Dibusz Dénes, Tóth Alex, Ötvös Bence), aki szerepeltek az Írország elleni vb-selejtezőn. Rajtuk kívül ott volt a kezdőben Szalai Gábor és a nyáron éppen a Nyíregyházától igazolt Nagy Barnabás is, Varga Barnabás viszont kimaradt, de sem meglepő, volt már erre példa a Győr elleni bajnokin.

Mit gondol Robbie Keane a magyar válogatottról?

Beszéltem a fiúkkal, tudom, mit éreznek. Húsz évig játszottam az ír válogatottban, és csak egyszer jutottam ki vb-re. Nagyon-nagyon nehéz. Természetesen ír vagyok, és büszke vagyok az eredményre. De le voltam sújtva a saját játékosaim miatt, hiszen tudom jól, mit jelent nekik ez az eredmény. De úgy gondolom, a jelenlegi magyar válogatott számára nem kérdés, hogy eljön majd az idő

– fogalmazott Robbie Keane.

Mire számít a Fradi edzője a Nyíregyháza ellen?

A Fradi ír edzője úgy látta, a csapata készen áll a játékra a Nyíregyháza ellen

– Szeretnénk presszingelni, olyan gyorsan visszanyerni a labdát, amint lehet, és gólokat szerezni – fogalmazta meg a várakozásait.

Nos, a mérkőzés nem így alakult: a Nyíregyháza a 30. percben megszerezte a második gólját és 2-0-ra vezet a Groupama Arénában.

 

