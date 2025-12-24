A kényszersorozás egy másik sokkoló példája Kijevben került nyilvánosságra. A felvételen az látható, amint négy gépfegyverrel felszerelt TCK-tiszt lesben áll, miközben megpróbálnak egy férfit kihúzni egy boltból. A férfi ellenáll, láthatóan pánikba esik, miközben a tisztek egyre agresszívebben próbálják elvinni magukkal.

A boltokban és az utcákon így már az alapvető nyugalom is megszűnt: a kényszersorozás elől senki sem menekülhet, és mindenki tudja, hogy a sorozók bármikor lecsaphatnak.

Bár a hivatalos szervek a mozgósításokat a nemzet védelmének elengedhetetlen részének nevezik, egyre több hadköteles férfi inkább elrejtőzik vagy külföldre menekül az erőszakos toborzás elől.

