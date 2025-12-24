Újabb felkavaró felvétel a kényszersorozásról: fényes nappal hurcoltak el egy férfit

Egy új videón jól látszik, hogy toborzók erőszakkal hurcoltak el egy férfit fényes nappal Ukrajnában, miközben hozzátartozója kétségbeesetten tiltakozott. A felvételen az látható, amint több, nagydarab férfi rátámad egy civilre, majd erőszakkal egy fehér kisbuszba tuszkolja.
A jelenet közben egy nő, feltehetően az érintett párja, kétségbeesetten kiabál és próbál közbelépni, ám a toborzók láthatóan nem törődnek vele. A férfit több oldalról rángatják, miközben a környezetében tartózkodók tehetetlenül figyelik az eseményeket.
