Újabb felkavaró felvétel a kényszersorozásról: fényes nappal hurcoltak el egy férfit

Ismét egy sokkoló videó terjed az interneten Odesszából: a felvételen toborzók erőszakkal rángatnak be egy férfit egy kisbuszba, miközben egy nő kétségbeesetten próbál közbelépni.

2025. 12. 24. 13:24
A kényszersorozás nem állhat meg, kell a frontra az utánpótlás Forrás: AFP
Egy új videón jól látszik, hogy toborzók erőszakkal hurcoltak el egy férfit fényes nappal Ukrajnában, miközben hozzátartozója kétségbeesetten tiltakozott. A felvételen az látható, amint több, nagydarab férfi rátámad egy civilre, majd erőszakkal egy fehér kisbuszba tuszkolja.

Kényszersorozás – A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai az utcán razziáznak. Fotó:  Anadolu/AFP/Narciso Contreras 

A jelenet közben egy nő, feltehetően az érintett párja, kétségbeesetten kiabál és próbál közbelépni, ám a toborzók láthatóan nem törődnek vele. A férfit több oldalról rángatják, miközben a környezetében tartózkodók tehetetlenül figyelik az eseményeket.

 

És még Odessza…

 – áll a legutóbbi bejegyzésben. Mutatjuk a videót:

A kényszersorozás mindennapi jelenség Ukrajnában: az elmúlt hónapokban sorra jelentek meg olyan videók és beszámolók, amelyek szerint hadköteles férfiakat közterületen, gyakran erőszakos módszerekkel visznek el toborzók.

2022 februárja óta Ukrajnában általános mozgósítás van érvényben, amelyet már többször is meghosszabbítottak. Az elhúzódó háború következtében az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, miközben sorra érkeznek a civil beszámolók az erőszakos vagy ellentmondásos kényszersorozási módszerekről.

A kényszersorozás egy másik sokkoló példája Kijevben került nyilvánosságra. A felvételen az látható, amint négy gépfegyverrel felszerelt TCK-tiszt lesben áll, miközben megpróbálnak egy férfit kihúzni egy boltból. A férfi ellenáll, láthatóan pánikba esik, miközben a tisztek egyre agresszívebben próbálják elvinni magukkal.

A boltokban és az utcákon így már az alapvető nyugalom is megszűnt: a kényszersorozás elől senki sem menekülhet, és mindenki tudja, hogy a sorozók bármikor lecsaphatnak.

Bár a hivatalos szervek a mozgósításokat a nemzet védelmének elengedhetetlen részének nevezik, egyre több hadköteles férfi inkább elrejtőzik vagy külföldre menekül az erőszakos toborzás elől. 

Borítókép: A kényszersorozás nem állhat meg, kell a frontra az utánpótlás (Fotó: AFP)

