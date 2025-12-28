Kényszersorozás Ukrajnában: el tudott menekülni a toborzók elől? + videó

A bejegyzésben azt írják, hogy egy kijevi esetről van szó: egy férfi ellenáll a kényszersorozási kísérletnek.
A videón az látható, amint az illető nagy sebességgel fut az utcán, majd oldalról megpróbálja elkapni egy toborzótiszt. A fiatal elesik, bukfencezik egyet, ám ezt követően felpattan, és tovább menekül, immár még gyorsabb tempóban. A felvételen ezután már nem látható, hogy a tiszt üldözné.
Mutatjuk:
