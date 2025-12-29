vonatbalesetmexikó

Tucatnyian meghaltak, százan megsérültek egy mexikói vonatbalesetben + videó

Kétszázötvenen ültek a szerelvényen, amikor kisiklott.

2025. 12. 29.
Legalább tizenhárom ember életét vesztette és közel százan megsérültek, amikor kisiklott egy személyszállító vonat mintegy 250 utassal Mexikó déli részén, Oaxaca államban – közölték vasárnap a mexikói hatóságok. A mexikói haditengerészet tájékoztatása szerint a Nizanda település közelében történt baleset idején a vonaton 241 utas és kilenc fős személyzet tartózkodott. A hatóságok közlése szerint 98-an megsérültek, közülük 36 embert kórházban ápolnak, míg 139 utast már biztonságban lévőként tartanak nyilván.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök az X közösségi oldalon azt írta, hogy öt sérült állapota válságos. Hozzátette: magas rangú kormányzati tisztségviselőket küldtek a helyszínre, hogy segítsék az áldozatok hozzátartozóit.

Oaxaca állam kormányzója, Salomón Jara Cruz részvétét fejezte ki az elhunytak családjainak, és közölte, hogy az állami hatóságok együttműködnek a szövetségi szervekkel a mentésben és az érintettek ellátásában.

A mexikói főügyészség vizsgálatot indított az ügyben – jelentette be Ernestina Godoy Ramos főügyész egy, a közösségi médiában közzétett bejegyzésben. A baleset okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A dpa beszámolója szerint a mentési munkálatokba a haditengerészet 360 katonát, 20 járművet, négy szárazföldi és három légi mentőegységet, valamint egy taktikai drónt is bevont.

A balesetben érintett Interóceáni Vasútvonalat (Tren Interoceánico) 2023-ban avatták fel Andrés Manuel López Obrador volt elnök idején. A projekt az Interóceáni Folyosó része, amely a Tehuantepeci-földszoroson keresztül köti össze a Csendes-óceán partján fekvő Salina Cruz kikötőjét a Mexikói-öbölnél található Coatzacoalcosszal. A kezdeményezés célja a dél-mexikói térség gazdasági fejlesztése volt, valamint egy, a Panama-csatornával is versenyképes stratégiai kereskedelmi útvonal kialakítása.

Borítókép: A baleset helyszíne (Forrás: BBC)

