Kényszersorozás Ukrajnában: el tudott menekülni a toborzók elől? + videó

Egy, az X-en terjedő videón az látszik, amint egy férfi megpróbál elmenekülni egy kényszersorozási kísérlet elől Kijevben. Ukrajnában egyre több bírálat éri a sorozási gyakorlatot és annak módszereit.

2025. 12. 28. 20:30
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) emberei Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
A bejegyzésben azt írják, hogy egy kijevi esetről van szó: egy férfi ellenáll a kényszersorozási kísérletnek. 

Kényszersorozás – A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil férfi papírjait ellenőrzik
Kényszersorozás – A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil férfi papírjait ellenőrzik (Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP)

A videón az látható, amint az illető nagy sebességgel fut az utcán, majd oldalról megpróbálja elkapni egy toborzótiszt. A fiatal elesik, bukfencezik egyet, ám ezt követően felpattan, és tovább menekül, immár még gyorsabb tempóban. A felvételen ezután már nem látható, hogy a tiszt üldözné.

Mutatjuk:

A kényszersorozás mindennapi jelenség Ukrajnában: az elmúlt hónapokban sorra jelentek meg olyan videók és beszámolók, amelyek szerint hadköteles férfiakat közterületen, gyakran erőszakos módszerekkel visznek el toborzók.

2022 februárja óta az országban általános mozgósítás van érvényben, amelyet már többször is meghosszabbítottak. Az elhúzódó háború következtében az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, miközben sorra érkeznek a civil beszámolók az erőszakos vagy ellentmondásos kényszersorozási módszerekről.

Pár hete Kijev belvárosában a TCK munkatársai megpróbáltak kirángatni egy férfit egy boltból, miközben gépfegyveres tisztek álltak lesben. Az illető ellenáll, láthatóan pánikba esik, miközben a tisztek egyre agresszívebben próbálják kényszeríteni.

A boltokban és az utcákon így már az alapvető nyugalom is megszűnt: a kényszersorozás elől senki sem menekülhet, és mindenki tudja, hogy a sorozók bármikor lecsaphatnak.

Bár a hivatalos szervek a mozgósításokat a nemzet védelmének elengedhetetlen részének nevezik, egyre több hadköteles férfi inkább elrejtőzik vagy külföldre menekül az erőszakos toborzás elől. 

A félelem és a bizalmatlanság mindennapi életet formál, és az erőszakos sorozás történetei lassan a hétköznapok részévé válnak. Civil szervezetek és jogvédők szerint a katonai toborzás gyakran túllépi a törvényes kereteket, és a kényszersorozás módszerei sokszor inkább emlékeztetnek erőszakos elhurcolásra, semmint jogszerű behívásra. 

Borítókép: A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) emberei (Fotó: AFP)

