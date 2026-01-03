Mexikó elnökét is félbeszakította a földrengés

Erős, 6,5-ös erejű földrengés rázta meg pénteken az ország déli részét – közölte Mexikó földtani intézete. Az ország fővárosában is érezni lehetett a rengést, az elnöknek pedig meg kellett szakítani sajtótájékoztatóját.
A földmozgás fészke 15 kilométerre volt délnyugatra a Guerrero tagállamban található San Marcos településtől mintegy 10 kilométeres mélységben.
