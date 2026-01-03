Mexikóföldrengésclaudia sheinbaum

Mexikó elnökét is félbeszakította a földrengés

Erős, 6,5-ös földrengés rázta meg az országot, a rengést a fővárosban is érezni lehetett. Mexikóban a földmozgás még az elnököt is félbeszakította.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 3:00
Fotó: YURI CORTEZ Forrás: AFP
Erős, 6,5-ös erejű földrengés rázta meg pénteken az ország déli részét – közölte Mexikó földtani intézete. Az ország fővárosában is érezni lehetett a rengést, az elnöknek pedig meg kellett szakítani sajtótájékoztatóját. 

Mexikó fővárosában még az elnöknek, Claudia Sheinbaumnak is félbe kellett szakítani sajtótájékoztatóját
Fotó: YURI CORTEZ / AFP

A földmozgás fészke 15 kilométerre volt délnyugatra a Guerrero tagállamban található San Marcos településtől mintegy 10 kilométeres mélységben.

A rengést Mexikóvárosban is érezni lehetett, ahol a Milenio című helyi lap szerint egy 67 éves férfi életét vesztette, amikor megcsúszott a lépcsőn egy épület evakuálása közben. Nagyobb anyagi károkról egyelőre nem érkeztek jelentések.

Claudia Sheinbaum mexikói elnöknek a földrengés riasztás miatt egy időre meg kellett szakítania sajtótájékoztatóját.

A rengés fészkéhez közelebb lévő Acapulco kikötővárosban kisebb károkat jelentettek a homlokzatokon, de áramkimaradásokról és gázszivárgásokról is érkeztek beszámolók.

Mexikó nyugati partvidéke a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések.

Borítókép: Claudia Sheinbaum mexikói elnök (Fotó: AFP)

